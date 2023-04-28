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建立和完善扩大居民消费的长效机制——

改善消费条件  增强消费后劲（走进市场看信心）

本报记者  杜海涛  李  霞  白光迪
2023年04月28日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　4月，春意盎然，消费市场呈现融融暖意——

　　4月18日，国家统计局发布数据：1至3月，社会消费品零售总额114922亿元，同比增长5.8%。其中，商品零售102786亿元，同比增长4.9%；餐饮收入12136亿元，同比增长13.9%。

　　一季度，全国居民人均可支配收入10870元，比上年同期名义增长5.1%，扣除价格因素，实际增长3.8%；中国人民银行调查显示，倾向于“更多消费”的居民占23.2%，比上季度增加0.5个百分点。

　　…………

　　习近平总书记指出，“建立和完善扩大居民消费的长效机制，使居民有稳定收入能消费、没有后顾之忧敢消费、消费环境优获得感强愿消费。”

　　消费日益成为拉动经济增长的基础性力量，也是人民对美好生活需要的直接体现。中央经济工作会议提出，增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景。

　　一季度，商务部组织开展迎春消费季、全国消费促进月主题活动；北京、天津、河北联手举办京津冀消费季；江苏启动“苏新消费·春惠江苏”活动；中国建材流通协会、中国烹饪协会举办绿色家居消费节、中国国际餐饮产业博览会……

　　这些活动有力支持新能源汽车、养老服务、教育医疗文化体育服务等消费，加强各项举措的系统集成、协同高效，让消费恢复的态势更加持续稳固。

　　稳定收入预期，消费有动力

　　“在家门口就能学到电商知识，培训后上岗，薪资也不错，我们的信心更强了！”日前，湖北当阳市人社局在香榭里社区零工驿站举办“2023年春季零工专场招聘会”，参加培训的学员戴炼对未来充满憧憬。

　　在湖北宜昌市秭归县华维物流返乡创业园内，货车往来穿梭，工作人员忙着清点货物、打包派送、核对订单，一派繁忙景象。

　　“回乡后，园区给我提供了500平方米的仓储厂房，还定期组织招聘会、创业辅导等，及时帮助我们解决创业中的问题。”秭归草帽姑娘商贸有限公司负责人龚雪谈起入驻创业园，感触颇深。

　　稳定居民消费预期，重点在于稳定居民收入预期。今年以来，各地区各部门落实好就业优先政策，加强对困难企业的稳岗纾困帮扶，积极拓展新的就业空间，更好发挥技能培训在稳岗位促就业方面的作用，夯实居民收入增长的基础。

　　就业稳，增收有支撑。

　　一季度，人社部等11个部门联合开展春风行动暨就业援助月活动，其间，累计举办各类招聘活动5.8万场，发布岗位3800万个。今年，线下招聘会比往年多三成。在春节后外出农村劳动力中，省内务工多于跨省务工人员，占务工总人数的51.8%，越来越多的人选择在家门口就业。

　　“想要真正激发消费增长潜力，关键是增加就业机会，稳定收入预期。”对外经济贸易大学国际经济研究院院长桑百川表示，“有了就业机会，就能提升人们的可支配收入水平，消费需求增长才有实实在在的支撑。”

　　社保牢，消费有底气。

　　“我提交了申请单，大约一周后便拿到了近8万元药费，真是雪中送炭。”江苏扬州市市民傅先生说，他和家人参保“江苏医惠保1号”，顺利报销了部分就医费用。

　　“‘江苏医惠保1号’是普惠型商业补充医疗保险产品。去年投保人数达322.2万，赔付受益人数达6.2万人、25.8万人次，总金额超7亿元。”江苏省医疗保障局相关负责人说。

　　“我们每天都在路上跑，有了工伤保险，心里踏实多了！”近日，安徽合肥市25岁的快递员郭超办好了工伤保险参保手续。近年来，外卖、快递等新业态迅速发展，吸纳了大批劳动力就业。推动快递员参加保险，这不仅保障了新就业形态劳动者共享发展成果的权利，也有利于稳定消费预期，扩大居民消费。

　　专家表示，要着眼新产业、新业态、新模式发展需要，进一步扩大社会保险覆盖面。特别是要针对新业态就业人员、农民工等重点群体，分类施策、精准扩面，把更多人纳入社会保障体系。完善法规条例，提供法律服务，为灵活就业群体维护自身合法权益提供法律保障。

