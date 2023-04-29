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光大银行：一季度经营实现平稳开局

2023年04月29日08:21 | 来源：人民网
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4月28日，光大银行发布一季报称，该行持续优化调整资产负债结构，推进轻型化转型，加快绿色中间业务发展，促进全行盈利能力提升和高质量发展。报告期内，该行实现营业收入381.6亿元；净利润124.5亿元，同比增长5.2%，较上年提速2.0个百分点，保持较快增长。

坚持资产负债高质量发展，合理把握信贷投放节奏，推动存款结构优化和成本管控。截至3月末，该行资产总额66947亿元，较上年末增长6.3%。负债总额61563亿元，较上年末增长6.3%；其中，存款余额41231亿元，较上年末增长5.3%，首次突破4万亿元大关。

坚持靠前发力，多措并举支持实体经济发展。截至3月末，该行贷款总额37137亿元，较上年末增长4.0%，其中制造业、普惠金融、民营企业、绿色贷款余额分别较上年末增长8.9%、7.2%、4.9%、19.2%，均高于全行贷款增速，且实现同比多增，投放力度明显高于上年同期。

不断强化战略执行，有力推进财富管理转型。截至3月末，该行公司金融客户近97万户，零售客户近1.5亿户，客户规模质量不断提高。三大北极星指标呈现良好发展态势，截至3月末，该行零售AUM规模达25008亿元，较年初增长767亿元；对公FPA指标结构持续优化，“商投行一体化”竞争新优势进一步凸显；同业GMV价值贡献稳步提升，财富管理特色更加明显，综合金融服务能力持续提升。

稳妥有序推动存量风险处置，持续提升风险抵御能力。截至3月末，该行不良贷款率1.25%，与上年末持平；拨备覆盖率188.16%，较上年末提升0.23个百分点；拨贷比2.35%，与上年末持平，资产质量总体可控。

(责编：李源、董童)
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