本报北京4月28日电 （记者杜海涛）记者从中国物流与采购联合会获悉，一季度，全国社会物流总额84.3万亿元，按可比价格计算，同比增长3.9%，增速比上年四季度加快1.3个百分点。

一季度，稳增长、稳预期政策持续显效，国民经济增长企稳回升，供应链上下游加快复苏，社会物流需求恢复增长，效率持续改善，成本水平稳中有降，物流运行实现平稳开局。

供应链协同恢复，工业品物流基本面稳固。一季度，工业品物流总额比上年增长3.0%，比上年四季度回升0.3个百分点。民生消费物流持续向好，餐饮物流反弹式增长。一季度，在促消费政策作用下，单位与居民物品物流总额同比增长5.9%。

(责编：牛镛、杨光宇)

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