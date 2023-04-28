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“动”起来 迎“五一”

本报记者  叶  子
2023年04月28日05:32 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　“五一”假期临近，中国铁路沈阳局集团有限公司组织干部职工全力以赴做好运输安全、设备检修、线路巡查等各项工作。图为4月24日，沈阳动车段职工进行动车组检修作业。
　　李季春摄（人民视觉）

　　4月24日，第四届内蒙古自治区呼和浩特市“工匠杯”建筑行业职业技能竞赛举行。图为选手参加电焊项目比赛。
　　丁根厚摄（人民视觉）

　　“五一”假期临近，河北省雄安新区白洋淀景区吸引了大批游客。图为4月25日，游客在白洋淀乘船游览。
　　汤德宏摄（人民视觉）

　　28万余株花卉扮靓天安门广场，18部电影扎堆定档，数不清的特色美食等待游客品尝……“五一”国际劳动节即将来临，喜庆祥和的节日氛围愈加浓厚。无论是旅游探亲、外出消费，还是坚守岗位、劳动过节，“动”起来成为关键词。

　　出行需求旺盛

　　今年“五一”小长假是春节后的第一个小长假，旅客出行需求旺盛，呈现假期首尾长途客流多、中间短途客流多、出行时段高度集中等特点。交通运输部微信公众号发布的内容显示，预计2023年“五一”假期期间旅游、探亲等出行需求十分旺盛，能源、民生等物资运输活动密集，营业性客运量和公路网车流量高位运行，交通运输保障任务繁重。

　　据人民网报道，铁路12306预售数据显示，截至4月22日14时，铁路部门已经售出“五一”小长假运输期间火车票4657万张，北京至上海、成都至西安、广州至南宁、广州至长沙、北京至青岛、深圳至长沙、北京至沈阳、北京至西安、上海至武汉、北京至太原等热门方向车票紧俏。针对“五一”小长假运输期间火车票预售情况，铁路部门采取多种措施，进一步加大运力投放，努力满足旅客出行需求。4月27日至5月4日，全国铁路安排日均开行旅客列车将达到1.05万余列，增开旅客列车1500多列。

　　据央视新闻客户端报道，民航方面，旅客出行需求已提前释放。民航局统计数据显示，目前“五一”假期订票已超600万人次，预计将运输旅客900万人次左右。

　　今年“五一”假期为4月29日至5月3日，共5天。其间，全国高速公路实施7座以下（含7座）客车免费通行政策。据央视网报道，受免费通行政策刺激，今年“五一”假期预计自驾游、周边游、跨省游明显增多，同时正值春播春种、物流运输旺季，人员流动、货运物流密集，客货流量明显增长。

　　为应对“五一”假期出行高峰，各地各部门提前做好准备。

　　据人民日报客户端报道，在北京，进出京、市郊和市内重点区域出行、出游增多，交通量和客流量预计超过2019年同期水平，预计4月29日达到出行高峰。“五一”假期，预计铁路、民航、公路省际客运进出京客运总量725万人次，日均145万人次。北京将以多种交通方式加强重点场站接续运输，增加运力，保障旅客假期出行需求。据潮新闻客户端报道，预计今年“五一”假期西湖景区游客量峰值将突破60万人。为控制西湖景区机动车总量，给游客提供更加舒适的观光环境，西湖景区将实行单双号限行临时管控。据南方新闻网报道，为营造安全的出行环境，节前广东省交通运输部门已组织各地、各有关单位有针对性地开展道路安全隐患排查治理防范工作，加强桥梁隧道、长下坡、急弯陡坡等重点路段的安全设施隐患排查整治。

　　对于即将到来的出行高峰，不少网友已有心理准备，纷纷转发相关文章互相提醒。例如，各地铁路部门提醒，节假日期间客流出行集中，请旅客朋友们尽量提早出门，为市内交通、进站安检等环节预留充足时间。各地公安交警等部门也发布安全提示，提醒大家出行时避开高峰时段，提前或延后出行，在出行前，及时更新导航设备，选择最优路线，合理绕行。网友“春花秋月”表示：“遵守交通秩序，确保安全出行。”

　　消费复苏强劲

　　夜幕降临，广西壮族自治区贺州市富川瑶族自治县的古明城内，生动的悟空猴戏、古典唯美的舞蹈、刘三姐对歌等节目轮番登场，让这座有着600多年历史的古城重燃魅力；在江苏省扬州市仁丰里街区，游客们可以体验雕版印刷、扬州面塑、通草花等多项扬州非遗技艺……据央视网报道，全国各地景区推出一系列特色旅游活动，喜迎“五一”假期。

　　人民网报道指出，相较往年，今年“五一”假期出游预订高峰提前到来。多家旅行社和在线旅游平台的数据显示，游客出游意愿强烈，出游需求充分释放，国内游和出境游将呈现强劲复苏的态势，旅游消费将迸发强大活力。目前，各地交通、住宿、景区、娱乐服务等预定项目均呈现快速回升态势，预示今年“五一”旅游消费市场复苏势头强劲。

