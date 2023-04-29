本报记者 贺 勇 董丝雨

图①：北京房山区牛口峪湿地公园内，觅食的鸟儿在展翅飞翔。

郭俊锋摄（人民视觉）

图②：被称为“鸟中大熊猫”的震旦鸦雀现身北京冬奥公园。

贺路启摄（人民视觉）

图③：北京奥林匹克森林公园风景绚丽。

何建勇摄

图④：北京密云区蔡家洼村玫瑰园内，游客在花海中拍照留念。

本报记者 贺 勇摄

北京通州区京杭大运河北起点水域，水城共融。

本报记者 贺 勇摄

习近平总书记在参加今春首都义务植树活动时说：“北京过去种的比较多的是杨柳树，因为北京适合种杨柳树，同时要注意把针阔林比例结合好，使之更符合生物链、生态链要求。要在绿化基础上加强彩化，多种一些色彩斑斓的树种，努力建设全域森林城市，把北京建设得更美。”

树木，增进着民生福祉，寄托着浓浓乡愁，沉淀着历史文化，见证着发展变迁。近年来，北京推动园林绿化高质量发展，努力实现三季有彩、四季常绿，野生动植物的种类和数量日益增多，人民群众的生态环境获得感显著增强。

北京是怎样在绿化基础上加强彩化的？接下来如何进一步促进园林绿化高质量发展，建设全域森林城市？记者进行了采访。

——编 者

着力“增绿”——

科学选树、科学种树，更符合生物链、生态链要求

人勤春来早，植绿正当时。4月3日，1800多名义务植树劳动者来到北京市通州区张家湾公园。大家挥锹铲土、围堰浇水，栽植乔木、花灌木5200多株，着重在林间补植了栓皮栎等乡土树种。

栎类是北京市第一大类树种，也是最重要的乡土树种，可与各类针叶、阔叶树稳定混交，形成顶级演替群落，是北京园林绿化高质量发展的“主力军”之一。

“林下补栎能够恢复和维持生物多样性，助力北京实现碳达峰碳中和。”北京市园林绿化局生态保护修复处副处长朱建刚说。

目前，北京正在推进林下补栎“十四五”专项行动，助力精准提升森林质量。“十四五”期间，将累计推广栎类为主的乡土植物1000万株（穴）以上。

科学选树、科学种树，才能更符合生物链、生态链要求。

2019年4月，北京市园林绿化局实施促进园林绿化高质量发展试点工作方案，要求始终遵循适地适树、自然和谐、景观优美的原则，坚持选用“乡土、长寿、抗逆、食源、美观”树种。

“适地适树，就是根据种树地块的特性选择适合的树种。在选择树种时，要优先选择乡土树种以及适应性强的树种，还要‘以水定绿’，根据水资源的情况选择树种。”北京市园林绿化科学研究院教授级高工赵世伟说。

让乡土树种成为绿化主角。在北京市园林绿化局印发的《北京市主要乡土树种名录（2021版）》中，收录了140个主要乡土树种。

专家指出，在丰富的乡土树种资源中，可以选育出大量能观花、观果、观叶的各类新品种，性状表现并不比国外引进品种差，有的还更好。

“落叶树和常绿树搭配，阔叶树和针叶树结合，春可观花，夏可遮阴，秋有红叶，冬有生机，能够形成富有北京地域特色的植物景观。”赵世伟说。

城市不仅要绿起来，还要“活”起来。在植物配置方面，园林绿化部门除考虑景观和绿化效益外，还日益重视鸟类等野生动物的取食、栖息环境的营建。

“为了保护生物多样性，需要种植食源树种、蜜源植物。”中国林科院林业研究所研究员孙振元说，“像桑葚、沙果、海棠、国槐等树种，能给鸟类、昆虫、小型哺乳动物提供花蜜、果实、种子等‘口粮’。”

“此外，还应通过适度留野、建设生物多样性保育小区、结合雨洪蓄滞建设小微湿地等措施，为野生动物提供安全的栖息环境，促进区域生物多样性恢复。”孙振元说。

如今，随着相关措施逐步推行，北京的野生动物种类和数量越来越多，震旦鸦雀、大鸨、黑鹳等珍稀濒危鸟类频频现身，白尾海雕、鸳鸯等野生动物纷纷“安家落户”。今年4月发布的新版《北京市陆生野生动物名录》显示，全市野生动物已经由2021年名录发布的596种增加至608种。全市鸟类种类比10年前多了近百种。

目前，北京已建成森林公园、地质公园、风景名胜区等79处各级各类自然保护地，使全市90%以上的国家和地方重点保护野生动植物及栖息地得到有效保护。

“今年，北京计划完成生态修复12万亩，新增造林绿化1.5万亩、城市绿地200公顷。全市森林覆盖率达到44.9%，城市绿化覆盖率达到49.35%，人均公园绿地面积达到16.66平方米。”北京市园林绿化局有关负责人表示，在不断延伸的绿色中，北京市民的获得感将不断增强。

着力“添彩”——

多种色彩斑斓的树种，园林绿化由“绿起来”向“美起来”转变

在绿化基础上加强彩化，多种色彩斑斓的树种。

血红色的树冠如同熊熊燃烧的火炬，绚丽夺目。每到秋季，北京香山公园静翠湖畔的一株“丽红”元宝枫，就会吸引许多人前来观赏“打卡”。

“‘丽红’元宝枫是北京市园林绿化科学研究院连续多年对普通元宝枫进行调查、观测，人工选育出来的优良变异株系，是近年来北京绿化工作中一个典型推广树种。”赵世伟说。

2015年1月，“北京园林绿化增彩延绿科技创新工程”启动实施，“丽红”元宝枫作为优良乡土彩色树种被推广，在复兴门桥区绿地、西山国家森林公园、北京植物园、陶然亭公园等地种植。

