人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

居然之家：2022年实现营收129.81亿元

2023年04月28日16:47 | 来源：人民网
小字号

4月28日，居然之家发布2022年年报及2023年一季报：2022年公司实现营收129.81亿元，同比下滑0.69%；归母净利润16.48亿元，同比下滑28.44%；扣非后归母净利润16.97亿元，同比下滑23.89%。其中2022年第四季度公司实现营收35.52亿元，同比增长8.76%；归母净利润1.14亿元，同比下滑80.81%；扣非后归母净利润0.69亿元，同比下滑86.69%。2023年第一季度公司实现营收32.46亿元，同比增长4.53%；归母净利润4.53亿元，同比下滑10.25%；扣非后归母净利润4.24亿元，同比下滑25.94%。

2022年，居然之家实现净利润17.21亿元，同比下降27.64%。公司积极努力应对近几年复杂多变的整体环境与严峻挑战，家居连锁2019年度、2021年度及2022年度经审计的扣非后归母净利润合计为689,413.58万元，承诺数合计为719,569.00万元，差额为-30,155.42万元，累计实现业绩承诺金额的比例达95.81%。截至2022年12月31日，家居连锁对应股东权益价值的评估结果为3,774,630.00万元，较重大资产重组交易时家居连锁100%股权之交易价格3,565,000.00万元，并扣除补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响后，家居连锁100%股东权益价值期末未发生减值。

2022年，公司完成销售额1053.2亿元，同比增长1.24%。公司持续推进轻资产连锁加盟，2022年公司共签约24家门店、开业21家门店，连锁扩张步伐稳健；此外，公司加速渠道下沉，新开21家门店中14家位于三线及以下城市。截至2022年底，公司在国内29个省区市经营428个家居卖场，包含91个直营卖场及337个加盟卖场，同时在湖北省武汉、荆州、黄石、黄冈、十堰、咸宁、孝感、荆门等主要城市的核心商圈经营6家现代百货店、2家购物中心、142家各类超市。

2022年公司数字化产业服务平台洞窝累计实现平台交易357亿元，累计注册用户达到1294万人，上线342个卖场，5.1万个商户以及114万件去重商品，其中外部的卖场及商户在平台上的占比均超过35%。

盈利能力方面，2022年公司毛利率为44.86%。其中2022年第四季度公司毛利率为42.06%；2023年第一季度公司毛利率为39.20%。2022年公司净利率为13.26%；2022年第四季度公司净利率为3.96%；2023第一季度公司净利率为20.16%。

期间费用方面，2022年公司期间费用率为24.42%。销售费用率同比增长，主要系公司受外部因素影响，线下促销活动减少，收取的临时促销费减少；研发费用率同比有所增长，主要系主要是公司加大对洞窝数字化研发的投入所致。其中，2022年第四季度公司期间费用率为28.62%。此外，2023第一季度公司期间费用率为20.16%。

现金流方面，2022年公司经营性现金流为37.95亿元，同比下降33.43%，主要系外部特定因素影响，公司“稳商养商”，给予商户优惠减免等增加致家居业态现金收入降低；同时预收商户租金减少并加大返款力度，致代收款净流出增加。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
优化求职环境 行业加速监管助力辨别“招聘陷阱”
　　人民网北京4月28日电 （记者栗翘楚）作为重要的市场主体，近年来，我国人力资源服务业发展迅速。据人社部数据统计，截至2022年底，全国已有各类人力资源服务机构6.3万家，从业人员104万人，年营业收入达2.5万亿元，全年共为3亿人次劳动者和5268万家次的用人单位提供了专业服务，充分发挥匹配供需、专业高效的优势，助力稳就业保就业，取得积极成效。…
从“数字峰会”看数字经济发展新亮点、新趋势
　　人民网福州4月28日电 （许维娜、林晓丽）近年来，数字经济发展速度之快，辐射范围之广，影响程度之深，正成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。 4月27至28日，第六届数字中国建设峰会在福建福州举办，各界专家学者齐聚一堂，为加快推进网络强国、数字中国建设建言献策，本届峰会呈现出许多可喜的新亮点、新趋势。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部