庞 溟

原标题：科创板不必急于“跑步”扩容

科创板不必迅速进一步放宽行业限制或进行调整，应在坚持现有上市标准的基础上，更好地发掘与储备符合标准的拟上市公司资源，做好培育与辅导工作。

今年一季度，分别有8家和5家公司申报科创板和创业板上市获受理，受理企业总量同比减少超过三成。而股票发行注册制的全面落地实施，使得部分同时满足两板上市条件的公司有观望甚至向主板流动的倾向。而当前，科创板不必迅速进一步放宽行业限制或进行调整，应在坚持现有上市标准的基础上，更好地发掘与储备符合标准的拟上市公司资源，做好培育与辅导工作，在保证上市公司质量和板块特色的前提下处理好板块公司的数量与质量之间的关系。

从发展完整、有效、合理的多层次资本市场的角度看，内地多层次资本市场的板块架构在全面实行注册制后更加清晰，各板块特色更加鲜明并通过挂牌、转板、分拆上市、并购重组加强了有机联系，多元包容的上市条件对不同类型、不同成长阶段的企业上市实现全覆盖，其中科创板特别强调突出“硬科技”特色，科创板面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求。

《首次公开发行股票注册管理办法》对主板、科创板、创业板的板块定位提出了总体要求，同时沪、深、北交易所分别在配套业务规则中对相关板块定位进一步释明。需要注意的是，如果以模糊板块定位与特色、减少上市标准包容性与差异性为代价，有可能对全面注册制、多层次资本市场为不同类型的上市企业提供符合自身特点的上市渠道的初衷造成干扰，对板块特征和投资者群体差异带来模糊，有可能与其他市场、其他板块的定位重叠、冲突并降低注册制的效率和优势，还有可能给横向错位竞争、差异发展、协同高效与纵向互联互通、层层递进、功能互补的相互补充、互为促进的多层次资本市场体系带来一定影响。

从保持科创板行业高集中度以及引致的集群、集聚、集成效应的角度来看，由于科创板突出“硬科技”特色，重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料等高新技术产业和战略性新兴产业，因此科创板上市公司主要都是符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。行业集中度高，会自然而然地带来横向同行的集群效应、纵向上下游的集聚效应、功能型平台的集成效应，有利于企业共同提升与发展、更快做大做强，有利于逐步形成集成电路、生物医药等多个战略性新兴产业集群和构建硬科技标杆性特色板块。

从吸引符合科创板特色标准要求的拟上市公司的角度来看，科创板不宜改变现有的更为强化和强调企业成长性、研发投入、自主创新能力、估值等指标的独有特点。科创板进一步淡化了对于拟上市企业营收、净利润等指标要求，不再“净利润至上”，提升了资本市场对创新经济的包容度。可以说，设立科创板的出发点或定位正是为创新企业特别是硬科技企业的成长赋能，即通过市场机制实现资产定价、资源配置和资本流动的高效率，提升企业的公司治理和运营管理水平。这使得科创板能更加快速地协助资本直达实体经济，支持企业创新、激发经济活力、加快实施创新驱动发展战略，将掌握关键核心技术的优秀科技企业和顺应“双循环”的优秀创新创业企业快速推向资本市场，获得包括机构投资者与个人投资者的认同与助力，进而提供更完整、更全面、更优质的金融支持，有效提升创新载体的生机与资本市场活力。

从已上市公司情况看，科创板公司研发投入与营业收入之比、研发人员占公司人员总数之比、平均发明专利数量等均高于其他市场板块。应当注意的是，如果科创板的扩容改变了前述的功能定位与个体特色，有可能影响到科创板直接融资服务与制度供给的多元性、包容性、差异性、可得性、市场导向性，还可能影响到科创板联系和连接特定行业、类型、规模、成长阶段的企业和具有与之相应的知识、经验、能力、稳健性、风险偏好的投资者，影响到特定市场与板块的价格发现功能、价值投资理念和整体抗风险能力。综上所述，科创板不必急于“跑步”扩容。

(责编：罗知之、陈键)

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