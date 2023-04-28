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优化求职环境 行业加速监管助力辨别“招聘陷阱”

2023年04月28日16:51 | 来源：人民网
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人民网北京4月28日电 （记者栗翘楚）作为重要的市场主体，近年来，我国人力资源服务业发展迅速。据人社部数据统计，截至2022年底，全国已有各类人力资源服务机构6.3万家，从业人员104万人，年营业收入达2.5万亿元，全年共为3亿人次劳动者和5268万家次的用人单位提供了专业服务，充分发挥匹配供需、专业高效的优势，助力稳就业保就业，取得积极成效。

近日，人社部人力资源流动管理司副司长孙晓丽在一季度新闻发布会上表示，人社部将更好围绕实施就业优先战略和人才强国战略，以促进高质量充分就业和提升人力资源配置效能为核心，从完善市场法规政策体系、增强人力资源供求匹配效能、推动人力资源服务业发展、强化市场规范管理四个方面加快推进高标准人力资源市场体系建设。

近年来，随着互联网招聘行业迅猛发展，求职者找工作更加方便快捷。但与此同时，形形色色的“招聘陷阱”也随之而来，欠薪、骗薪、薪资虚假等问题，成为求职者在求职过程中频频吃亏的“重灾区”，严重影响求职者合法权益和求职体验。

近日，赶集直招风控部联合58同城信息安全部，针对求职者共同推出求职“保薪行动”，旨在为求职者在平台遭遇的欠薪、骗薪、薪资虚假等问题，为劳动者提供安全、可靠的求职环境，有效避免求职者上当受骗。

相关负责人介绍，针对欠薪、骗薪、薪资虚假等问题，赶集直招设立了举报渠道，积极倾听求职者声音，建立高透明度的平台监管制度。58同城信息安全部则通过账号、认证、发布、微聊、隐私通话等用户行为节点，对业务风险进行横向及纵向多维支撑。

“聚焦市场规范管理，我们将深化人力资源市场领域‘放管服’改革，规范实施人力资源服务许可告知承诺制，建立探索人力资源市场信用管理等新型监管模式，完善诚信激励和失信惩戒机制，深入开展清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动，打击各类违法违规行为，更好维护劳动者合法权益。同时，加强招聘风险案例宣传，提升各类求职群体防范意识和自我保护能力。”孙晓丽说。

(责编：王连香、吕骞)
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