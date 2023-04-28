操秀英

原标题：科技“加盟”汉字保护 让生僻字不再“隐身”

几天前，一条“全村人改姓‘鸭’”的新闻引起广泛关注。

据报道，在云南丽江，一支以鸟为图腾的家族，姓“nià”。“nià”字是上下结构，上半部分是少了一横的“鸟”，下半部分是“甲”。由于信息系统中无法输入和显示，给村民带来了种种不便，只能改姓“鸭”。

在科技手段的助力下，这样的无奈境况正在逐渐发生改变。

4月23日，腾讯联合工信部电子工业标准化研究院、光明日报全媒体、北京国家金融标准化研究院、汉仪字库、OPPO、陕西历史博物馆，共同宣布“汉字守护计划”公益行动的全新升级。

这一行动正是为了进一步加快生僻字数字化进程开展的。

据不完全统计，中国有超过6000万人名以及大量地名、古籍、方言中包含生僻字。这些生僻字因缺少计算机系统里的通用编码，多数无法在数字设备中顺畅输入与显示，为人们带来社保公积金无法开户、正常缴交，医院不能正常实名挂号、叫号等诸多问题。

“我国对通用规范汉字的信息化处理已基本普及，但很多人名、地名中的生僻字还无法在信息化系统中正常使用，影响相关人群在银行开户、出行购票等需实名登记情况下获得服务。”工信部电子工业标准化研究院副院长孙文龙表示。

正因此，工信部电子工业标准化研究院2022年牵头制定强制性国家标准GB 18030《信息技术 中文编码字符集》，所有政务服务、公共服务的产品与系统均须符合标准，这将有效解决生僻字引发的公共障碍。

去年11月，腾讯、搜狗输入法联合工信部电子工业标准化研究院、汉仪字库，共同发起“汉字守护计划”。该计划针对姓名、地名、古籍等存在的生僻字，从征集、考证、赋码，到扩容国标、字形设计、推广应用等环节，助力生僻字数字化进程。

目前，搜狗输入法已推出“生僻字键盘”及一站式行业解决方案。该方案支持金融、医疗、交通、公共设施、社会保障、仓储邮政等公共服务和政务服务使用场景。

全国首个“生僻字征集”微信小程序也已于4月20日“联合国中文日”上线，面向用户征集无法输入的生僻字。这一小程序是由工信部电子工业标准化研究院指导和推荐的生僻字提交入口，用户通过拍照上传，即可提交。4月20日小程序上线后，首日访问量突破63万，用户提交生僻字1404个。通过专业审核的生僻字将被赋码并录入国标字库，最终实现在电脑、手机等设备及信息系统中无障碍地输入与显示。

在“汉字守护计划”公益行动的升级活动中，新成员的加入，将进一步完善应用链路。据了解，OPPO将在其软件操作系统ColorOS下一代版本中适配新国标，届时用户通过搜狗输入法输入生僻字，即可在OPPO手机上成功显示。光明日报全媒体和陕西博物馆则将在文化、文博领域加大推广生僻字的文化及使用价值。

“中华文明是唯一有确切文字可考且没有中断的文明。汉字是中华文明的关键载体，是中国传统文化的根脉。‘汉字守护计划’不仅帮助少数群体解决了日常生活中使用生僻字的难题，还将通过推动汉字的全面数字化，助力中华文化在数字时代传承壮大，也希望更多社会力量能加入这项功在当代、利在千秋的事业，共同担起汉字守护的使命。”中国社会科学院语言研究所研究员、原词典编辑室主任谭景春表示。

(责编：罗知之、陈键)

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