在北京城区，每年10月下旬，“丽红”元宝枫的叶片就开始变成红色；到11月中旬，叶片进入最佳观赏期，变为血红色，区别于普通元宝枫的砖红色、橙黄色或黄绿参半，极具视觉冲击力。“丽红”元宝枫的红叶期也较长。

“除了‘丽红’元宝枫，北京培育和种植的秋色叶树种还包括黄栌、栾树等乡土树种，以及有着悠久历史的银杏树。”赵世伟介绍，紫叶李、紫叶桃等“常色叶”树种，可在生长季内保持彩色，或红或紫或黄，丰富了北京春夏的色彩。

位于北京市东城区的新中街城市森林公园，是园林绿化增彩延绿科技创新工程的一处示范区。这里种植着加杨、国槐、桧柏等大乔木，银杏、元宝枫、楸树、梓树等乔灌木，还有崂峪苔草、委陵菜、绣球、毛茛等地被植物。春天青葱翠绿、夏季繁花似锦、秋天色彩斑斓、冬季绿树常青，吸引许多市民前来观赏，流连忘返。

“增彩延绿工程开展8年来，我们已经推广了100余种既漂亮、又适宜在北京生长的新优植物品种。”北京市园林绿化局科技处副处长张博说，增彩延绿工程完成了栓皮栎、雄性毛白杨、“丽红”元宝枫等85种新优乡土植物的快繁和栽培技术研究，建设了彩色树种、常绿树种、引种驯化与隔离试种等6处繁育或中试基地，繁育流苏、雄性毛白杨、车梁木、蓝云杉等新优苗木150多万株，推动首都园林绿化由“绿起来”向“美起来”转变。

在种植彩色树种时，园林绿化部门并不是一味求多，而是需要合理规划。专家指出，种植地点要符合彩叶植物的生物学特性，例如，金叶黄杨要全光照才能体现其色彩美，一旦处于光照不足的半阴或全阴条件下，将失去彩叶效果。要将彩叶植物与色彩反差较大的背景植物或建筑物合理搭配，才能获得最佳观赏效果。在确定好树种之后，还应注意植物与四周环境之间的协调性。

着力“减絮”——

注意合理搭配和科学管理，做到无飞絮或有絮不成害

据北京市园林绿化局发布的消息，4月9日—15日成为北京今春首个飞絮高发期，飞絮主要集中在五环内中心城区，飞絮树种为雌性毛白杨。

专家预测，北京今春杨柳飞絮第二次高发期将在4月下旬至5月上旬出现，影响区域为城区和平原区，主要飞絮树种为欧美杨、北京杨、垂柳及旱柳等；第三次高发期预计为5月中下旬，飞絮树种为山杨及部分欧美杨，届时主要影响山区，对城区无明显影响。

“杨柳飞絮是附着在雌株种子上的白色絮状绒毛，借助风力传播完成繁衍。飞絮被农田、草地、林地吸附后落地生根，但在城市硬化路面无处着落，只能在空中反复飘荡，呈现出‘漫天飘雪’的景象。”孙振元说。

张博介绍，杨柳树是北京的乡土树种，是北京城市景观的标志性树种，为北京生态建设作出巨大贡献。

北京市现有的杨柳树主要种植于上世纪七八十年代。当时我国城市绿化尚处于起步阶段，可选择的树种较少。杨柳树适合北京的土壤和气候，具有长得快、活得久、耐寒冷、易繁殖、不用浇水等优势，还能起到防风固沙的作用。高大挺拔的杨树可生长至20—30米，遮阴效果极佳；婀娜多姿的柳树发芽早、落叶晚，绿期长达10个月。

然而，由于杨柳树苗期雌雄辨别极其困难，而且过去没有判断杨柳树雌雄以防止飞絮的意识，导致北京等地居民年年被飞絮困扰。

“飞絮是植物生长发育、繁衍后代过程中的一种自然现象。”中国林科院林业研究所研究员王成表示，要科学认识这一问题，在造林绿化中注意合理搭配和科学管理，做到无飞絮或有絮不成害，让植物更好地为城市景观增色，为居民健康服务。

为降低杨柳飞絮对居民的影响，2015年，北京市园林绿化局牵头实施了“雄性毛白杨古树优良品种选育及栽培技术的研究”。经过多年栽培实验，繁育不飞絮新优杨柳雄株5万多株，其中包括不飞絮古毛白杨（树龄100年以上）后代4万多株。

“这些不飞絮古毛白杨的幼化苗木，不但保留了毛白杨的全部优势，而且没有飞絮烦恼，在园林绿化建设、景观生态提升及京津冀等地区杨柳飞絮治理中具有重要应用价值。”北京林业大学森林培育学科教授刘勇说。

生物防治，高压水枪冲洗，及时清扫湿化，更新改造……近年来北京市园林绿化部门采取10项措施，治理杨柳飞絮。监测数据显示，2022年北京飞絮高发区域数量比2021年减少34%。

王成建议，应多树种混交，避免杨柳树形成大面积纯林。对休闲游憩群众较多的林地、绿地，把老弱杨柳树雌株作为优先替换的对象。加强城区林地、绿地土壤的生态化养护，通过园林绿化废弃物循环利用等措施增加地表有机覆盖，保留自然地被，避免地表裸土，提高林地、绿地对飞絮的吸纳阻滞能力。

《 人民日报 》（ 2023年04月29日 05 版）

(责编：王仁宏、杨迪)

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