图①：辽宁省沈阳市奉海园口袋公园里融合铁轨、站台元素的休息廊亭。

沈阳市大东区城市管理局供图

图②：安徽省芜湖市一处口袋公园，绿树成荫。

陈 洁摄（人民视觉）

图③：江西省赣州市章贡区利用立交桥下的空地建设的篮球主题口袋公园。

朱海鹏摄（人民视觉）

图④：广东省广州市永兴码头口袋公园内，一名居民在锻炼。

陈汉添摄（人民视觉）

图⑤：上海市新华路“新·境”口袋公园一角。

王 初摄（人民视觉）

图⑥：山东省青岛市一处口袋公园里，小朋友们在玩耍。

张进刚摄（影像中国）

数据来源：住房和城乡建设部

“口袋公园”是面向公众开放、规模较小、形状多样、具有一定游憩功能的公园绿化活动场地，类型包括小游园、小微绿地等。“推窗可见绿，抬脚即进园”，在高楼林立的城市空间中穿插星罗棋布、绿意盎然的小天地，改善着城市的环境，满足着人们对宜居宜业的要求。

近年来，不少城市的口袋公园建设持续推进，不仅是简单地实现推窗见绿，而且着眼于满足市民生活需要，发挥最大功用。赋予文化内涵、讲述城市记忆、提供健身场地……越来越多口袋公园正成为富有内涵的风景线、幸福生活的微空间，这是公共空间建设的进阶之路，也是城市高质量发展的生动缩影。

——编 者

上海市新华路“新·境”口袋公园——

镜面花园，也是文艺天地

本报记者 曹玲娟

骤雨乍歇，清风拂面，雨水洗净梧桐，拐进新华路359号，小小里弄，曲径通幽，内里豁然开朗。一眼望去，茂盛的花草挂着雨珠，两畔镜面照出广阔天地——

这处小而美的空间，是名为“新·境”的口袋公园，也是一条艺术感十足的弄堂，最窄处不到4米，却藏着满满的小惊喜。

公园入口处由耐候钢打造，嵌入大幅雕刻版本的新华路地图，用手触摸，新华路百来年的历史跃然指尖。“新华路历史建筑多、生活气息浓、居住密度高。我们在设计时希望给居民带来新鲜的休憩体验，比如使用具有厚重感的耐候钢，是想用现代建筑材料来回望历史。”新·境的设计师董怡嘉介绍。

步入公园，一个生机勃勃的镜面花园令人眼前一亮，绿植花卉蓬勃生长，弄堂两侧墙面上设置了镜面不锈钢系统，映照出中间的花草，弥补空间局促。镜面系统还可以旋转过来，变身一块块可更换的展板，如同街头艺廊，持续提供各式文艺展览。目前展出的是新华路老洋房的历史，用手机扫描展板上的二维码，还可进入网上展览空间，了解更多信息。

日常，花园里总有老人徜徉、孩童戏耍。“这里现在成为我们身边的‘小确幸’，走进来可以休息，又能看到非常有意思的微景观和展览。”新华路居民何嘉说。

近年来上海涌现出一大批“小而美”的口袋公园，如同在城市肌理上“绣花”，各具姿态：漫步上海音乐学院花园，德国文艺复兴风格、英国花园建筑风格等多幢历史保护建筑跃然眼前；走进永嘉路309号口袋公园的庭院广场，文化橱窗精彩纷呈，公益市集好不热闹……

2021年至2025年间，上海全市计划新建、改建300座口袋公园。新华路街道社区自治办主任潘贞吉说：“在城市里建设口袋公园并不只是为了增加绿化面积，更多的是要解决人们在比较高密度的生活环境下，对户外空间下的人际交流需求，为人们提供近在咫尺的、丰富多样的城市生活空间场地。”

