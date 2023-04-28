原标题：系外行星大气首现稀有元素铽

科技日报北京4月27日电 （记者刘霞）瑞典隆德大学研究人员开发了一种分析系外行星的新方法，首次在系外行星KELT-9b的大气层中发现了稀有元素铽，了解较重元素有助于科学家确定系外行星的年龄，以及它们是如何形成的。相关论文已经提交预印本网站，且已被《天文学与天体物理学》杂志接受。

KELT-9b是银河系内最热的系外行星，围绕一颗遥远的恒星运行，距离地球约670光年。该天体的平均温度高达惊人的4000℃，自2016年被发现以来，一直令全球天文学家深深着迷。

最新研究负责人、隆德大学天体物理学博士生尼古拉斯·博尔萨托表示，他们开发出了一种新方法，可获得有关行星更详细的信息。利用这种方法，他们发现了7种元素，包括稀有元素铽，科学家们此前从未在任何系外行星的大气层中发现过这种元素。博尔萨托说，在系外行星的大气层中发现铽令人惊讶，对这些行星了解越多，未来找到“地球2.0”的机会就越大。

系外行星是指位于太阳系外的其他恒星系中的行星。1995年，科学家探测到第一颗围绕类日恒星的系外行星，迄今已经记录了5000多颗系外行星，他们希望能从这些行星中探测到生命的存在。

(责编：罗知之、陈键)

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