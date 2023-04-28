人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

产业观察：多机构公布一季度智能手机市场数据 消费者信心现复苏信号

人民网记者 夏晓伦
2023年04月28日13:41 | 来源：人民网
小字号

27日，多家机构公布了一季度中国智能手机市场数据。数据显示，智能手机市场依旧表现低迷，但随着供给端的突破和需求端的释放，同比降幅已经收窄，市场出现触底现象，消费者信心也显现出复苏的信号。

具体来看，国际数据公司（IDC）发布的最新数据显示，2023年第一季度，中国智能手机市场出货量约6,544万台，同比下降11.8%。IDC表示，2023年开年依然低迷，延续2022年以来每季度出货量同比下降幅度超10%。其中，OPPO以19.6%的市场份额位列国内手机市场第一。在折叠屏市场，中国折叠屏产品出货量保持稳定，出货量达到102万台，同比增长52.8%。其中竖折产品份额继续上升至44.3%。OPPO Find N2 & Flip系列以35.0%的市场份额位列国内折叠市场第一。

Canalys发布的数据显示，2023年第一季度中国大陆智能手机市场出货同比下滑11%，出货量降低至6760万台，是自2013年以来最低的第一季度。

Counterpoint手机销量月度报告则显示，2023年第一季度，中国智能手机市场年同比下降5%，与此前季度两位数的同比降幅相比有所改善，市场显示出了触底迹象，第一季度销量环比增长10%。

对此，Canalys分析师刘艺璇指出：“尽管2023年中国手机市场不会出现明显恢复，但我们已经看到消费者信心复苏信号，这将成为厂商们实践最新品牌和产品策略的好时机。”

Counterpoint分析师表示，预计中国市场将在第二季度进一步复苏。中国第一季度GDP年同比增长4.5%，超出预期，社会零售总额亦增长5.8%。这些利好数据表明，中国国内需求正在回升。

IDC中国高级分析师郭天翔也表示，出货数据和零售数据依然显示同比下降，但是降幅已经明显收窄，预计已临近谷底。随着国家各种促进经济的政策有效实施，消费者信心逐渐恢复。

可以看出，虽然手机市场大盘表现依然面临重重挑战,在挑战中也有着很大的机遇。在此背景下，以折叠屏手机为代表的高端市场迎来发展机遇，多家手机厂商从去年就开始发力。

以重回市场份额第一的手机厂商OPPO为例，有关人士分析认为：一是双旗舰高端战略初显成效，为高端突破战略打下基础；二是刚发布的Find X6系列的市场欢迎度高于预期，使得OPPO在600美元以上高端市场份额提升；三是旗下品牌OnePlus 市场表现优异，同比增幅超过300%。

对此，OPPO相关负责人表示，多年来以长期主义专注技术创新，持续积累技术资产，截止目前在全球累计专利申请量超过90000件。数据显示，从2020年起，OPPO三年内持续投入500亿研发费用，成立OPPO研究院，开展核心技术预研和储备，在全球范围内拥有6大研究所和5大研发中心，研发团队超一万人。

OPPO 高级副总裁兼首席产品官刘作虎也表现出对未来市场的信心。他认为，中国作为全球第二大消费市场，巨大的市场消费能力和结构化的市场消费层级，为科技行业的创新提供了强大的市场动力和最佳实践场所。今年的经济运行将整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，这也将大大提振市场信心。

为了给消费者带来更好的产品与服务，记者了解到，2023年，OPPO将持续提升用户体验，计划在全国覆盖推广300家全新形象的官方授权体验店，其中沈阳大悦城、深圳海岸城已经开业，南昌、长沙、西安也将于五一期间开业。

专家表示，市场下行周期背景下，特别考验手机厂商的定力。手机厂商要秉承长期主义，坚持技术创新，不断强化产品核心竞争力，提升产品实力，推出越来越多的定制化，差异化的产品来吸引消费者的注意，为广大用户带来更好的产品和服务。

(责编：罗知之、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
老口岸焕发活力 新消费悄入边城
　　群山之中，公路蜿蜒而过，青山环抱中民宿错落有致。在这个边境小城里，数字经济正在悄然发展。…
聚焦用户差异化需求 高端手机成行业新增长点
　　近年来，消费者换机需求减弱、供给侧创造能力进入瓶颈期、零配件市场短缺等因素叠加，给智能手机市场带来了不小挑战。 不过，市场调查机构Counterpoint公布的一组数据引起了多方关注：2022年，智能手机出货量相比2016年的峰值减少了41.5%，但销售额只下降了11.7%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部