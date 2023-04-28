原标题：中交投资破解城市“蝶变密码” 助力天津建构设计“智”都

这个春天，渤海之滨、海河之畔，天津“设计之都”核心区施工现场呈现一片热火朝天的建设景象。机械轰鸣声比和暖的春风更早一步，在津沽大地奏响活力绽放的序曲，升腾起新春的希望……

“设计之都”核心区项目位于天津海河柳林地区，以海河为中轴线，打造“一河两心”的空间布局，将海河南北两岸主要工业遗产、设计产业核心功能区和绿色生态景观区在内的重要功能片区串接起来，是天津市政府规划的“十四五”期间的重点建设项目。中交投资有限公司（简称中交投资）牵头的中交联合体参与投资建设，包含设计建设产业配套、新基建智慧城市、市政基础设施、公共服务设施、绿色生态设施等五大类工程，83个子项，总投资约125亿元。

据介绍，项目定位打造天津市“新旧动能转换新引擎”、国家级“数字设计产业新基地”、世界级“城市持续发展新标杆”。站在新时代的门槛上，在天津这座建城设卫600余年的历史名城的底色上，将如何铺展开新的发展华章？中交投资如何助力将海河柳林地区打造为汇聚创新资源的国际化“设计之都”核心区？

顺势蝶变 建设数字设计新高地

作为中国最早开放的城市和近代工业发源地之一，天津自建城以来形成了中西合璧、古今交融的独特都市风貌，创意设计已经深深融入城市发展的血脉。截至目前，天津已培育形成河西陈塘工程设计、河北意风区创意设计、华苑和生态城动漫设计、天津经开区工业设计等设计产业集聚区。汇聚设计企业近1.6万家，设计产业年销售收入约2000亿元，从业人数近40万，设计综合实力在国内排名前列。

伴随新一轮科技革命和产业变革加速推进，数字经济愈益成为引领高质量发展的主要引擎。天津抢抓历史机遇，推动数字技术与设计产业融合，以“换道超车”的思路，在海河柳林地区打造“4+6+4”产业体系为引领的智慧设计产业集群。即以工业设计、专业设计、工程设计、海洋设计等创意型数字设计产业为主导；以人工智能、5G、工业互联网、BIM、3D打印、VR/AR等赋能型数字设计产业为补充；以智能制造、智能基建、智能金融、智能健康等应用型数字设计产业为特色的产业结构，培育高水平、高密度、国际化设计产业集群，打造具有国际影响力和创新力的设计产业高地。

为了深度契合产业发展需要，中交投资以“与国际设计之都接轨”的高标准进行“设计之都”核心区规划建设，同时充分考虑设计产业的独特需求，以智慧+生态、产业+城市、研发+转化、设计+科技的布局理念，为设计产业升级和聚集打好坚实基础。与此同时，中交投资将设计理念融入每一个子项目建设中，以海河柳林地区五横三纵交通的核心纵线——柳林桥为例，中交投资将传统的中国设计元素与现代桥梁设计理念结合，主桥采用钢结构拱桥一跨过河方案，桥梁结构整体悬跃于海河之上，更具视觉冲击力。整体呈现万物汇聚、创新创智的艺术效果，呼应了海河柳林“设计之都”数字创新的新理念。园区内重要历史文化遗产——金汤桥则变身为“行走的设计博物馆”。中交投资设计将金汤桥融合于绿地园路之中，与雨水花园、周边景观及雕塑共同再现历史场景，走在公园之中可沿途体验当年老桥全貌。

五网融合 建设智慧城市标杆

以“数字营城、设计智都”为总体战略愿景，以人为核心、以数字孪生技术为驱动，中交投资充分利用5G、大数据、人工智能技术构建城区数字CIM平台，实现区域可视化，形成感知、识别、研判、决策的智能化管理闭环，创新智慧城市生活模式，提升城市生活智能化、便捷化水平，实现资源共享和产业融合，有力支撑设计之都产业生态。利用物联网、云结算、视频分析、自动驾驶等技术实现车路协同，构筑集智慧道路、全域智慧停车、智能网联公交于一体的智慧交通体系，形成区域内智慧出行，提升基础设施智慧化、集约化。

据介绍，天津海河柳林设计之都项目新基建智慧城市版块包括2大类8大重点工程，分别为数字基础设施、数字化底座、规划展示及智慧运营管理中心、产业经济大脑、智慧城建、智慧交通、智慧园区和用户触点。中交投资通过产业生态网、通达交通网、蓝绿景观网、智慧城市网、美好生活网的建设，推动数字设计产业和智慧科技产业融合发展。到2027 年构筑完成“五网融合”发展本底，实现区域“数字化”“生态化”建设，实现基础设施智能互联、民生服务普惠均等、社会治理精细高效，打造全国智慧低碳的新型智慧城市标杆。

水城共融 建设生态城市试点

作为海河上游最后5公里黄金节点和海河风貌转换承上启下的景窗，中交投资将在柳林地区构建多层级城市空间体系，用数字新基建为绿色发展赋能。

在项目建设中，中交投资突出生态之魂、绿色之魂，保护好利用好河流、林地、绿地等生态资源，打造蓝绿交织的生态高地。借鉴美国波士顿查尔斯河“缓坡碧水、大开大合”的城河空间关系，对规划布局进行重构，将原规划临河高密度的城市开发建设调整为滨河公园，在片区内部形成3平方公里连续完整的蓝绿生态空间，通过海河与双城中间736平方公里绿色生态屏障直接相连。“根据对现状苗木品种的分析，增植补植乔木、灌木、地被植物，科学建立稳定的植物群落生态系统”据项目负责人介绍，目前沿河绿地已基本形成稳定的绿地系统。

在水生态方面，中交投资立足区域双碳目标，合理规划布置植草沟、下凹绿地、雨水花园、人工水系等，最大限度提高公园内的年径流总控制率。同时构建稳定人工湖水生态系统，同其他海绵工程共同形成区域海绵系统。

在节能降碳方面，中交投资探索设计零能耗建筑及近零能耗建筑。以将于10月竣工验收的生态科技馆为例，建筑的形体生成完全从被动式原理出发，以结果为导向进行节能设计，最终建筑综合节能率达到65%。据了解，中交投资采用光伏建筑一体化设计，结合屋面进行分布式光伏发电项目建设，以“自发自用、余电上网”模式运行。经测算，该项目预估前10年平均发电量约3.9万千瓦，折合每年节约标准煤约12吨，同时减少污染排放量为二氧化碳33.6吨、二氧化硫0.5吨、烟尘4.2吨。

这是一盘助力城市多维度更新蝶变的棋局，人文设计、智慧科技、生态自然……运筹帷幄间见通盘之力，稳扎稳打绘就崭新蓝图。中交投资解码现代化城市建设的全新路径，打造天津设计之都核心区，构建中国特色智慧城市新范式，打造国家绿色低碳城市示范区，助力天津朝着高质量发展方向稳步向前。（黄海荣 实习生蔡佳）

(责编：董童、李源)

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