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汽车金融公司看好二手车

郭子源
2023年04月28日09:05 | 来源：经济日报
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原标题：汽车金融公司看好二手车

中国银行业协会日前发布的《中国汽车金融公司行业发展报告（2022）》（以下简称《报告》）显示，截至2022年12月末，全国共有25家汽车金融公司，资产规模共计9891.95亿元。其中，已有超半数的汽车金融公司开展了二手车金融业务，二手车贷款余额451.88亿元，同比增长68.47%。

所谓汽车金融公司，是专门服务于汽车产业的非银行金融机构，其服务对象主要有两类，一是购车消费者，二是汽车经销商，大部分为中小微企业。“近年来，汽车金融公司在促进汽车消费、扩大国内需求方面发挥了积极作用。”招联首席研究员董希淼说。汽车金融公司与汽车厂商、经销商合作，既帮助消费者降低购车资金压力，满足更多的购车需求，又为中小微企业经销商提供稳定的资金支持，并主动为其减费让利。

此前受疫情影响，汽车经销商的经营性现金流压力明显增大，汽车金融公司通过保障信贷投放、延期还款、减费让利等方式，积极支持经销商的业务需求。与此同时，针对个人购车者需求，汽车金融公司推出了减免贷款利息、延期还款、减免服务费等措施，积极支持货运物流以及新市民的金融服务需求。截至2022年12月末，全国25家汽车金融公司零售贷款车辆655.44万辆。其中，新车贷款车辆600.91万辆，占2022年我国汽车销量的22.37%；经销商批发贷款车辆363.48万辆，占2022年我国汽车产量的13.45%。

服务实体经济的同时，汽车金融公司还进一步提升自身管理的精细化水平和运营效率，各项监管指标保持良好。截至2022年12月末，行业平均流动性比率达227.84%；行业平均资本充足率为23.31%，较上年末提升1.52个百分点；受疫情影响，行业平均不良贷款率微升至0.71%。

“值得注意的是，2022年汽车金融公司零售贷款余额同比下滑3.51%，不升反降。”董希淼说，一方面，这反映出受多重因素影响，2022年汽车消费市场需求不振；另一方面，这也反映出汽车金融公司在服务消费者方面还有较大提升空间。

当前，二手车、新能源汽车、增换购已成为汽车金融公司的发展机遇。《报告》显示，近年来，汽车金融公司把握汽车产业发展趋势，持续发力新能源汽车、二手车金融服务，探索推动新能源汽车直销、车电分离新模式、绿色出行发展，并结合二手车相关政策，不断加强二手车渠道合作与管理，优化二手车金融服务。

《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》提出，释放出行消费潜力，其中要便利二手车交易。中央经济工作会议明确提出，着力扩大国内需求，把恢复和扩大消费摆在优先位置。其中，要支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。“近年来，多部门相继出台了多项二手车利好政策，主要围绕确定二手车商品属性、提升流通便利、规范企业经营、完善交易闭环四方面，着力解决二手车市场长期存在的痛点，进一步引导二手车市场规范化、规模化发展。”银行业协会相关负责人说。

该负责人表示，接下来，汽车金融公司应重点做好四方面工作，进一步提升服务实体经济的质效。一要顺应汽车产业发展趋势，用好产业和金融支持政策，提升专业金融服务能力。二要加大数字化转型力度，搭建互联、开放、智能的数字化平台生态，同时借助科技力量，升级传统业务流程。三要构建差异化、专业化的竞争优势，瞄准消费者的多样化需求，加强与主机厂、经销商的协同合作，为购车消费者提供全生命周期的金融产品与服务。四要修炼内功、审慎经营，始终将内控合规与风险管理作为可持续健康发展的基石，提升风险防范能力。

(责编：罗知之、陈键)
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