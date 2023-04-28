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让终端更智能 助力千行百业数字化转型提速升级

王绍绍
2023年04月28日15:23 | 来源：人民网
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近年来，随着新技术、新生态的大规模涌现，全球科技创新版图、产业生态格局受到深刻影响。华为终端业务集团商用办公产品线总裁朱懂东近日在做客人民网《人民会客厅》时表示，技术创新将助力数字经济更上一个台阶，数字技术与智能终端的深度融合可以赋能千行百业，有利于产业数字化转型提速升级。

“新技术的发展不是一蹴而就的，它需要经过长时间的迭代和演进才能达到可商用的状态，引领新技术标准的核心在于是否有全球化的视野，以及能否从全球角度去构建技术基础底座。”朱懂东说。

在数字经济的发展过程中，产业生态的构建也至关重要。朱懂东认为，数字经济构建在虚拟平台上，不受于时间和空间的限制，因此更需要构建良好的产业生态，充分发挥品牌优势，将各种要素有机融合，协同创新，实现共赢。

“随着全球产业经济一体化的深入发展，现代企业的发展已经由单个企业逐步演变为整个产业链的共同发展，要全面提升自主创新能力，突破藩篱，攻克真正‘卡脖子’的堵点难点，确保关键技术自主可控。”朱懂东说。

近年来，数字中国建设不断深入，数字技术与实体经济不断加速融合，一些行业亟需数字升级赋能。朱懂东认为，教育行业的数字化转型迫在眉睫，人工智能的发展为教育行业转型提供了良好的技术基础，智慧教学变得更容易实现，教育关乎未来，这对于整个社会未来的发展都起到重要作用。

教育部数据显示，2021年全国中小学（含教学点）互联网接入率达到100%，比2012年提高了75个百分点；超过3/4的学校实现无线网络覆盖，99.5%的学校拥有多媒体教室，多媒体教室总数超过400万间，学校配备的师生终端数量超过2800万台。

在朱懂东看来，在教育行业数字化转型的进程中，目前还面临两个主要的挑战：一是在某些落后地区，教育数字化的发展进程还相对滞后，亟待协调顶层设计，加大财政资金投入，支持这些地方改善升级教学条件；二是校园教学的需要和目前的应用场景还存在不适配的情况，目前终端行业的产品研发与教育科研需求结合不够密切，很多企业仅提供一些数字化的设备与平台，真正的痛点问题并没有得到解决。

“因此，在促进教育数字化转型的过程中，应该立足于实际使用场景，帮助学校激发数字潜能，推动平台化建设，加速技术的互联互通等。智慧教育覆盖的范围从基础教育到高等教育，要考虑到不同场景的分层级需求，从细节入手，将解决方案延展到教学的每个环节当中。”朱懂东说。

他还表示，应将软硬件整合能力与教育科研应用场景有机结合起来，通过智能终端的不断完善，推动智慧教育的全场景教学需求得到解决，帮助学校、科研机构和家庭更便利地开展教学、科研和学习活动。

人民网财经梳理发现，近年多项政策已聚焦智能终端发展，此前印发的《十四五旅游业发展规划》中强调，推进全息展示、可穿戴设备、服务机器人、智能终端、无人机等技术的综合集成应用。此外，多部委也出台相关政策，规范与释放5G智能终端技术应用潜力。

随着数字技术的不断深入，多场景协同办公的需求也在持续增长。在推动政企移动办公方面，朱懂东表示，智能终端企业可以赋能全行业数智转型、释放高效生产力，为企业带来诸多新增长空间。

朱懂东认为，未来的国际竞争实际上是数字化水平的竞争。因此，企业的数字化转型势在必行，智能终端的软硬件的结合可以为企业提供良好的办公解决方案，加速其数字化转型进程。

他介绍，目前，华为已推出华为商用终端擎云系列产品，以产品的硬件优势与软件支持融合起来，将鸿蒙操作系统与手机、平板、穿戴设备、智慧屏设备、汽车等硬件设施进行结合，将华为云、华为通信技术、华为芯片技术等优势集中呈现，通过全面的IT部署和服务能力，为企业提供适合的数字化转型方案。

“展望未来，商用智能终端行业想要进入高质量发展阶段，还需克服一些挑战，例如大企业需确保业务运营自主可控，中小企业则应减少对于硬件设备的依赖，可以多尝试通过接入云端的方式来处理复杂繁琐的业务。”朱懂东说。（杜天舒对本文亦有贡献）

(责编：王连香、吕骞)
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