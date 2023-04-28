人民网记者 夏晓伦

27日，多家机构公布了一季度中国智能手机市场数据。数据显示，智能手机市场依旧表现低迷，但随着供给端的突破和需求端的释放，同比降幅已经收窄，市场出现触底现象，消费者信心也显现出复苏的信号。

具体来看，国际数据公司（IDC）发布的最新数据显示，2023年第一季度，中国智能手机市场出货量约6,544万台，同比下降11.8%。IDC表示，2023年开年依然低迷，延续2022年以来每季度出货量同比下降幅度超10%。其中，OPPO以19.6%的市场份额位列国内手机市场第一。在折叠屏市场，中国折叠屏产品出货量保持稳定，出货量达到102万台，同比增长52.8%。其中竖折产品份额继续上升至44.3%。OPPO Find N2 & Flip系列以35.0%的市场份额位列国内折叠市场第一。

Canalys发布的数据显示，2023年第一季度中国大陆智能手机市场出货同比下滑11%，出货量降低至6760万台，是自2013年以来最低的第一季度。

Counterpoint手机销量月度报告则显示，2023年第一季度，中国智能手机市场年同比下降5%，与此前季度两位数的同比降幅相比有所改善，市场显示出了触底迹象，第一季度销量环比增长10%。

对此，Canalys分析师刘艺璇指出：“尽管2023年中国手机市场不会出现明显恢复，但我们已经看到消费者信心复苏信号，这将成为厂商们实践最新品牌和产品策略的好时机。”

Counterpoint分析师表示，预计中国市场将在第二季度进一步复苏。中国第一季度GDP年同比增长4.5%，超出预期，社会零售总额亦增长5.8%。这些利好数据表明，中国国内需求正在回升。

IDC中国高级分析师郭天翔也表示，出货数据和零售数据依然显示同比下降，但是降幅已经明显收窄，预计已临近谷底。随着国家各种促进经济的政策有效实施，消费者信心逐渐恢复。

可以看出，虽然手机市场大盘表现依然面临重重挑战,在挑战中也有着很大的机遇。在此背景下，以折叠屏手机为代表的高端市场迎来发展机遇，多家手机厂商从去年就开始发力。

以重回市场份额第一的手机厂商OPPO为例，有关人士分析认为：一是双旗舰高端战略初显成效，为高端突破战略打下基础；二是刚发布的Find X6系列的市场欢迎度高于预期，使得OPPO在600美元以上高端市场份额提升；三是旗下品牌OnePlus 市场表现优异，同比增幅超过300%。

对此，OPPO相关负责人表示，多年来以长期主义专注技术创新，持续积累技术资产，截止目前在全球累计专利申请量超过90000件。数据显示，从2020年起，OPPO三年内持续投入500亿研发费用，成立OPPO研究院，开展核心技术预研和储备，在全球范围内拥有6大研究所和5大研发中心，研发团队超一万人。

OPPO 高级副总裁兼首席产品官刘作虎也表现出对未来市场的信心。他认为，中国作为全球第二大消费市场，巨大的市场消费能力和结构化的市场消费层级，为科技行业的创新提供了强大的市场动力和最佳实践场所。今年的经济运行将整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，这也将大大提振市场信心。

为了给消费者带来更好的产品与服务，记者了解到，2023年，OPPO将持续提升用户体验，计划在全国覆盖推广300家全新形象的官方授权体验店，其中沈阳大悦城、深圳海岸城已经开业，南昌、长沙、西安也将于五一期间开业。

专家表示，市场下行周期背景下，特别考验手机厂商的定力。手机厂商要秉承长期主义，坚持技术创新，不断强化产品核心竞争力，提升产品实力，推出越来越多的定制化，差异化的产品来吸引消费者的注意，为广大用户带来更好的产品和服务。

(责编：罗知之、吕骞)

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