人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“菜篮子”产品量足价稳 “五一”假期农产品市场将购销两旺

2023年04月28日10:05 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月28日电 （记者李栋）农业农村部最新监测显示，“五一”假期期间全国“菜篮子”产品供应将呈现量足价稳态势，市场将购销两旺。

当前正是早熟蒜薹收获时节，“今年我种植了10亩早熟品种，近期已经开始采收上市，按照现在的价格，一亩地能收入2000多元。”这几天，在河南省开封市杞县五里河镇小岗村，村民李威和家人正在自己的田里收获蒜薹，谈及产量、价格和收入，李威脸上满是喜悦。

“由于当地早熟蒜薹具有上市早、品质好等特点，市场供需两旺的同时，也调动了农民的种植积极性。”杞县农业农村局副局长李军介绍，全县10万亩早熟蒜薹喜获丰收，预计蒜农总收入可达2亿多元。

统计数据显示：截至一季度末，全国蔬菜在田面积7709.7万亩，同比增加110.2万亩；4月上旬，全国蔬菜产量1547万吨，同比增加18.7万吨。

不久前，在国新办举行的2023年一季度农业农村经济运行情况发布会上，农业农村部市场与信息化司负责人刘涵表示，今年以来，我国农产品市场供应充足，价格总体平稳，品种间有涨有落，波动基本正常。“当前蔬菜水果产销衔接顺畅，‘菜篮子’稳产保供基础比较牢固。”

据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”最新监测数据，04月14日-20日农产品批发价格200指数为126.23点，比之前一周下降1.93点，比去年同期下降7.80个点。全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为4.02元/公斤，环比下降7.2%，同比下降20.6%。

“综合各方面情况看，预计今年‘五一’期间，主要‘菜篮子’产品供应基础稳固，需求恢复向好，价格波动正常。”农业农村部市场与信息化司运行调控处处长赵卓说。

(责编：罗知之、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“菜篮子”产品量足价稳 “五一”假期农产品市场将购销两旺
　　人民网北京4月28日电 （记者李栋）农业农村部最新监测显示，“五一”假期期间全国“菜篮子”产品供应将呈现量足价稳态势，市场将购销两旺。 当前正是早熟蒜薹收获时节，“今年我种植了10亩早熟品种，近期已经开始采收上市，按照现在的价格，一亩地能收入2000多元。…
推进农村能源革命 描绘绿水青山新画卷
　　近日，国家能源局、生态环境部、农业农村部与国家乡村振兴局四部门印发《关于组织开展农村能源革命试点县建设的通知》（下称《通知》），并印发《农村能源革命试点县建设方案》（下称《方案》），旨在加大乡村清洁能源建设力度，助力全面推进乡村振兴。 多位专家在接受人民网财经采访表示，我国农村可再生能源资源丰富，是能源发展的沃土，通过发展风、光、水等多能互补，可以提高能源服务水平，实现县域能源结构优化，推动能源发展变革。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部