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中国数字经济规模去年达50.2万亿元

2023年04月29日06:01 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据新华社福州4月28日电  （记者王成、张华迎）第六届数字中国建设峰会28日在福州闭幕。本届峰会发布的《数字中国发展报告（2022年）》指出，2022年中国数字经济规模达50.2万亿元，总量稳居世界第二，占GDP比重提升至41.5%，推动高质量发展的“数字引擎”更为强劲。

　　峰会期间，一系列数字新技术新产品集中发布，一批数字经济重大项目集中签约，数据资源、数字政务、数字治理等20个分论坛成功举办，数字中国建设迸发澎湃动力。

　　应急管理部大数据中心的“数字战场实战指控平台”、武汉大学的“音达康护—基于音频感知的智慧居家养老系统”、华为技术有限公司的“昇思MindSpore全场景开源AI融合框架”……数字中国建设成果展重点展示了数字基础设施、数字经济、数字社会等11个方面的数字化最新成果。

　　在“数字福州”展区，一台“e福州”自助终端令不少参观者驻足，市民只要刷身份证，就能在现场办理“临时身份证明打印”“居住证延期签注”“房屋状况查询”等业务。福州市大数据委主任薛博介绍，福州全市已部署“e福州”自助服务终端410台，实现78个高频事项自助办理，打造15分钟便民服务圈。

　　福建省发改委统计数据显示，本届峰会共招商对接数字经济项目606个、总投资3357亿元，其中集中签约项目52个、总投资581亿元，项目平均投资额比上届增长超30%，涵盖数字基础设施、物联网、新能源等领域。

(责编：牛镛、杨光宇)
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