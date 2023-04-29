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“银联优惠日”主题惠民活动焕新出发

2023年04月29日08:29 | 来源：中国银联
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原标题：“银联优惠日”焕新出发 多重优惠点燃五一小长假

　　为迎接即将到来的五一小长假，助力假期旅游出行，提振零售消费，已连续两年开展的“银联优惠日”主题惠民活动焕新出发，携手商业银行与百大优质品牌打造优惠聚合的惠民节日。

　　自2023年5月1日至2024年3月的每周六、周二，用户使用银联全线支付产品可享受百大优质品牌的支付随机立减、多倍积点等优惠奖励。活动商户全面覆盖线下零售购物、餐饮美食、旅游出行等日常高频消费场景，以及线上电商、生鲜、餐饮、娱乐等超百家商户APP与微信小程序。北京、江苏、甘肃等各地区还将开展具有区域特色的叠加活动。

　　作为银联深入人心的优惠活动，“银联优惠日”将在坚持“周六周二”普惠的基础上全面升级。一是进一步扩大活动商户规模；二是紧密银行联动，银联将与17家全国性银行开展基于场景开放的全面合作，联动“工银周周乐”“建行66节”等银行自有主题优惠，实现银联银行双品牌的双向赋能。

　　今年是“银联优惠日”开展的第三个年头。在过去的一年，“银联优惠日”携手中农工建等11家全国性银行，联动肯德基、麦当劳、沃尔玛、大润发、中石油、中旅等8915家品牌商户，覆盖18.2万家活动门店，吸引1748万用户参与，“幸运天天抽”活动送出545万份奖品。

　　未来，“银联优惠日”将进一步携手产业各方，为消费者提供更丰富的优惠与更便捷的消费体验，持续助商惠民，激发消费活力，不断提升金融服务民生水平。

(责编：李源、董童)
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