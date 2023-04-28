人民网北京4月28日电 （欧阳易佳）据水利部消息，在水利部长江水利委员会组织实施下，今日，我国首个数字孪生流域建设重大项目——长江流域全覆盖水监控系统建设项目开工建设。

据介绍，该项目将紧紧围绕长江流域水行政管理中央事权，聚焦“四水”问题，在地域范围、业务范围及监测方式三个维度上实现水监控系统全覆盖，进一步夯实长江流域治理管理的算据、算法、算力基础，完善流域全要素数字化场景和全流程水行政管理业务应用体系，实现中央直管事权范围内的监测和汇集全覆盖，为增强长江流域水安全保障能力提供强有力技术驱动。

长江流域全覆盖水监控系统建设是国务院确定的150项重大水利工程和《“十四五”水安全保障规划》中的智慧水利建设重点项目。项目通过构建覆盖长江干流、雅砻江、岷江、嘉陵江、乌江、沅江、湘江、汉江、赣江、洞庭湖、鄱阳湖等重点区域的水监测感知体系和覆盖监测、评估、告警、处置、总结全过程的管控应用体系，将进一步提高发现、警示、认定和处置新老水问题的能力，提升预报、预警、预演、预案对流域治理管理的决策支持水平，对加快构建以数字孪生流域为核心的智慧长江奠定基础，为更好地服务长江大保护和流域高质量发展提供水利支撑保障。

作为我国第一大河，长江流域总面积180万平方公里，流域治理管理涉及19个省（自治区、直辖市）。多年来，长江委认真履行流域水行政管理职责，系统布局了一批流域涉水信息监测站网，初步构建了集水文水资源、水生态、水土保持于一体的监测站网体系。

(责编：王连香、吕骞)

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