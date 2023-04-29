本报记者 韩 鑫

图为列车行驶在江苏省扬州市境内。

孟德龙摄（影像中国）

数据来源：交通运输部

制图：蔡华伟

交通运输是国民经济的基础性、先导性、战略性产业。今年一季度，我国交通运输经济运行情况如何？下一步如何更好服务推动经济运行整体好转？“五一”假期客货流将呈现哪些变化？在交通运输部27日举行的例行新闻发布会上，相关负责人就有关问题回应社会关切。

货运量向好、出行恢复明显、投资高位运行

“今年一季度交通运输经济运行正在加快恢复增长，从货运量、公众出行、港口生产、交通投资等方面看，都保持了良好开局。”交通运输部综合规划司副司长苏杰表示。

货运量整体向好。一季度完成货运量118.7亿吨，同比增长5%，其中铁路、公路、水路货运量分别完成12.6亿吨、85.7亿吨、20.4亿吨，同比分别增长3.2%、5.2%和5.4%。民航完成货运量149万吨。邮政快递业务量完成269亿件，同比增长11%。

公众出行明显恢复。一季度高速公路九座及以下小客车出行量、营业性客运量实现较快增长、同比增速均在25%以上。城市客运方面，一季度完成全国城市客运量209亿人次，规模与去年同期基本持平。

交通运输部公路局副局长顾志峰介绍，预计“五一”假期全国高速公路日均流量将达到5330万—5430万辆，同比增长约73%—77%，假期首日流量可能突破历史峰值。“今年将对七座以下（含七座）小型客车通行收费公路继续施行免收通行费政策，加强路网运行监测调度，及时开展疏堵保畅。”顾志峰说。

港口生产保持平稳增长。一季度完成港口货物吞吐量38.5亿吨，同比增长6.2%，其中内贸吞吐量增长5.4%，外贸吞吐量增长7.8%。

交通固定资产投资高位运行。一季度完成交通固定资产投资7205亿元，同比增长13.3%。其中铁路完成投资1136亿元，同比增长6.7%；公路水路完成投资5889亿元，同比增长15%；民航完成投资180亿元，同比增长2.9%。

“重大交通项目单体投资多、社会影响大、带动作用强，在区域经济发展中具有重要牵引作用。”苏杰介绍，一季度，交通运输部采取了一系列举措，着力扩大有效投资。一方面，强化政策支持，指导各地加大在建和新开工重点公路项目统筹推进力度。联合国家发展改革委等四部门印发通知，部署加快推进码头改扩建工作。加强项目前期工作、港口深水岸线审批，推动项目应开尽开、能开快开。另一方面，组织开展川藏铁路配套公路等重点项目调度，定期督促出疆入藏、沿江沿海沿边、平陆运河等重大项目加快建设。“下一步将持续扩大交通有效投资，不断加快完善现代综合交通运输体系。”苏杰说。

今年计划新建改建农村公路12.9万公里

建好、管好、护好、运营好农村公路，是广大农民致富奔小康、加快推进农业农村现代化的有力支撑。“今年，交通运输部将重点做好三方面工作，推动‘四好农村路’迈向高质量发展。”顾志峰介绍。

强建设，稳就业。全年计划完成农村公路固定资产投资2800亿元，新建改建农村公路12.9万公里，新增通硬化路较大人口规模自然村（组）2.59万个。同时，通过推广以工代赈，将农村公路管护领域就业岗位稳定在80万个以上。

强管养，保安全。逐步推进农村公路数字化和信息化管理，全年计划实施农村公路路况自动化检测200万公里。全年计划实施安全生命防护工程5万公里和危桥改造5000座。

连城乡，促融合。有序推进城乡客运公交化改造或公交线路延伸，加快完善县、乡、村三级农村物流体系的建设。推进农村公路与沿线配套设施、产业园区、旅游景区、乡村旅游重点村一体化建设。

交通运输关系国计民生、服务亿万群众。在提高农村公路安全保障水平之外，今年，交通运输部还将实施多件民生实事，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

据介绍，今年交通运输部将组织开展高速公路充电基础设施“随手查”服务，为公众提供高速公路充电服务设施实时状态查询服务。同时，持续提升适老化无障碍交通出行服务。扩大出租汽车电召和网约车“一键叫车”服务覆盖面，新打造敬老爱老城市公共汽电车线路1000条。此外，还将持续提升高频事项“跨省通办”业务办结率和办理成功率，全国累计网上业务办理量达500万件以上，服务好评率保持96%以上；道路运输电子证照总量累计生成1500万张以上。

五年内“八纵八横”高速铁路主通道基本建成

今年3月，交通运输部会同相关部门印发了《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》（以下简称《行动计划》），对加快建设交通强国的五年目标任务作出部署安排。

“总体来看，《行动计划》明确了未来五年加快建设交通强国的思路目标和行动任务。”苏杰介绍，在目标方面，《行动计划》明确提出了阶段性行动目标。比如在一流设施方面，提出到2027年全国铁路营业里程达到17万公里左右，国家高速公路里程达到约13万公里等定量指标。在具体行动方面，《行动计划》提出包括现代化综合交通基础设施建设、运输服务质量提升、交通运输服务乡村振兴和区域协调发展、科技创新驱动、绿色低碳转型等十项行动共计53项任务。

《行动计划》提出下一步将开展现代化综合交通基础设施建设行动，包括突出完善交通网、突出枢纽建设、突出重大交通工程等三方面具体任务。

苏杰介绍，在突出完善交通网方面，五年内，“八纵八横”高速铁路主通道基本建成，普速铁路瓶颈路段基本消除；新增国家高速公路约1.1万公里，“71118”主线总体贯通，新增普通国道约1万公里；新增国家高等级航道约3000公里；新增民用运输机场25个左右；邮政快递干线运输网络加快构建。

在突出枢纽建设方面，将加快建设京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等国际性综合交通枢纽集群以及20个左右国际性枢纽城市、80个左右全国性枢纽城市；建设一批综合客运枢纽，新建重点枢纽换乘距离控制在300米以内，枢纽机场轨道交通接入率超过80%；基本建成5个全球性国际邮政快递枢纽集群。

在突出交通重大工程方面，下一步将实施京沪、京港澳等国家高速公路主线扩容改造和国家公路省际瓶颈路段畅通工程；加快推进洋山港区小洋山北侧集装箱码头、平陆运河等建设；实施广州、西安等国际航空枢纽机场和太原、福州等区域枢纽机场改扩建工程，建设呼和浩特、厦门、大连新机场。

《 人民日报 》（ 2023年04月29日 02 版）

(责编：牛镛、杨光宇)

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