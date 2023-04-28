陆成宽

原标题：打好智能化根基 迈向“煤”好未来

“我们第一个要解决的是设备互联的难题，让井下的‘哑设备’在线互联，实现远程遥控；其次，要让所有的设备都讲‘普通话’，解决数据共享难的问题。”4月26日，矿鸿工业互联创新国家矿山安全监察局重点实验室（以下简称矿鸿实验室）揭牌后，该实验室副主任、华为煤矿军团市场与解决方案总裁郭振兴向记者介绍了矿鸿的目标和使命。

矿鸿实验室旨在构建煤炭工业互联网架构，探索智能煤矿工业互联网体系，为煤炭行业数字化转型和智能化发展奠定基础，支撑经济高质量发展。

赋能行业智能化建设和数字化转型

据了解，矿鸿实验室于2022年底获得国家矿山安全监察局批准建设，由国家能源集团、安标国家中心和华为公司联合筹建。

郭振兴介绍，矿鸿实验室下设一所两部三中心，将打造“1211”作为建设目标，促进煤炭行业质量变革、效率变革、动力变革，开展技术创新、组织创新、模式创新、人才创新，赋能行业智能化建设和数字化转型，为国家能源安全和行业高质量发展积极贡献力量。

“‘1211’建设目标为研发1个自主可控的国产工业操作系统，突破关键核心技术；研发自主可信的设备通讯协议标准和矿山大数据标准2个标准，赋能智能化建设；研发1个5G+工业互联网架构，助力煤炭行业数字化转型；建设1个数字化转型的示范煤矿，为煤炭行业推广应用提供解决方案。我们计划用5至10年达成目标。”郭振兴解释。

作为实验室的联合筹建方，国家能源集团一直致力于智能矿山建设。2021年，该集团牵手华为，联合推出了拥有100%自主知识产权的矿鸿操作系统。

揭牌仪式上，国家能源集团党组成员、副总经理杨鹏表示，国家能源集团坚持以煤矿智能化建设引领产业转型升级，加快传统能源行业与信息技术深度融合，实现了煤矿智能化建设“5个100%”的目标。下一步，集团将坚定走科技强企之路，积极开展智能化关键核心技术攻关，助力煤炭行业数字化转型和智能化发展。

实现设备互联互通与智能协同

矿鸿操作系统在国家能源集团神东煤炭各煤矿应用以来，为矿井的智能化建设进程按下了“加速键”。

作为矿鸿操作系统试点矿井，今年3月底，国家能源集团神东煤炭乌兰木伦煤矿综采工作面采煤机适配矿鸿操作系统运行成功，员工不仅可在集控中心通过操作手柄进行远程割煤，还能通过手机端查看和启停设备。

之前，井下操作系统多而复杂，各个设备之间难以互通互联，需要耗费大量的时间和精力在调试设备系统上，并且无法用一个终端实现对所有设备的统一管控。现在有了矿鸿操作系统，一个手机便可以操控该工作面的所有设备，设备之间也可以实现互通互联、智能协同。

“以前每天早起下来爬进工作面，一个面爬好几趟。现在有了‘矿鸿’以后，最多爬一趟就把这些问题都解决了，有点问题都在主机电脑上显示出来了，一次性就能解决。”国家能源集团神东煤炭乌兰木伦煤矿综采二队检修班员工路后生切实感受到了矿鸿带来的变化。

“自2021年9月14日发布至今，矿鸿操作系统共推出5种系统版本，历经7次迭代升级，稳定性和可用性都得到了验证。”郭振兴说，目前矿鸿已经在超过10个煤矿中部署，实现了3300多套设备的数字化管理和运营，接下来会进行规模化复制。

此外，对于矿鸿操作系统在非煤矿山的应用，郭振兴表示，目前已经完成了相关需求调研，还处于探索阶段。

(责编：罗知之、陈键)

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