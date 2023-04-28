人民网北京4月28日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，2023年一季度末，金融机构人民币各项贷款余额225.45万亿元，同比增长11.8%；一季度人民币贷款增加10.6万亿元，同比多增2.27万亿元。其中，房地产开发贷款增速提升，个人住房贷款增速回落。

企事业单位贷款稳步增长，中长期贷款增速提升较多

2023年一季度末，本外币企事业单位贷款余额148.38万亿元，同比增长14.3%，增速比上年末高0.7个百分点；一季度增加9.03万亿元，同比多增1.78万亿元。

分期限看，短期贷款及票据融资余额52.04万亿元，同比增长9.9%，增速比上年末低3.1个百分点；一季度增加2.25万亿元，同比少增9467亿元。中长期贷款余额92.93万亿元，同比增长17.4%，增速比上年末高2.9个百分点；一季度增加6.65万亿元，同比多增2.69万亿元。

分用途看，固定资产贷款余额62.21万亿元，同比增长13.2%，增速比上年末高1.8个百分点；经营性贷款余额61.17万亿元，同比增长16%，增速比上年末高3.3个百分点。

普惠金融领域贷款季度增量创新高

2023年一季度末，人民币普惠金融领域贷款余额35.19万亿元，同比增长23.6%，比各项贷款高11.8个百分点，比上年末高2.4个百分点；一季度增加3.06万亿元，同比多增1.09万亿元，季度增量创有统计以来新高。

2023年一季度末，普惠小微贷款余额26.16万亿元，同比增长26%，增速比上年末高2.2个百分点；一季度增加2.38万亿元，同比多增8236亿元。农户生产经营贷款余额8.5万亿元，同比增长17.3%；创业担保贷款余额2929亿元，同比增长16.5%；助学贷款余额1737亿元，同比增长21.2%。

2023年一季度末，全国脱贫人口贷款余额1.09万亿元，同比增长13.8%，一季度增加514亿元。

房地产开发贷款增速提升，个人住房贷款增速回落

2023年一季度末，人民币房地产贷款余额53.89万亿元，同比增长1.3%，比上年末增速低0.2个百分点；一季度增加6718亿元，占同期各项贷款增量的6.3%。

2023年一季度末，房地产开发贷款余额13.3万亿元，同比增长5.9%，增速比上年末高2.2个百分点。个人住房贷款余额38.94万亿元，同比增长0.3%，增速比上年末低0.9个百分点。

(责编：罗知之、吕骞)

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