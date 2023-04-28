人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

央行：房地产开发贷款增速提升 个人住房贷款增速回落

2023年04月28日15:48 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月28日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，2023年一季度末，金融机构人民币各项贷款余额225.45万亿元，同比增长11.8%；一季度人民币贷款增加10.6万亿元，同比多增2.27万亿元。其中，房地产开发贷款增速提升，个人住房贷款增速回落。

企事业单位贷款稳步增长，中长期贷款增速提升较多

2023年一季度末，本外币企事业单位贷款余额148.38万亿元，同比增长14.3%，增速比上年末高0.7个百分点；一季度增加9.03万亿元，同比多增1.78万亿元。

分期限看，短期贷款及票据融资余额52.04万亿元，同比增长9.9%，增速比上年末低3.1个百分点；一季度增加2.25万亿元，同比少增9467亿元。中长期贷款余额92.93万亿元，同比增长17.4%，增速比上年末高2.9个百分点；一季度增加6.65万亿元，同比多增2.69万亿元。

分用途看，固定资产贷款余额62.21万亿元，同比增长13.2%，增速比上年末高1.8个百分点；经营性贷款余额61.17万亿元，同比增长16%，增速比上年末高3.3个百分点。

普惠金融领域贷款季度增量创新高

2023年一季度末，人民币普惠金融领域贷款余额35.19万亿元，同比增长23.6%，比各项贷款高11.8个百分点，比上年末高2.4个百分点；一季度增加3.06万亿元，同比多增1.09万亿元，季度增量创有统计以来新高。

2023年一季度末，普惠小微贷款余额26.16万亿元，同比增长26%，增速比上年末高2.2个百分点；一季度增加2.38万亿元，同比多增8236亿元。农户生产经营贷款余额8.5万亿元，同比增长17.3%；创业担保贷款余额2929亿元，同比增长16.5%；助学贷款余额1737亿元，同比增长21.2%。

2023年一季度末，全国脱贫人口贷款余额1.09万亿元，同比增长13.8%，一季度增加514亿元。

房地产开发贷款增速提升，个人住房贷款增速回落

2023年一季度末，人民币房地产贷款余额53.89万亿元，同比增长1.3%，比上年末增速低0.2个百分点；一季度增加6718亿元，占同期各项贷款增量的6.3%。

2023年一季度末，房地产开发贷款余额13.3万亿元，同比增长5.9%，增速比上年末高2.2个百分点。个人住房贷款余额38.94万亿元，同比增长0.3%，增速比上年末低0.9个百分点。

(责编：罗知之、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
央行：房地产开发贷款增速提升 个人住房贷款增速回落
　　人民网北京4月28日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，2023年一季度末，金融机构人民币各项贷款余额225.45万亿元，同比增长11.8%；一季度人民币贷款增加10.6万亿元，同比多增2.27万亿元。其中，房地产开发贷款增速提升，个人住房贷款增速回落。…
让终端更智能 助力千行百业数字化转型提速升级
　　近年来，随着新技术、新生态的大规模涌现，全球科技创新版图、产业生态格局受到深刻影响。华为终端业务集团商用办公产品线总裁朱懂东近日在做客人民网《人民会客厅》时表示，技术创新将助力数字经济更上一个台阶，数字技术与智能终端的深度融合可以赋能千行百业，有利于产业数字化转型提速升级。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部