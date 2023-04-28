人民网福州4月28日电 （许维娜、林晓丽）近年来，数字经济发展速度之快，辐射范围之广，影响程度之深，正成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。

4月27至28日，第六届数字中国建设峰会在福建福州举办，各界专家学者齐聚一堂，为加快推进网络强国、数字中国建设建言献策，本届峰会呈现出许多可喜的新亮点、新趋势。

工业和信息化部信息技术发展司副司长江明涛表示：“我们将深入贯彻党的二十大精神，落实《数字中国建设整体布局规划》等重要文件部署，重点开展三方面工作：一是推进数字基础设施建设；二是持续激发数据资源供给能力；三是大力培育数据应用产业生态。”

中国科学院院士梅宏认为，要探索、研发、打造以数据为中心的新型计算技术体系的技术路径和模式，完善从数据本身到数据完整价值链的组织支撑体系，促进技术分享和创新突破；探索健全数据产业生态健康发展之策，以产业数字化转型和新型数据应用场景开发为牵引，做优做强做大数据价值链、供应链和产业链。

中央党校（国家行政学院）公共管理部研究员翟云以《构建具有中国特色的数据要素市场化配置体系》为题进行了分享，他认为，要建立健全的政务数据共享协调机制，积极推动政务数据属地返还，按需回流数据，利用核查、模型分析、隐私计算等手段，有效支撑地方数据资源深度开发利用；加快编制国家标准，按照数据共享、数据开放、数据回流等不同业务模式，编制数据服务管理、技术、运营等制度规范。

在数字中国建设如火如荼的当下，我国已进入加速数据要素市场化配置，深度应用数据资源的深水区。从实践视角解读，要搭建数据共享平台，整合数据资源，健全数据资源管理体系，还需多方凝心聚力、建言献策。

多位与会嘉宾向记者表示，加快推进数字中国建设是推进中国式现代化的应有之义和必然选择，应全面提升数字中国建设的整体性、系统性、协同性，加速促进数字经济和实体经济深度融合。

数据安全是数字经济发展的底板工程。奇安信集团董事长齐向东表示，数据安全是数字政务的“生命线”，要以“零事故”为目标，做到“三要三不要”，为数字政务注入“安全力”。他表示，数字政务要想实现“零事故”需做到“三要三不要”。具体而言，一是要制度先行，不要杂乱无章；二是要全链路监测，不要静态防御；三是要体系化运营，不要单打独斗。

英博数科总经理周韡韡介绍了生成式AI的创新应用。她说：“目前生成式AI产品已经参与到公司各类可行性研发报告整理、文案创作等工作，并面向部分公共用户开放免费测试使用。其作为新一代生产力变革下的生产工具，就像现在每个企业都已经离不开互联网一样，在不久的未来所有的企业都将完成数字化升级，期待更多的应用加速落地，让大家直接地感受算力为产业赋能、数字化转型带来的加速和改变。”

营造开放、健康的数据资源生态是赋能高效、协同数字政府建设中至关重要的一环。“激发数据要素价值是未来数字生态的关键策略，焕发数据要素创新活力是构建数字生态的核心因素。”广联达高级副总裁刘谦认为，要强化数据资源体系建设，建立健全数据质量管理机制，完善数据治理标准规范，制定数据分类分级标准，从而为多元、庞杂、类别不同的数据进行条理化和归集。

算力是支撑数字经济蓬勃发展的重要“底座”，是激活数据要素潜能、驱动经济社会数字化转型、推动数字政府建设的新引擎。中兴通讯相关负责人表示，其用创新的信息与通信技术为数字经济构筑数字底座，帮助生态合作伙伴构建算力基础设施。

他举例称，在算力领域，公司从自身数字化实践出发，通过服务器、存储、交换机助力数据中心算力全面升级，采用液冷技术为数据中心提供极致PUE，助力绿色数据中心可持续发展；一站式云网集成云、网、业、维服务，为产业数字化的发展提供更为便捷的解决方案。

作为数字中国建设峰会的重要组成部分，数字中国建设成果展吸引了近1500家单位参展，全面展示了数字技术新趋势、数字化应用新成果。

2000元以内预算的福州三日游如何安排？展会现场，来自北京的李女士通过金山办公“WPS AI”一键生成了游玩攻略。攻略中罗列了每天早中晚不同的安排，推荐了三坊七巷、西湖公园、福州夜市、五凤山国家森林公园等多个景点，以及福州捞面、肉燕、炖罐等特色美食，甚至还针对不同行程安排列出了预算作为参考。“颗粒度远超我的想象，没想到国产软件能生成这么精细的参考攻略，感觉可以直接使用了。”李女士惊喜地表示。

金山办公CEO章庆元此前对外表示，今年的核心战略目标是持续赋能企业数字化转型，将重点在AI领域发力，实现更多技术应用突破，帮助客户更好地实现数字化转型。

数字为媒，社会公共服务写实了民生注脚。建设数字中国不仅是一场技术革命，更是一场深刻的服务变革、治理变革，数字化建设涉及方方面面，但落实到服务民生上，却是具体、细微的。

本届展会上，中国移动融合能力中台——“海川”基层综合治理能力打造的“智慧社区”令人耳目一新：一位外卖小哥来到福州仓山区中天社区领秀苑小区门口，看了一眼机器人“笨小递”，就直接将外卖递给它，“笨小递”会负责转交业主。

其实，在中天社区里，能见到多款像“笨小递”一样的机器人在忙碌，比如负责给进入小区人员测温的“笨小宝”，负责大厅环境消杀的消杀机器人“笨小新”，在社区道路上，安防巡逻车“笨小逻”实时传回画面，发现危险便进行预警……在5G网络的加持下，这些机器人和各类智能设备采集到的数据都汇总到社区智慧平台。

作为数字中国建设峰会的重要组成部分，2023数字中国创新大赛网络数据安全赛道-数据安全产业人才能力挑战赛顺利举办。永信至诚作为协办单位之一，为大赛提供技术平台及赛事运营支持。“基于数据安全‘数字风洞’和平行仿真技术，我们为赛事打造了覆盖数据安全、数据分析、数据算法等典型数据业务场景的测试评估演练场，助力网络和数据安全由‘形式合规’向‘实质合规’加强。”其相关负责人说。

“数字中国建设离不开核心技术的自主创新。”27日下午，在第六届数字中国建设峰会主论坛上，中国工程院院士陈左宁表示，构建自立自强的数字技术创新体系，必须确立企业科技创新主体地位，发挥科技型骨干企业引领支撑作用，推动创新链、产业链、人才链深度融合。

对此，青藤云安全CEO张福表示，作为一年一度展示数字经济发展整体成果的中国盛会及数字中国建设发展的风向标，不仅能激发自身这样本土企业的创新活力，更提升了社会各界对数字经济发展的信心，对于推进《数字中国建设整体布局规划》有着重要意义。

(责编：王连香、吕骞)

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