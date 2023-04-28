人民网北京4月28日电 （记者赵竹青）记者从中国核能行业协会获悉，目前我国在建核电机组共24台，总装机容量约2681万千瓦，整体规模继续保持全球第一。中国核能行业协会26日发布的《中国核能发展报告2023》蓝皮书显示，预计2030年前，我国在运核电装机规模有望成为世界第一，在世界核电产业格局中占据更加重要的地位。

截至2022年底，我国核电总装机容量占全国电力装机总量的2.2%。蓝皮书预计，到2035年，我国核能发电量在总发电量的占比将达到10%左右，相比2022年翻倍。

核电建设稳步推进的同时，自主创新能力也显著增强。蓝皮书显示，“华龙一号”机组陆续投运，标志着我国实现了由二代向自主三代核电技术的全面跨越，同时，高温气冷堆、小型堆、聚变堆等一批代表着当今先进水平的核能工程也取得重大进展。

“我国核电装备自主化和国产化能力进一步提升，主要核电堆型设备国产化率达到90%以上。”中国核能发展年度报告首席专家、国家原子能机构原副主任王毅韧介绍说，2022年国内核电主设备累计交付54台套，交付数量创近五年新高。“国和一号”湿绕组电机主泵和屏蔽电机主泵，示范快堆1号机组堆芯支承、热交换器、新组件装载机、提升机等一批首台套核电关键装备实现交付。

值得一提的是，除了核能发电量不断提升，我国也不断拓展核能综合利用的领域。当前，核能供暖、核能工业供热以及同位素研发生产等领域发展迅速，同时核技术在医学、工业、安保等领域的应用规模持续扩大。

(责编：赵竹青、吕骞)

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