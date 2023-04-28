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3月份工业企业营收由降转增

装备制造业利润明显改善

2023年04月28日09:03 | 来源：经济日报
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原标题：3月份工业企业营收由降转增

本报北京4月27日讯（记者熊丽）国家统计局发布数据显示，3月份，受宏观经济运行向好、市场需求恢复带动，全国规模以上工业企业营业收入同比增长0.6%，扭转了去年11月份以来持续下降的局面。营业收入增长促进工业企业利润改善，工业生产稳步回升。在41个工业大类行业中，有22个行业利润增速较前2个月加快或降幅收窄、由降转增，占53.7%。

装备制造业利润明显改善，是对工业企业盈利改善拉动最大的行业板块。3月份，装备制造业营业收入同比由前2个月下降2.4%转为增长5.4%，利润同比下降7.0%，降幅较前2个月大幅收窄19.1个百分点。其中，汽车制造业受市场需求恢复、生产销售回升等因素作用，利润由前2个月下降41.7%转为增长9.1%。

电气水行业利润保持快速增长。其中，由于经济企稳回升，用电需求增加，电力生产明显加快，3月份，电力行业利润增长41.9%。

随着扩内需促消费政策效应持续释放，消费恢复势头较好，部分消费品制造行业盈利好转。3月份，在13个消费品制造行业中，有7个行业盈利较前2个月改善。

国家统计局工业司统计师孙晓表示，下阶段，应继续扩大市场需求，提振市场信心，改善企业预期，提高产销衔接水平，促进工业企业利润加快回升。

(责编：罗知之、陈键)
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