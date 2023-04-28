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推进农村能源革命 描绘绿水青山新画卷

王绍绍
2023年04月28日09:12 | 来源：人民网
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近日，国家能源局、生态环境部、农业农村部与国家乡村振兴局四部门印发《关于组织开展农村能源革命试点县建设的通知》（下称《通知》），并印发《农村能源革命试点县建设方案》（下称《方案》），旨在加大乡村清洁能源建设力度，助力全面推进乡村振兴。

多位专家在接受人民网财经采访表示，我国农村可再生能源资源丰富，是能源发展的沃土，通过发展风、光、水等多能互补，可以提高能源服务水平，实现县域能源结构优化，推动能源发展变革。

依托丰富可再生资源

加快建立多元供能体系

农村能源建设是我国生态文明建设、社会可持续发展不可或缺的一部分。“十四五”规划对优先发展农业农村、全面推进乡村振兴做出了总体部署。多份关于发展农村清洁能源、构建乡村现代能源体系的文件也相继出台，逐步推动农村清洁能源建设，健全农村能源体系。

《通知》明确，到2025年，试点县可再生能源在一次能源消费总量占比超过30%，在一次能源消费增量中占比超过60%。同时，《方案》提出，要建立可再生能源多元供能体系，推进可再生能源发电就地就近开发和利用。

业内专家表示，目前我国乡村能源结构和供应体系仍存在以化石能源为主的问题，难以支撑乡村振兴的建设和发展，同时也给乡村的生态环境造成压力。我国农村风能、生物质能等可再生能源资源丰富，这在满足未来农村新增能源需求的同时，还有利于促进农村能源结构优化转型。因此，亟需通过试点县建设，探索建立农村可再生能源多元供能体系。

“四部门联合发布《通知》，意味着农村能源革命将在全国范围内以更大力度展开。”国家电投农村清洁能源创新中心主任王捍忠表示，全球农村清洁能源发展面临很多共性的技术、模式、政策难题，我国农村能源革命的实践，为突破这些难题提供了宝贵的探索经验、丰富的解决方案。

形成多能互补格局

持续推进县域高效用能

如何找到农村化石能源的高效替代方案，是农村能源革命中备受关注的问题。《方案》中明确，推动农村能源消费革命，要实现县域清洁高效用能、提升农村智慧用能水平。加强适用于农村应用场景的清洁能源发电技术研发应用，探索建设电、气、冷、热一体供应的区域综合能源系统。

中国工程院院士杜祥琬表示，农村进行能源革命有着得天独厚的优势。农村能源资源禀赋，可促进能源技术水平提升，其次经济性好，可再生能源变革成本低，发展阻力较小。此外，农村生物质能丰富，通过丰富的生物质能、风、光结合，有助于新型电力系统实现安全可靠、经济可行、绿色低碳协同发展。

我国农村可再生能源发展前景广阔。“可以通过建设分布式低碳能源网络、发展农村光伏发电、使用太阳能供热采暖、生物天然气示范工程建设等现代工业手段实现，对农村风、光、水、生物质、地热等资源进行利用，实现县域清洁高效用能。”杜祥琬建议。

近年来，多地积极布局农村清洁能源发展，通过能源发展带动农村产业发展。去年，华能集团探索建立首个碳中和新乡村渔光互补综合示范项目。依托光伏发电与现代养殖业相结合的“渔光一体”模式，采用“水上发电、水下养殖”“一种资源，两个产业”的集约发展模式，在生产清洁能源的同时发展智能生态农业。项目建成后，年均上网电量约为3.2亿千瓦时，每年可节约标准煤约11万吨，减少二氧化碳排放28万吨。为乡村振兴与“双碳”融合发展提供了样本。

深化能源领域“放管服”

因地制宜为能源革命谋篇布局

推进农村能源革命，谋篇布局至关重要。《方案》提出，要提升清洁能源普遍服务水平，深化能源领域“放管服”。通过简政放权、放管结合、优化服务，改革优化营商环境。

业内专家表示，目前，对农村能源建设的政策支持大多属于鼓励尝试型，并没有上升到常规性普遍性推进阶段。政策设置较零碎，实施主体多样，难以形成统一合力。不同项目之间缺乏协调与合作，无法形成多元协同的清洁能源体系。此外，在项目运行中，可能存在着一些市场主体故意设置收费环节等现象，使供需双方合作受阻，增加交易成本。

“因此，要优化考核管理机制，不同类型的农村需因地制宜，根据自己的情况来推动能源革命。”杜祥琬建议，要立足于城乡融合发展视角，统筹考虑城市和农村能源的共性特征，以实现资源均衡配置、城乡经济社会全面协调可持续发展为目标，实现城乡融合发展。同时，要加强农村能源革命的宣传教育，提高节能环保意识，宣传先进典型和成功经验，引导农民积极参与新能源建设与应用，加大农村地区人才培养力度，提高节能意识的同时还要提高其文化科技水平。

“此外，可以通过科学布局农村清洁能源体系建设，建立促进发展的财税、金融、科技、土地、人才政策体系，提升政策的整体性、协调性、规制性与效力性。加大市场监管力度，重点监管清洁能源的价格、用量、合同签订等事项，对不予落实、违规操作的，运用法律和必要的行政手段加以处罚，加大农村用能致污的监管及惩罚力度。”中国国际经济交流中心研究员綦鲁明表示。（杜天舒对本文亦有贡献）

(责编：罗知之、吕骞)
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