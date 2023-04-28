原标题：投资中国未来 服务实体经济 信银理财深入践行“国之大者” 服务科创金融强国战略

党的二十大报告明确指出，“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上”。银行理财是金融行业的新生力量，是连接资本市场与实体经济的桥梁，服务实体经济是银行理财的本源定位。

长期以来，信银理财坚持“金融报国”，在发挥资本中介作用中始终牢牢树立服务实体经济、服务国家战略的责任担当，紧紧围绕实体经济的发展所需开展业务和创新，紧跟时代重大课题率先启动“灯塔计划”，紧密围绕“国之大者”，将“科创金融”作为公司十大重点业务方向之一，制定了可量化、可跟踪的战略目标与业务计划，面向创新企业，以股权投资业务和资本市场业务为抓手，提供银行理财服务科创战略的“中信金融方案“。

截至目前，信银理财累计科创金融、专精特新企业投融资总额近300亿元，累计发行15支股权基金类产品，投资瞪羚企业135户，规模12亿元，以实际行动积极践行金融工作的政治性、人民性、专业性。

战略引领 践行国有企业使命担当

当前，新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，科学技术和经济社会发展加速渗透融合，围绕科技制高点的竞争空前激烈。科技创新不仅是我国应对日趋复杂的国际竞争的重要手段，也是经济发展重要引擎和长期发展战略。

银行理财子公司必须充分发挥资管服务实体经济的作用，才能在我国从经济高速增长转向高质量增长、从总量增长转向结构优化的过程中贡献力量，并为自身获取充沛的发展动能和广阔的成长空间。

作为“金融国家队”，信银理财于2022年在业内率先设立投行项目条线，聚焦“科创金融”及“专精特新”战略，以中信银行342强核行动方案为契机，以总分行协同联动为模式，专注于资本市场综合投融资业务领域，将股权投资业务和资本市场业务为抓手，进一步强化对于科创型优质企业的筛选和甄别，大力促进科创金融业务和专精特新小巨人的项目储备和资产投放，直接参与上市公司与地方优质国企的各类直接融资以及优质未上市公司的股权投资，切实助力科创企业成长发展，提升银行理财服务实体经济企业的质效，积极践行金融行业初心使命。

体系推动 全力构建理财子投行业务生态

科创金融客户包罗万象，有着极为丰富的投融资需求，理财子资金参与科创金融业务，能够充分发挥出理财资金投资范围广、资金实力雄厚，抗风险能力较强的特点，同时还能为理财产品投资追求更多超额收益，形成具有差异化的竞争赛道。

信银理财紧抓科创金融投资战略机遇，体系推动全力打造投行业务生态，内部“五策合一”，形成有效的科创金融工作机制，外部强化协同，积极提供覆盖企业全生命周期的综合融资服务。

针对科创型企业特点，信银理财从行业研究、授信政策、审查审批标准、客户营销指引与名单、资源配置与考核政策五大维度构建了适合于理财子公司实际情况的“五策合一”方案，以行业研究和大类资产配置定位于“共识基础”为其他四策提供支持与赋能；风险政策“明方向”，审查审批“防风险”，客户名单“促发展”，考核激励“促执行“，通过五策合一体系建立有效的机制、流程，明确科创金融业务的资产配置方向、提升开展科创金融业务的精准性、有效性；外部，立足中信金融资源生态优势，深度挖掘集团内协同资源，为客户提供信贷支持、股权投资、债券承销与投资、资金托管、顾问服务等覆盖全生命周期的综合化金融服务方案。

不仅如此，为更好的聚焦支持战略性创新企业，信银理财面向“专精特新”，聚焦“先进智造”“碳中和”“生物医药”等重点主题，制定双百目标、布局三大主线，计划到2023年合计完成100家科创企业及专精特新“瞪羚”企业股权投资，投融资总金额不低于100亿元。

精准滴灌 温暖陪伴科创企业发展壮大

得益于准确的战略引领驱动和强大的体系化协同推动，信银理财持续引导金融活水实现对科创企业和实体经济的精准滴灌。

近期，信银理财联合中信西安分行落地本年度陕西区域首单可转债项目——蓝晓科技可转债配资。作为国内吸附分离材料领域的龙头，蓝晓科技主营业务高分子树脂微球，主要应用于金属提纯、科学实验等领域，公司创始人为我国知名行业专家，成功攻克国内相关领域多项“卡脖子”技术瓶颈，产品质量稳定、性能优异，广泛应用于多个下游领域，我国的盐湖提锂就用到了蓝晓科技生产的高分子树脂微球。

面对蓝晓的融资需求，信银理财携手母行联合作战，凭借在科创金融、绿色金融和可转债投融资等领域的丰富经验成功获得最大融资份额，并充分发挥自身强大的募资能力，在客户要求的时限内快速筹集资金，以独家的直接融资服务及时满足企业发展需求。

截至目前，信银理财新增发行股权基金类理财产品规模近亿元，被投行业主要分布于先进智造、碳中和等，重点布局“卡脖子”关键技术、“先进智造”、“碳中和、碳达峰”等符合政策导向的关键领域，不断提升自身对实体企业“精准滴灌”的服务质效，进一步扩大自身行业领先优势。

银行理财子是金融改革进程中诞生的新生力量，有着脱胎于母行支持的厚植土壤和定位于政策支持的优秀基因。站在新的历史节点上，信银理财将继续坚守服务实体经济、助力百姓美好生活的初心使命，坚持人民立场、擦亮价值原色、传递金融温度，以只争朝夕的责任感和紧迫感，抢抓全球科技发展先机，坚决履行国有企业责任，加大金融服务科技创新力度，促进科技、产业、金融高水平良性循环，支持科技自立自强，助力开创经济发展的新领域新赛道，为增长动能转换和高质量发展作出应有的贡献。

(责编：曹淼、李源)

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