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广交会第二期出口成交超45亿美元

2023年04月28日09:04 | 来源：经济日报
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原标题：广交会第二期出口成交超45亿美元

本报北京4月27日讯（记者冯其予）在商务部27日举行的发布会上，商务部新闻发言人束珏婷表示，广交会第二期集中展示了日用消费品、礼品、家居装饰品等轻工产品，参展企业近1.2万家。其中，线上平台展出新展品40万件，自主知识产权产品11万件。线上线下围绕家居消费共举办新品首发首展首秀活动73场。截至26日闭馆，累计进馆81.5万人次，出口成交超过45亿美元。

为顺应行业发展需要，广交会第二期首次增设孕婴童展区，设置展位501个，参展企业382家。截至4月26日，孕婴童展区成交1.1亿美元。

(责编：罗知之、陈键)
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