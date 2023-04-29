数据来源：国家能源局

制图：蔡华伟

本报北京4月28日电 （记者丁怡婷）记者27日从国家能源局获悉：今年以来社会生产生活加快恢复，经济回稳向好，一季度全国能源消费小幅增长，能源供需总体平稳。

能源消费持续回升。3月份全社会用电量同比增长5.9%，高于前两个月2.3%的增速。一季度全社会用电量同比增长3.6%，其中工业用电量同比增长4.4%，对用电增量的贡献率达78%；天然气、成品油消费的同比增速从2月份开始明显回升；工业用能需求增加，带动煤炭消费稳步增长。

能源供应保障能力不断增强。通过强化重点产煤省区和企业安全生产，全力推动油气资源勘探开发和增储上产，一季度原煤、原油、天然气产量同比分别增长5.5%、2.0%、4.5%；充分发挥电煤、电力中长期合同保供稳价的“稳定器”作用，3月份以来全国统调电厂存煤保持在较高水平。

能源进口稳步增加。为保障国内能源需求，一季度我国能源进口有所增加，其中，煤炭进口同比增长96.1%；原油进口同比增长6.7%；天然气进口同比下降3.6%。

能源绿色低碳转型扎实推进。一季度，全国可再生能源新增装机4740万千瓦，同比增长86.5%，占新增装机的80.3%。风电光伏发电量达3422亿千瓦时，同比增长27.8%。一批调结构、稳增长的能源重大工程项目加快建设。据监测，今年前两个月，全国能源领域重点项目完成投资额同比增长24.9%。

《 人民日报 》（ 2023年04月29日 01 版）

(责编：牛镛、杨光宇)

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