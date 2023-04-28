本报记者 李心萍

一季度全国城镇新增就业297万人，同比增加12万人；3月城镇调查失业率为5.3%；3月末脱贫人口务工规模达3074万人，就业工作实现平稳开局。

“但稳的基础仍不牢固，就业工作也面临新的困难问题。”人社部副部长俞家栋说，高校毕业生等青年就业压力依然较大，部分高技能人才、复合型创新型人才短缺。为进一步做好稳就业工作，日前，国办印发《关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知》（以下简称《通知》）。国新办27日举行政策例行吹风会，介绍相关情况。

稳存量、扩增量、提质量、兜底线

《政府工作报告》在今年发展主要预期目标中提出，城镇新增就业1200万人左右，城镇调查失业率5.5%左右。“我们将千方百计稳存量、扩增量、提质量、兜底线，确保目标任务完成，确保就业形势总体稳定。”俞家栋说。

稳定就业基本盘。“人社部门将加快细化、实化、优化调整的政策举措，加速释放红利。”俞家栋说，对不裁员、少裁员的参保企业，继续发放一定比例的失业保险稳岗返还。一季度已支出就业补助资金265亿元、失业保险基金349亿元。

拓展就业增长点。强化重点行业拉动支持，建立岗位收集、技能培训、送工上岗联动机制，加大带动就业能力强的行业企业扩岗激励。强化创业带动支持，深入实施重点群体创业推进行动，组织创业就业服务展示交流活动。强化灵活就业支持，提升零工市场规范化建设水平，落实新就业形态劳动者权益保障政策。

保障重点群体。人社部门将抓紧实施高校毕业生等青年就业创业推进计划；深入推进防止返贫就业攻坚行动，加大培训、服务、维权力度，稳住脱贫人口务工规模和收入水平；强化困难人员就业帮扶，健全跟踪帮扶机制。

促进供需匹配。今年以来，“春风行动”已举办招聘活动近6万场，发布岗位3800万个。要推动职业培训提质，充分利用就业补助资金、失业保险基金、职业技能提升行动专账资金等，全年计划组织开展补贴性职业技能培训1500万人次以上。

提升就业质量。开展全国和谐劳动关系创建工作先进集体和先进个人表彰，持续抓好社会保险参保扩面。开展好清理整顿人力资源市场秩序专项行动，严厉打击黑中介、虚假招聘等违法违规行为，保障劳动者合法权益。

帮助高校毕业生顺利就业

今年高校毕业生规模预计达1158万人，创历史新高。《通知》将促进高校毕业生等青年就业作为重要内容，突出市场化社会化就业方向，着力在拓宽就业渠道上提出针对性政策举措和工作安排。

激励企业吸纳。延续实施一次性吸纳就业补贴政策，政策对象由毕业年度高校毕业生扩展到离校两年内未就业毕业生和登记失业青年，享受主体由中小微企业扩展到各类企业。同时，将延续实施国有企业一次性增人增资政策，支持国有企业扩大招聘规模。“截至目前，中智公司、国投人力公司两家中央企业共举办线上线下双选会110余场，累计吸引用人单位3.2万余家，提供岗位70万个，接收简历840万份。”国资委社会责任局局长李军说，国资委将继续推动企业通过扩大有效投资、超前储备人才、发挥产业链带动作用等务实举措，努力挖掘招聘规模空间。

支持基层就业。各部门将实施“大学生乡村医生”专项计划，稳定大学生志愿服务西部计划等基层服务项目招募规模，积极拓展基层就业空间。同时，对到中西部地区、艰苦边远地区、老工业基地县以下基层单位就业的高校毕业生，按规定给予学费补偿、高定工资等支持政策。人社部人力资源流动管理司司长张文淼介绍，基层服务项目实施以来，已累计选派250多万名高校毕业生到基层服务。去年中央和地方共选派了14.37万名，今年中央财政拟支持基层服务项目招募10.63万名高校毕业生。

稳定公共岗位。积极挖掘党政机关、事业单位岗位存量，加大补员力度，稳定招录、招聘高校毕业生规模，合理确定招录、招聘时间。

促进自主创业。对创业毕业生，按规定落实创业担保贷款及贴息政策，简化担保手续，对符合条件的落实免除反担保的要求。对灵活就业毕业生，落实新就业形态劳动者劳动权益保障措施，推进职业伤害保障试点，并给予社会保险补贴支持。

扩大见习规模。人社部门将实施2023年百万就业见习岗位募集计划，重点开发一批科研类、技能类、管理类岗位，推出一批示范性岗位。对吸纳就业见习的单位给予见习补贴，对见习期未满与见习人员签订劳动合同的给予剩余期限见习补贴。

提高援助精准性、实效性

“当前部分困难人员失业时间拉长，就业难度增加，面临一定的压力。”人社部就业促进司司长张莹说，为此，《通知》专门强调加强困难人员帮扶力度，切实兜牢民生底线。

今年一季度，累计帮助城镇困难人员实现就业40万人。张莹表示，人社部门将着力做好4项工作。

注重精准识别。合理确定并动态调整就业困难人员认定标准，及时将零就业家庭、低保家庭、脱贫户、大龄、残疾、长期失业等人员纳入援助范围；坚持“大数据+铁脚板”，建立实名制帮扶台账，实施动态更新，实现人员底数清、就业状态清、技能水平清、服务需求清。

注重精准服务。落实“一人一档一策”帮扶措施，优先推荐低门槛、有保障的爱心岗位，实施个性化帮扶和跟踪帮扶。同时，在元旦、春节以及国家助残日等重要时间节点，集中组织专场招聘、定向推送就业岗位。

注重政策扶持。运用税收优惠、吸纳就业补贴和社保补贴等政策，鼓励广大用人单位吸纳困难人员就业；运用创业担保贷款及贴息、一次性创业补贴政策，支持困难人员自主创业；运用社保补贴政策，加大困难人员灵活就业的保障水平，对困难人员就业创业给予全方位支持。同时，对通过市场渠道确实难以实现就业的，合理统筹公益性岗位给予安置，确保零就业家庭至少一人就业。

注重生活保障。对符合条件的困难人员，及时做好失业保险金、代缴医疗保险费等待遇发放；将符合条件的生活困难失业人员及家庭，纳入最低生活保障、临时救助等社会救助范围，切实保障困难人员基本生活。

《 人民日报 》（ 2023年04月28日 02 版）

(责编：牛镛、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经