　　为更好抓住这一轮消费热潮，文化和旅游部将举办“春暖花开，我要旅游”文化和旅游消费周，于“五一”前陆续启动系列消费促进活动，吸引更多消费者参与。各地也争相“放大招”，就景区门票、旅游线路、住宿餐饮等推出文旅消费优惠政策，助推市场火爆开启。

　　今年“五一”，“假日经济”有望带动服务产业和消费市场全面复苏。

　　据新华网报道，在北京，大批首店、特色店以及首展将集中在“五一”期间亮相。同时，北京各商圈策划了多场次多主题活动，覆盖文化艺术、户外运动等品类，为消费者提供休闲体验。商场、品牌结合“五一”时间节点推出庆祝活动、集中开业等，把握节日消费特点，将进一步激发市场活力。

　　据华商网报道，在线上消费平台，户外出行，酒水食品、春夏服饰等品类的销量迎来较大增长。在户外游的带动下，运动服饰、防晒产品、帐篷、天幕、户外桌椅等销量大涨。相关平台数据显示，截至4月23日，全国“五一”期间的餐厅堂食线上订座量较2019年同期增长了205%。在品类上，除火锅、粤菜、西餐、日料等传统热门菜系受追捧外，江浙菜、京菜、湘菜、东北菜等特色地方菜的预订量涨幅明显，成为今年餐饮消费的新趋势。

　　随着“五一”假期临近，鲜花消费也很红火。据央视网报道，各地鲜花市场万紫千红，“美丽”经济绽放勃勃生机。在云南省昆明市斗南花市，除了玫瑰、百合、满天星等四季常供的鲜花，一些花期较长、清新淡雅的浅色系鲜花，也备受消费者青睐。在广西壮族自治区横州市中华茉莉园，阳光照射下的万亩茉莉花含苞欲放，花农们分散在连片的花地里采摘花苞。得益于天气原因，今年的茉莉花质量和产量较往年都有提升，价格也走高。在江苏省盐城市大丰区，3000多万株郁金香争奇斗艳、尽情绽放，不仅每天能吸引10万人次的游客前来赏花，景区里的花市消费也很火爆。

　　一名上海网友晒出了她的“五一”出游计划：去北京和朋友一起看草莓音乐节，看新上映的“五一”档电影，再去逛逛北京的鼓楼、北海公园……与此类似，不少网友早就做好攻略，就等“五一”假期到来。网友“九文天下”表示：“文明出行、绿色消费，欢度假期。”

　　劳动创造幸福

　　劳动是财富的源泉，也是幸福的源泉。在田间地头、在科技攻关一线、在教书育人讲台，劳动者的身影总是让人们感动。网友表示，无论是“五一”出行，还是消费娱乐，不能忘了辛勤坚守岗位的劳动者们，不能忘了用实际行动诠释幸福是奋斗出来的各行各业劳模工匠们。在这个礼赞、致敬劳动者的节日里，要向广大劳动者致以诚挚的问候！

　　“干一行、爱一行、钻一行、精一行，这是我的工作态度和精神追求。”据人民网报道，近日，在2023年河北大工匠年度人物记者见面会上，新当选的河北大工匠河北长安汽车有限公司汽车调试工张赫分享说，正是靠着这种精神，他连续三年卫冕公司技能大赛汽车装调工项目第一名，并成为享受国务院特殊津贴的技能型专家。由于所在工作岗位技术含量高，张赫刚工作时碰到不少“拦路虎”。为了弥补自己技术上的不足，他开始积极学习。除了请教老师傅，张赫还自学了各种汽车电器维修教材。

　　在世界技能大赛木工项目比赛中喜获优胜奖的年轻匠人王纵横，助力中国装备制造业发展进入新阶段的资深数控铣工董礼涛……据新华网报道，在黑龙江省，首届“龙江工匠年度人物”近日发布，十位一线产业工人获此荣誉。他们的奋斗故事也带给更多人立足岗位、技能报国的精神鼓舞。

　　据新华社客户端报道，浙江省建德市自2022年开始在全市村社党员干部中推广每天“劳动一小时”活动，号召基层党员开展义务劳动，为当好亚运东道主奉献力量。例如，建德市乾潭镇安仁村成立由党员、妇女、退伍军人和老年人组成的红粉绿银“四色服务队”，拿起扫把、扛起锄头、拉起小推车，从背街小巷到河道沟渠，每天“劳动一小时”，整治村庄环境。截至目前，全市1665名村社干部、17000余名党员群众全情投入，累计服务时长超过48.5万小时，用劳动为“家门口”的亚运盛会添彩增辉。

　　劳动者的奋斗故事令网友动容。网友表示，劳动创造幸福，奋斗成就梦想。要大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，致敬劳动者，争做奋斗者，用双手创造美好未来。

(责编：牛镛、杨光宇)
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