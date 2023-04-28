王绍绍

近年来，消费者换机需求减弱、供给侧创造能力进入瓶颈期、零配件市场短缺等因素叠加，给智能手机市场带来了不小挑战。

不过，市场调查机构Counterpoint公布的一组数据引起了多方关注：2022年，智能手机出货量相比2016年的峰值减少了41.5%，但销售额只下降了11.7%。同时，高端智能手机的销量占比提升至26%以上。

从上述数据可以看出，高端手机市场逆势增长，表现好于市场平均水平。艾瑞咨询公布的数据也印证了这一点，作为高端智能手机的代表，折叠屏手机在2022年的出货量约360万台，同比增长154.4%，并且预计在2023年的出货量将超过550万台。

数据还显示，坐拥超过10亿的智能手机用户，中国已成为全球第二大高端智能手机市场，仅2022年一年，4000人民币以上智能手机销量接近7000万台。

这对于处于下行态势的智能手机行业无疑是一个好消息。鉴于高端智能手机市场仍处于高速增长阶段，vivo等国产品牌纷纷发力高端市场，希望通过提升芯片、软件和摄像等核心技术吸引高端用户。

可以看出，行业已形成共识，虽然出货量持续下降，但是智能手机市场仍然具有巨大的潜力。无论是服务存量用户所带来巨大价值，还是冲击高端、自主研发带来的成长，亦或者手机、汽车不断跨界深度融合。这些都是手机行业在存量时代获取新增量的机会。

据了解，vivo于近日发布了 vivo X Fold2 和 vivo X Flip 两款折叠屏新品，并于 4 月 28 日正式开售。“无论是大屏幕还是小折叠屏，都能满足不同用户的需求，值得期待。”有关行业人士表示。

对此，vivo产品副总裁黄韬表示：vivo做折叠屏的原则是“做旗舰，不妥协”，初衷是让用户“做主力，不纠结”。上述人士还指出，vivo X Flip发布后，其在折叠屏市场的小折叠的缺位也被补齐。大小折叠的产品组合，也为其在折叠屏市场的表现注入了新活力。

专家表示，在未来很长一段时间里，智能手机仍将是个人娱乐、消费和社交最重要的载体，其轻生产力属性也在不断强化，尚未出现能够真正替代智能手机的新的科技终端。而智能手机自身也不断演化和升级，以折叠屏为代表的高端手机市场，在丰富产品形态的同时，为用户带来了差异化的应用、内容和操作体验。

(责编：罗知之、吕骞)

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