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中国气象局：“五一”假期全国大部地区适宜旅游出行

2023年04月28日18:54 | 来源：人民网
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人民网北京4月28日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，“五一”假日期间从整体天气情况来看，全国大部地区适宜旅游出行，东北、长江中下游地区、华南等地部分时段需关注由风雨天气带来的旅游安全风险。

中央气象台预计，“五一”假期期间（4月29日至5月3日）冷空气活跃，北方多大风，西北地区、华北、黄淮、东北地区等地气温起伏较大，全国大部地区气温接近常年同期，新疆北部、西北地区东部偏低2至3℃，内蒙古中部及四川南部、云南、广西西部等地偏高2至3℃。

4月28日至29日，受冷空气影响，长江中下游以北地区气温下降4至6℃，并有4至6级偏北风，阵风7至8级，局地可达9级；西北地区、华北、黄淮、江淮等地先后有扬沙或浮尘，内蒙古中西部、甘肃河西、新疆南疆盆地等局地有沙尘暴；内蒙古东部、东北地区有小到中雨（雪），内蒙古东北部、黑龙江西北部局地有大到暴雪；江南、华南、西南地区东部等地部分地区有大到暴雨、局地大暴雨，局地并伴有雷暴大风或冰雹等强对流天气，南方地区降雨和强对流主要出现在28日。

4月30日，中东部地区降水减弱停止，但西南地区大部及新疆北部、黑龙江、吉林东部等地有小到中雨（雪）。

5月1日至3日，受冷空气影响，西北地区大部、内蒙古及东北地区等地有4至6级风，阵风7至9级，新疆山口地区阵风可达10至12级，西北地区气温下降4至8℃，新疆北部降温10℃以上。西北地区、华北、黄淮、东北地区等地的部分地区有小到中雨（雪）；长江中下游的部分地区有暴雨、局地大暴雨，局地并伴有有雷暴大风或冰雹等强对流天气，强降雨和强对流主要出现在2日至3日。（实习生宋嘉琦对本文亦有贡献）

(责编：王连香、吕骞)
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