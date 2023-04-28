人民网北京4月28日电 （记者李栋）农业农村部最新监测显示，“五一”假期期间全国“菜篮子”产品供应将呈现量足价稳态势，市场将购销两旺。

当前正是早熟蒜薹收获时节，“今年我种植了10亩早熟品种，近期已经开始采收上市，按照现在的价格，一亩地能收入2000多元。”这几天，在河南省开封市杞县五里河镇小岗村，村民李威和家人正在自己的田里收获蒜薹，谈及产量、价格和收入，李威脸上满是喜悦。

“由于当地早熟蒜薹具有上市早、品质好等特点，市场供需两旺的同时，也调动了农民的种植积极性。”杞县农业农村局副局长李军介绍，全县10万亩早熟蒜薹喜获丰收，预计蒜农总收入可达2亿多元。

统计数据显示：截至一季度末，全国蔬菜在田面积7709.7万亩，同比增加110.2万亩；4月上旬，全国蔬菜产量1547万吨，同比增加18.7万吨。

不久前，在国新办举行的2023年一季度农业农村经济运行情况发布会上，农业农村部市场与信息化司负责人刘涵表示，今年以来，我国农产品市场供应充足，价格总体平稳，品种间有涨有落，波动基本正常。“当前蔬菜水果产销衔接顺畅，‘菜篮子’稳产保供基础比较牢固。”

据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”最新监测数据，04月14日-20日农产品批发价格200指数为126.23点，比之前一周下降1.93点，比去年同期下降7.80个点。全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为4.02元/公斤，环比下降7.2%，同比下降20.6%。

“综合各方面情况看，预计今年‘五一’期间，主要‘菜篮子’产品供应基础稳固，需求恢复向好，价格波动正常。”农业农村部市场与信息化司运行调控处处长赵卓说。

(责编：罗知之、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经