　　提高供给质量，市场有活力

　　湖北随县尚市镇的桃花园，粉白相间的桃花缀满枝头，6万余亩花海美不胜收。“专门到随县看桃花，我们玩得很开心。”来自湖北武汉市的游客孙建国说。

　　最近，湖北黄石、仙桃、天门等地桃花节陆续拉开序幕，文旅市场产品推陈出新，促进文化发展与产业振兴有机结合，为消费者带来更加丰富的体验。

　　以长江为背景，在武汉市汉口江滩的一元广场，文创花车满是春的气息。国风饰品、手工毛线编花、怀旧零食、传统美食等，让汉口江滩好看又好逛。从汉口江滩出发，步行10多分钟，就能到达江汉路、武汉天地、黎黄陂路等商圈。吃一顿江景烛光晚餐，住一晚酒店民宿的江景房，沿着长江，可游、可吃、可赏、可宿。

　　我国居民消费提质升级趋势明显，各地区各部门持续深化供给侧结构性改革，提升、优化商品和服务供给的质量和结构，以高质量供给适应、引领、创造新需求，激发市场活力。

　　培育新业态，文旅市场快速复苏。

　　茶饮、小吃、儿童娱乐……傍晚，走进江苏江阴市忠义街，多种业态在这里呈现，游人如织。

　　在深圳市，欢乐谷、锦绣中华·民俗村、世界之窗等推出丰富多样的夜游项目，成为深圳旅游消费一大亮点。目前，深圳夜间消费网点已突破8万个。

　　在长沙市，五一商圈、阳光100凤凰街、梅溪湖梅澜坊街区、红星街区……丰富的夜间消费场景无处不在。长沙夜经济不断升级，夜消费人数持续增长。

　　“多地出台相关举措激发夜间消费活力，持续释放消费潜能。夜经济丰富了城市生活，也带动了文化和旅游市场的复苏，对促进消费、拉动内需的作用越来越大。”中国贸促会研究院副院长赵萍说。

　　打造新模式，线上消费更加活跃。

　　最近，在湖北罗田县，燕窝湾村因为直播火了起来。春光明媚，在燕窝湾村，除了前来赏花的成千上万的游客，还有很多拿着手机直播的人。

　　“我在采软萩草，做当地特产软萩粑。”今年58岁的村民瞿志华每天都会开4个多小时的直播，售卖软萩粑、板栗鸡、鸭蛋酥等当地美食。通过网络直播吸引游客，成为燕窝湾村发展乡村旅游的新模式。

　　根据国家统计局发布的数据，一季度，实物商品网上零售额同比增长7.3%，继续保持较快增长。

　　以高质量供给满足和创造新需求，推动形成供需互促、产销并进的良性循环。专家表示，数字技术应用从需求端贯通到供给端，围绕个性化消费需求进行精准对接，促进了商品品种增加、品质提升以及品牌打造。要打造贴近百姓、丰富多元的数字消费服务平台，提供线上线下融合互动、方式灵活多样的消费环境。

　　政策措施有效，发展有潜力

　　恢复和扩大消费，政策可以发挥四两拨千斤的作用。各地区各部门积极出台相关消费政策，在巩固好传统消费的同时发展新兴消费，着力提升城市消费的同时积极扩大乡村消费，让消费市场持续恢复的势头更强、范围更广、更有后劲。

　　多措并举，增强消费意愿。

　　近日，武汉市民刘先生和家人在某超市消费495元，用了两张超市券，省了100元钱。“有60%的客人用了消费券，5点钟左右就坐满了客人，拉动消费的效果很明显。”武汉一家餐饮店的店长说。3月16日起，湖北分批发放总金额5亿元的“惠购湖北”消费券，在网络平台上抢券热度超出预期。春分时节，部分餐饮门店围绕节气联合开展“武汉新春尝鲜节”等活动，叠加消费券优惠创造餐饮消费热点。

　　作为一家冰淇淋—茶饮企业，河南郑州市蜜雪冰城股份有限公司通过培训赋能，搭建加盟商创业平台，近年来超1.1万名加盟商实现自主创业。2022年，蜜雪冰城全年采购茶叶超9000吨，带动超5万家茶农增收，增强了茶农的消费能力。

　　优化环境，开拓县乡市场。

　　“现在买大件家电，不仅更方便，价格也更优惠。”在四川金堂县京东家电家居县域体验店，前来选购家电产品的李薇说。

　　商务部等部门引导企业深度拓展下沉市场，激活县乡消费一池春水。京东家电专卖店覆盖2.5万个乡镇、60万个行政村，让众多偏远乡村消费者也享受到了和一线城市一样的商品、价格和服务，比如在西藏阿里地区，还实现了网购最快当日可达。

　　商务部相关负责人表示，近年来，商务部会同有关部门积极推进县域商业体系建设，着力改善农村消费环境，提高服务品质，取得初步成效。下一步，要以渠道下沉为主线，推动农村消费进一步恢复和扩大，更好助力乡村振兴。

　　千家万户消费活动所汇聚成的消费热潮，必将转化成经济发展的澎湃动力，推动中国经济大船行稳致远。

　　（本报记者王珂参与采写）


　　《 人民日报 》（ 2023年04月28日 01 版）
(责编：牛镛、杨光宇)
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