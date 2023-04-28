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一季度新接船舶订单量同比增53%（新数据 新看点）

2023年04月28日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　数据来源：工信部
　　制图：张丹峰

　　本报北京4月27日电  （记者王政、刘志强）记者近日从工信部获悉：一季度，我国船舶工业经济运行企稳回升。统计数据显示，一季度，我国新接船舶订单量1518万载重吨，同比增长53%。截至3月底，手持订单量11452万载重吨，同比增长15.6%。

　　稳中向好。一季度，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占世界总量的43.5%、62.9%和50.8%，以修正总吨计分别占43%、62.1%和45.3%，均保持世界第一。

　　稳中有进。高端船型取得新突破，截至3月底，全球共交付了6艘24000TEU（标准箱）级集装箱船，全部由中国船厂建造；我国船企抓住汽车运输船市场回暖的有利时机，包揽了今年一季度全球24艘汽车运输船建造订单。

　　稳中提质。船舶订单质量明显提升，绿色化发展步伐加快。一季度我国新接船舶订单结构优化，修载比（修正总吨/载重吨）达到0.485，处于历史最好水平。2022年以来，我国新接订单中绿色动力船舶（即采用液化天然气、甲醇等清洁能源的船舶）占比约50%。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月28日 01 版）
(责编：牛镛、杨光宇)
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