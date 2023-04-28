原标题：AWE2023掠影：云米AI嵌入式家电引领全屋智能新体验

作为全球家电及消费电子领域的三大展会之一，27日开幕的AWE2023汇集了前沿的创新产品与技术，在超过14万平方米的展馆中展示了智能家电、智能家居、消费电子、智慧娱乐、物联网、人工智能、5G、大数据等诸多领域前沿成果。

从AI技术下搭建的差异化生活场景，到“交互式、定制化的用户体验”、“健康、舒适的产品创新”、再到“集成化、套系化产品设计”，可以说，AWE见证了智能家居和家电产品的迭代与升级。展会上，云米展示的海量AI套系家电和嵌入式新品，为消费者带来全套全屋智能新体验。

此次展会上，云米展示了“一屋子的高科技”，强化“智能家居+智能家电+软件服务”一站式体验，令现场观众一站式感受全屋智能，沉浸式体验云米诸多AI互联网家电新品、嵌入式家电等套系产品。

在全屋智能的大战略下，云米高端套系家电凭借外观设计统一、功能强关联、应用场景化等特点，在功能之余，赋予健康、智能、品质等更多高端价值，满足高端消费者对品质生活、智慧家居、健康环境等多元化需求。

业内人士认为，全屋智能是未来十年的风口，全屋智能不仅是年轻用户的选择，更是传统家电建材市场的新增长点。（记者 李方）

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经