本报记者 崔 佳 刘梦丹 张艺开

在黑龙江哈尔滨工大卫星技术有限公司，两条生产线前，六七颗导航增强卫星正在同时生产；几排电脑间，工作人员监测调整着卫星的各项数据。“在省、市各部门支持下，哈尔滨工业大学的卫星技术实现了成果转化，我们公司建立起柔性化卫星技术平台。”哈尔滨工大卫星技术有限公司董事长陈健介绍，公司已具备年产50颗微小卫星的能力，正承担8个型号近百颗商业卫星的研制任务。

依托哈尔滨工业大学等78所高等院校、120家独立研究院所的科研资源优势，黑龙江坚持向高新技术成果产业化要发展，去年科技成果产业化项目新增经济收益50.7亿元。“今年，我们将组织实施好科技成果产业化专项行动，力争转化重大科技成果500项以上，新增经济收益100亿元以上。”黑龙江省科学技术厅党组书记郭大春说。

2016年5月，习近平总书记在黑龙江考察调研时强调，“要加强创新能力建设，强化创新链和产业链、创新链和服务链、创新链和资金链对接，把振兴发展的基点放在创新上。”

“我们牢记习近平总书记嘱托，大力推进创新龙江建设，努力积蓄新优势，奋力跑出创新引领振兴发展的加速度。”黑龙江省委主要负责同志表示。

2022年8月，《黑龙江省科技振兴行动计划（2022—2026年）》印发。如今，全社会研发投入提升、关键核心技术攻关、科技成果产业化、科技型企业培育、创新平台建设、区域创新载体和创新生态建设等“七大行动”共同发力，培育壮大发展新动能。

入夜，位于东北林业大学成栋楼9层的空间智能计算实验室灯火通明，信息与计算机工程学院教授景维鹏正带领8名博士生熟练处理无人机与卫星传来的遥感数据，为精准识别光伏组件表面缺陷做准备。

2022年10月，景维鹏的团队成功揭下黑龙江省2022年重大科技攻关“揭榜挂帅”项目中“光伏发电系统数字化评价技术研究”榜单，“出题者”是大庆黄和光储实证研究有限公司。“这个项目可通过数字化评价软件，对光伏发电的缺陷组件发电量损失进行判定，并提供整改数据支撑，从而有效提高发电量。”黄和光储实证研究有限公司负责人说。

2022年，黑龙江实施重大科技攻关“揭榜挂帅”机制，在数字经济、生物经济等7个重点领域专项支持重点研发项目127项，发布产业数字化、生物医药、生物育种等9个榜单，其中38个项目成功揭榜，榜单资金总额达3.78亿元，带动企业出资2.36亿元。

加大财政科技资金投入、创新资金投入方式、落实惠企奖励政策，黑龙江不断激发各类创新主体活力和研发投入积极性。去年，省级企业研发投入奖补资金惠及企业845家，全省研发经费投入达194.6亿元，同比增长12.4%。今年，省级科技专项资金计划增长20%。

日前，齐齐哈尔德达铸造有限责任公司火车承载鞍数控自动加工生产线试运行成功，上料、翻转、检测、输送全部自动化，投产后预计产能将翻倍。

“扩大生产，需要破解资金难题。经齐齐哈尔高新区协调，通过质押专利技术、知识产权等，我们公司去年顺利获得1400万元贷款，生产线得以如期升级。”德达铸造有限责任公司董事长朱纯杰介绍，成立5年，公司发展成为省级高新技术企业，离不开政策扶持，“2021年进入省里科技型企业培育库后，我们购买技术服务能‘打折’，研发投入有‘后补助’……”

聚焦科技型企业量质齐升，黑龙江着力完善科技型企业孵化培育、成长扶持、推动壮大的全生命周期梯次培育政策体系。全省高新技术企业2022年净增867家，同比增长31.7%；今年计划净增800家以上。

从围绕重点产业组织产学研联合攻关，到提升创新平台支撑能力，黑龙江多措并举加快实施创新驱动发展战略，努力使科技创新“关键变量”成为振兴发展的“最大增量”。2022年，在数字经济、生物经济等领域组织研发项目167项，这些项目预计研发新技术、新产品490余项；新组建产业技术创新联盟20个、产业技术研究院84家，启动建设7个创新创业生态圈，全省技术合同成交额完成463.5亿元、增长31.4%。

《 人民日报 》（ 2023年04月28日 01 版）

(责编：牛镛、杨光宇)

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