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中国贸促会对550余家外资企业的调研结果显示

外企继续看好中国经济前景

2023年04月29日08:30 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京4月28日电  （记者李婕）记者从中国贸促会日前召开的新闻发布会上了解到，中国贸促会服务外资企业工作专班近日对550余家外资企业进行了调研，92.4%的受访企业表示中国在其全球投资决策中的地位没有下降。

　　“近期，众多跨国公司高管密集来华访问，这充分说明中国仍然是全球最具吸引力的投资目的地之一。”中国贸促会新闻发言人王琳洁说。

　　据介绍，今年以来，中国贸促会相关负责人在京先后会见了马士基、特斯拉、德国邮政敦豪集团、松下电器等20多家外资企业高管，涉及农业、矿业、金融、物流、科技、新能源汽车等多个行业。“会谈过程中，相关外资企业纷纷表示看好中国经济前景、消费市场潜力和投资机遇，愿进一步加强与中方的交流合作，夯实在华业务，深耕中国市场，与中国工商界共享发展机遇。”王琳洁说。

　　截至目前，中国贸促会服务外资企业工作专班通过“投资中国”平台发布招商项目4825个，协助地方和行业开展商务考察950次，推动加快外资企业重大项目审批进度，招商引资成效明显。安徽专班推动中环中清新能源光伏产业园项目签约落地；深圳专班推动中泰高端综合物流产业园项目落地；海南专班组织代表团赴东盟国家招商引资，签约多个项目；北京、厦门、武汉等地专班推动一批重要外资项目落地。

　　外企密集来华的同时，中国企业正加速“走出去”。中国贸促会对44个大行业、646个小行业的10028家中国企业海外参展抽样调查显示，企业普遍反映海外参展有较大收获。“一带一路”沿线国家成为出展热门，前往阿联酋、印尼、马来西亚、俄罗斯、泰国等5国参展企业占比达27.56%。建材、五金、机械、电子、工程机械及配件等行业表现突出，这5个行业的参展企业占比达40.02%。

　　中国贸促会是出国（境）经贸展览管理和服务部门。据介绍，在完成2023年首批出国举办经济贸易展览会项目申请审批519项的基础上，中国贸促会正会同商务部审核第二批400多个项目。今年中国贸促会、中国国际商会将举办28个出国展览项目，面向美国、欧盟、东盟、拉美和西非等市场。中国贸促会所属中展集团已于今年一季度组织服务了285家企业，赴德国、意大利、法国、俄罗斯、美国、阿联酋、韩国等7个国家参加境外展览会21场。

　　1—3月，全国贸促系统累计签发原产地证书、ATA单证册、商事证明书等各类证书133.63万份，较上年同比增长11.32%。随着RCEP（《区域全面经济伙伴关系协定》）即将对15个成员国全面生效，RCEP原产地证书受到越来越多企业的欢迎，也为中国外贸企业“出海”稳订单拓市场带来实实在在的好处。1—3月，全国贸促系统RCEP原产地证书签证金额共计16.39亿美元，同比增长46.76%；签证份数共计4.57万份，同比增长105.54%。

　　“从一季度全国贸促系统商事认证数据看，我国外贸进出口呈现开局平稳、逐月向好的发展态势。”王琳洁说，相信随着中国经济运行持续整体好转，外贸向好势头有望进一步延续。

(责编：王仁宏、杨迪)
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