本报北京4月28日电 （记者孔德晨）记者从国家市场监管总局获悉，一季度，全国新设民营企业203.9万户，同比增长10.7%。截至3月底，全国登记在册民营企业数量超过4900万户，民营企业在企业总量中的占比达92.3%。

民营企业展现出强大的内生动力，区域发展更加平衡。一季度，中部地区新设民营企业51.9万户，同比增长20.8%；西部地区新设民营企业44.1万户，同比增长30.2%。

民营企业产业结构不断优化。一季度，第一、二、三产业新设民营企业分别为7.6万户、34.9万户、161.4万户，第三产业占比近八成。受疫情冲击的“住宿和餐饮业”“租赁和商务服务业”快速恢复，新设民营企业增速分别为35.7%、15.5%。

“四新”经济成为推动民营经济发展的新动能。一季度，新设“四新”经济民营企业82.9万户，接近同期新设企业总量的四成。数字核心产业快速发展，其中“数字技术应用业”同比增长21%。截至3月底，全国“四新”经济民营企业已超过2000万户，新经济新业态保持强劲发展势头。

(责编：牛镛、杨光宇)

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