辽宁省沈阳市大东区奉海园口袋公园——

铁路风景，通向城市记忆

本报记者 胡婧怡

下午2点，阳光正好，辽宁省沈阳市大东区的奉海园口袋公园广场上，市民吴先生带着8岁的女儿正在踢球，脚下的地图引起了孩子的好奇：“爸爸，这地上画的是什么？”

那是东北第一条自建铁路的线路图：由毛君屯（今沈阳东站附近）起始，向东北延伸至海龙（今吉林境内）。“这是奉海铁路，完全由我们中国人设计建造。”吴先生说，“时间要追溯到近100年前。”

这片独特的风景原来是一块荒地。去年，大东区挖掘这块地背后的故事，将其建成了口袋公园。

“距离这里不到3公里的地方就是国家级文保单位——奉海铁路局旧址，于是我们梳理了奉海铁路建设的历史，并在公园内建设了文化墙，进行科普教育。”大东区城市管理局绿化管理科科长张丽说。奉海铁路打破了外国对东北铁路的垄断，为纪念奉海铁路，这里取名为“奉海园”。奉海园以铁路文化为主题，将铁轨、站台、信号机等元素融入景观小品、地面铺装中，布置了休闲健身、铁路记忆等空间。

沈阳市城市管理综合行政执法局风景园林绿化处副处长李鹏介绍：“建设口袋公园，我们既要提供绿色景观、休闲空间，也要利用好所在地的文化特色，用公园讲述城市故事，满足市民的精神文化需求。”

沈阳深入挖掘城市的红色文化、工业文化、历史文化、民族文化等特色，并将其融入口袋公园的建设，让市民在街头巷尾邂逅城市记忆。例如沈河区的大西边门口袋公园，体现沈阳“八门八关”的城市格局烙印，诉说城市发展脉络；铁西区的劝工园，展示铁西区承载的老工业发展记忆。2023年，沈阳计划建设更多口袋公园，打造人们身边的绿色、美好空间。

广东省广州市海珠区永兴码头口袋公园——

水清岸绿，建起运动乐园

本报记者 姜晓丹

在智能体检机前站定，手机轻轻一扫，就能查看身高、体重、心率等各项指标，获取量身定做的“运动处方”——这不是在健身房，而是在广东省广州市海珠区永兴码头口袋公园。

市民郭先生扫码看完“运动处方”，按照建议进行了拉伸，开始了锻炼：从骑单车开始，先慢速热身，接着再提升骑行的速度与难度，还可以设置智能模式，自动调节骑行速度。

郭先生的儿子则在一旁的儿童游乐区跟其他孩子玩了起来，儿童摇摇乐等设施上不时响起欢声笑语。“这个公园就在我家楼下，我们一家老小都很爱来这玩。邻居之间还可以结伴健身，运动氛围非常好。”郭先生记得以前这里是块闲置地，经过改造成了休闲锻炼的好去处。

永兴码头口袋公园位于永兴码头北侧，临江而建，水清岸绿，约700平方米。公园一侧是住宅小区，另一侧是江岸美景，居民们吹着风运动，以绿植水鸟为伴，十分惬意。

“我们在设计改造永兴码头口袋公园时，突出了智能化的特点，希望提升居民锻炼的趣味和效果。公园建成开放后，满足了附近居民对公共活动空间的需求。”海珠区住房和建设局工作人员钟惠赟介绍，“相比传统健身场地，这里的设施科技感十足，很受大家欢迎。”

据了解，广州近年建设的运动健身类口袋公园，一般会尽可能照顾到不同年龄层民众的需求，设置健身器材、儿童活动设施、安全指示牌等。“器材设施不仅要多样齐全，也要兼顾美观、安全。比如较高的儿童设施上要安装围栏，让孩子玩得开心、家长安心。”钟惠赟说。

近几年，广州结合运动休闲、历史文化等元素，精心打造口袋公园，带给市民更多获得感和幸福感。截至2022年底，广州共建成293个口袋公园，总面积达116万平方米。

《 人民日报 》（ 2023年04月29日 06 版）

(责编：王仁宏、杨迪)

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