4月28日，居然之家发布2022年年报及2023年一季报：2022年公司实现营收129.81亿元，同比下滑0.69%；归母净利润16.48亿元，同比下滑28.44%；扣非后归母净利润16.97亿元，同比下滑23.89%。其中2022年第四季度公司实现营收35.52亿元，同比增长8.76%；归母净利润1.14亿元，同比下滑80.81%；扣非后归母净利润0.69亿元，同比下滑86.69%。2023年第一季度公司实现营收32.46亿元，同比增长4.53%；归母净利润4.53亿元，同比下滑10.25%；扣非后归母净利润4.24亿元，同比下滑25.94%。

2022年，居然之家实现净利润17.21亿元，同比下降27.64%。公司积极努力应对近几年复杂多变的整体环境与严峻挑战，家居连锁2019年度、2021年度及2022年度经审计的扣非后归母净利润合计为689,413.58万元，承诺数合计为719,569.00万元，差额为-30,155.42万元，累计实现业绩承诺金额的比例达95.81%。截至2022年12月31日，家居连锁对应股东权益价值的评估结果为3,774,630.00万元，较重大资产重组交易时家居连锁100%股权之交易价格3,565,000.00万元，并扣除补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响后，家居连锁100%股东权益价值期末未发生减值。

2022年，公司完成销售额1053.2亿元，同比增长1.24%。公司持续推进轻资产连锁加盟，2022年公司共签约24家门店、开业21家门店，连锁扩张步伐稳健；此外，公司加速渠道下沉，新开21家门店中14家位于三线及以下城市。截至2022年底，公司在国内29个省区市经营428个家居卖场，包含91个直营卖场及337个加盟卖场，同时在湖北省武汉、荆州、黄石、黄冈、十堰、咸宁、孝感、荆门等主要城市的核心商圈经营6家现代百货店、2家购物中心、142家各类超市。

2022年公司数字化产业服务平台洞窝累计实现平台交易357亿元，累计注册用户达到1294万人，上线342个卖场，5.1万个商户以及114万件去重商品，其中外部的卖场及商户在平台上的占比均超过35%。

盈利能力方面，2022年公司毛利率为44.86%。其中2022年第四季度公司毛利率为42.06%；2023年第一季度公司毛利率为39.20%。2022年公司净利率为13.26%；2022年第四季度公司净利率为3.96%；2023第一季度公司净利率为20.16%。

期间费用方面，2022年公司期间费用率为24.42%。销售费用率同比增长，主要系公司受外部因素影响，线下促销活动减少，收取的临时促销费减少；研发费用率同比有所增长，主要系主要是公司加大对洞窝数字化研发的投入所致。其中，2022年第四季度公司期间费用率为28.62%。此外，2023第一季度公司期间费用率为20.16%。

现金流方面，2022年公司经营性现金流为37.95亿元，同比下降33.43%，主要系外部特定因素影响，公司“稳商养商”，给予商户优惠减免等增加致家居业态现金收入降低；同时预收商户租金减少并加大返款力度，致代收款净流出增加。

(责编：曹淼、李源)

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