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国家林草局：扎实做好“五一”期间森林草原火灾防控

2023年04月28日18:54 | 来源：人民网
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人民网北京4月28日电 （欧阳易佳）今日，国家林草局召开视频调度，要求各地采取超常规措施，严密防控森林草原火灾，确保全国人民度过一个平安、欢乐、祥和的“五一”假期。

针对“五一”期间各地森林草原防火工作，国家林草局提出五点要求：一是做到动员部署深化深化再深化。动员部署工作要将力量下沉到一线，特别是在重点防火区域，落实划片包干制相关措施。

二是做到各级责任压实压实再压实。要强化底线思维、极限思维，始终将责任大于天的理念落实到具体实践，以时时放心不下的责任感，真下功夫、下真功夫，推动森林防火各项措施落地落实、真正见效。

三是做到火源管控严格严格再严格。要结合本地实际，深化源头治理，采取超常规举措，推动重点区域、重点部位及时消除火灾隐患，并做到疏堵并举。

四是做到火情早期处理科学科学再科学。要充分依托卫星、无人机、视频、瞭望塔和地面巡护等手段，完善立体化监测体系，实现早发现。要积极承担森林草原早期火情处理责任，在充分研判的情况下，做到快速处置。要始终把人员安全放在首位，避免出现人员伤亡，确保安全。

五是做到值班值守严格严格再严格。要严格落实值班值守制度，值班人员要全面掌握林情、社情和火情动态，做到情况清楚、上报速度、处置得当，确保信息通畅。

同时，各地要做好“五一”期间安全生产和防灾减灾工作，确保林草行业安全生产形势持续稳定。

(责编：王连香、吕骞)
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