原标题：用友网络发布2023年一季度财报 云服务业务保持快速增长

用友网络科技股份有限公司（以下简称“用友网络”或“公司”）正式对外披露2023年一季度财报。2023年一季度，公司实现营业总收入14.75亿元，同比增长15.3%；其中，云服务业务保持快速增长，实现收入9.50亿元，同比增长27.0%，在公司营业收入的占比持续提升。其中，中型企业云服务收入增速达64.8%。

报告期内，公司面向企业市场业务实现环比恢复性增长，实现收入13.78亿元，同比增长17.0%，其中，云服务业务收入实现8.98亿元，同比增长30.2%。

云服务业务快速增长 收入结构持续升级

报告期内，云服务业务作为公司主要收入来源继续扩大占比，占营业收入的64.4%。公司继续以高质量业务收入结构升级为导向。公司合同负债（包含短期合同负债及长期合同负债）实现24.3亿元，其中，云服务业务的合同负债实现19.4亿元，较去年第一季度末增长13.1%，订阅合同负债实现13.7亿元，较去年第一季度末增长42.9%。报告期内，公司云服务业务新增付费客户数为3.02万家，截至报告期末,云服务业务累计付费客户数为59.78万家，同比增长26.7%。

深化创新 用友BIP全面升级数智化底座

报告期内，公司对研发的持续战略投入，助力公司里程碑式产品用友BIP继续深化创新，在35年行业Know-how积累与大规模客户合作基础上，基于用友iuap数智底座，用友BIP提供了深度业财融合、数据服务、智能化能力和服务、全球化经营能力等众多新增服务，客户范围覆盖30多个行业，以及40多个国家和地区。

用友BIP生态也在快速成长，专业服务伙伴数量达到521家，认证顾问数量超过3200人，同比增长172%；ISV伙伴数量累计近2500家，行业ISV生态合作场景基本覆盖，联合解决方案数量达到108款。

用友BIP的iuap平台将技术、数据与业务充分融合，为企业打造更懂业务、技术领先、体系完整的数智化底座，成为众多行业领先企业升级数智化底座的优选。报告期内，公司继续优化云平台技术架构，不断强化特征体系、混合云数据集成、YMS Cloud等功能和新特性，提升了信息安全和数据加密能力。用友BIP通过了中国软件评测中心的信创专项性能和功能测试，已经具备全栈化的信创服务能力。

组织升级 筑牢业务增长基础

报告期内，公司推进了公司一次重大业务组织升级：大型企业客户业务行业化、中型企业客户业务垂直化。公司对大型企业客户的数智化解决方案与服务，由原来以地区为主、“地区+行业”的组织模式升级为以行业为主、“行业+地区”的组织模式，新组建23个行业客户与解决方案事业部；公司对中型企业客户业务保持按照区域全国统一、垂直组织开展，每个地区设立中型企业业务专属机构，加强区域市场覆盖。

截至报告期末，公司业务组织升级的主体工作已经完成，为公司主营业务后续增长建立了重要基础。公司将充分发挥大型企业客户业务的行业化优势和中型企业客户业务的业务垂直一体化优势，结合普及用友BIP，全力推进各项业务的开展，促进业绩增长。

截至2023年一季度末，公司人员规模同比增加3545人，规模环比保持稳定。伴随着公司组织升级，2023年开始公司将着重人效提升。

稳健经营 企业业务收入增速良好

业务组织升级与产品创新领先，为公司业务发展与业绩增长奠定了坚实的组织和产品基础。在大型企业客户市场，公司继续抢抓企业数智化与信创国产化市场机遇，实现收入9.10亿元，同比增长11.8%。报告期内，公司聚焦领域行业化、共享化、专业化，全面发挥用友BIP的威力，成功签约中国物流集团、中船某研究所、陕西建工、天津能源投资、成都航空、洋井石化集团、华强集团、中信银行、海通证券、建信资本、重庆三峡银行、江西农信、湘财证券、上汽通用、上海汽车、沃尔沃汽车、长安汽车、捷豹路虎、广东烟草、河北烟草等众多行业头部客户和标杆企业。

在中型企业客户市场，公司以YonSuite、U9 Cloud、U8 Cloud等产品持续发力，迅速抢占客户覆盖，继续巩固市场竞争优势，延续了业务高速增长势头，实现收入2.73亿元，同比增长34.0%。

公司控股子公司畅捷通信息技术股份有限公司继续聚焦小微企业数智财税和数智商业两大领域，促进业务规模化发展，实现收入1.96亿元，同比增长21.5%，截至报告期末，云服务业务畅捷通云服务业务累计付费企业用户数达到52.7万。（王京）

(责编：李源、董童)

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