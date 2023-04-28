人民网北京4月28日电 （记者杜燕飞）4月27日，以“推动高质量 致力新消费”为主题的论坛在人民网一号演播厅举行。第十一届全国人大财经委副主任、国家统计局原副局长贺铿在论坛上表示，扩大居民消费是发展经济的目的，也是经济发展的原动力。要通过扩大居民消费，坚持供给侧结构性改革，提高全要素生产率水平，进一步助力经济高质量发展。

第十一届全国人大财经委副主任、国家统计局原副局长贺铿。人民网记者 于凯摄

国家统计局发布的数据显示，今年一季度，国内生产总值同比增长4.5%；全国居民人均可支配收入比上年同期名义增长5.1%，扣除价格因素，实际增长3.8%。

“这说明一季度国内经济正在复苏。但经济复苏的基础不牢，比如，消费增长不是很旺盛。因为消费主要动力靠收入增长，收入增长要依靠就业。如果就业不充分，居民收入水平提高不快，实现所谓‘报复性消费’恐怕不太可能。”贺铿表示，对于二季度、三季度要齐心协力解决企业的困难，促进扩大就业。

对于如何解决就业问题，贺铿认为，要继续贯彻执行供给侧结构性改革，让供给侧的供给更加协调，通过去产能、去库存，让应该发展的行业发展得快一点；通过减税降费等措施，把企业扶持好，尤其是民营企业、中小企业，贯彻落实中央“两个毫不动摇”，支持民营企业发展；依靠科技、人才、创新、现代管理，提高全要素生产力，使产值增加、产品增加，推动经济健康发展。

“当前，‘新消费’在一些省市非常活跃。‘新消费’是运用数字化技术、网络技术，在这个基础上形成新的消费新模式。新消费对于促进消费会有些作用。”他认为，对于“新消费”要正确理解、健康发展。

谈及经济高质量发展，贺铿认为，高质量发展需要变革生产方式，要优化供给结构，提高全要素生产力，依靠企业家，在创新、人才、工匠精神、生产工具改进等方面下力气。想办法扩大就业，提高生产力水平，降低成本，促进各部门按比例协调发展。同时，在城镇化过程中，要促进中小城市星罗棋布地发展，多建田园化小城镇，让剩余劳动力尽可能地就近就业。发展方式也要由粗放型向集约型转化，营造良好的营商环境。

(责编：罗知之、吕骞)

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