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3月份营业收入由降转增

工业企业利润有望加快回升（锐财经）

本报记者  孔德晨
2023年04月29日06:02 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　国家统计局4月27日发布的数据显示，3月份全国规模以上工业企业营业收入同比增长0.6%，扭转了去年11月份以来持续下降的局面；利润同比下降19.2%，降幅较1—2月收窄3.7个百分点。多位专家表示，随着市场需求逐步恢复，工业企业经营状况呈现改善迹象，企业利润有望加快回升。

　　工业生产稳步回升

　　3月份，工业生产稳步回升，工业企业营收由降转增。国家统计局工业司统计师孙晓介绍，3月份，受宏观经济运行向好、市场需求恢复带动，全国规模以上工业企业营业收入同比增长0.6%，而1—2月为下降1.3%。营业收入增长促进工业企业利润改善，在41个工业大类行业中，有22个行业利润增速较1—2月加快或降幅收窄、由降转增，占53.7%。

　　整体看，1—3月，采矿业实现利润总额3604.5亿元，同比下降5.8%；制造业实现利润总额10207.6亿元，下降29.4%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1355.4亿元，增长33.2%。

　　分企业类型看，1—3月，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额5892.4亿元，股份制企业实现利润总额11290.3亿元，外商及港澳台商投资企业实现利润总额3318.1亿元，私营企业实现利润总额3894.1亿元。其中，外资企业利润降幅明显收窄。

　　孙晓表示，3月份，稳外资稳外贸政策措施发力显效，外资企业效益明显改善。外商及港澳台商投资企业营业收入降幅较1—2月收窄5.2个百分点，利润同比下降7.1%，降幅较1—2月大幅收窄28.6个百分点。

　　装备制造业利润明显改善

　　3月份，装备制造业利润明显改善，是对工业企业盈利改善拉动最大的行业板块。

　　孙晓介绍，3月份，装备制造业营业收入同比由1—2月下降2.4%转为增长5.4%，利润同比下降7.0%，降幅较1—2月大幅收窄19.1个百分点。其中，汽车制造业受市场需求恢复、生产销售回升等因素作用，利润由1—2月下降41.7%转为增长9.1%；铁路船舶航空航天运输设备、通用设备、电气机械行业利润均实现较快增长，增速分别为25.5%、16.5%、11.3%。

　　电气水行业利润保持快速增长。3月份，电力、热力、燃气及水生产和供应业利润同比增长27.6%，继续保持快速增长。其中，由于经济企稳回升，用电需求增加，电力生产明显加快，电力行业利润增长41.9%。

　　部分消费品行业盈利状况有所改善。孙晓分析，3月份，扩内需促消费政策效应持续释放，消费恢复势头较好，部分消费品制造行业盈利好转。在13个消费品制造行业中，有7个行业盈利较1—2月改善。其中，酒、饮料和精制茶行业利润同比增长39.9%，增速较1—2月明显加快；食品、家具行业利润分别增长0.8%、0.7%，利润均由降转增；纺织、印刷、化纤、造纸行业利润降幅均较1—2月收窄。

　　继续着力扩大市场需求

　　“总体看，工业企业利润降幅仍然较大，企业亏损面、亏损额仍较高，但上游价格同比回落有利于改善下游行业盈利状况。”孙晓表示，下阶段，应继续着力扩大市场需求，提振市场信心，改善企业预期，提高产销衔接水平，促进工业企业利润加快回升。

　　多位专家认为，未来工业企业利润增速有望筑底回升。

　　光大银行金融市场部宏观研究员周茂华认为，短期内工业企业利润同比增速仍处于收缩区域，主要是因为去年高基数、能源等商品价格走低，需求处于恢复阶段，部分行业企业处于去库存后期等，工业品价格提振有限。但国内需求呈现良好恢复态势，工业企业纾困支持政策有力有效，预计工业企业经营状况将稳步改善。

　　国家信息中心预测部产业经济研究室主任魏琪嘉认为，在工业产能利润率和产销率逐渐改善等因素的推动下，从中长期来看，未来工业利润将回到合理区间运行。一方面，国内服务业消费恢复，加上稳增长政策持续发力显效，内需有望明显改善；另一方面，助企纾困政策加力显效，生产生活秩序恢复正常，企业成本压力将持续缓解，叠加基数走低，企业利润有望由降转升。

　　国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群表示，从3月工业企业经济效益指标来看，工业、制造业的转型升级继续成为实体经济稳增长、调结构、补短板、促发展的关键着力点，中国经济开始呈现全面回暖向好态势。“随着工业结构调整升级，新动能对工业经济的带动作用将进一步增强。”张立群说。

(责编：牛镛、杨光宇)
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