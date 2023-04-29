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中国电信：“五位一体”数实融合 赋能千行百业数字化转型

2023年04月29日08:31 | 来源：人民邮电报
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原标题：这个云生态成果展，大有看头……

　　4月26日至30日，“第六届数字中国建设峰会·云生态成果展”在福州海峡国际会展中心5号馆举办，展出面积超5000平方米，中国电信携手华为、中兴、英特尔等40余家生态合作伙伴亮相。作为第六届数字中国建设成果展的重要组成部分，本次云生态成果展聚焦云计算最新技术，展示数字化前沿科技成果，为观众带来了一场沉浸式云计算产业生态成果盛宴。

　　作为大会主办单位之一，中国电信展区按照数字中国建设整体布局“2522”规划框架，设置数字基础设施建设、数字资源循环体系、数字技术创新体系、数字安全可控屏障、优化数字发展环境、赋能经济社会发展、数字福建成果等专业展区，充分展示中国电信聚焦云计算领域，在基础建设、数据能力、科技创新、安全屏障、“五位一体”的数实融合，以及国内国际生态布局方面的最新成果。

　　加速新基建 夯实数字建设基础

　　数字信息基础设施是数字中国的关键底座，打通数字基础设施大动脉，建设数字中国成为推进中国式现代化的重要引擎。本次云生态成果展，中国电信借助视频与数据案例，为观众立体化呈现云网融合算力基础设施建设成果，以及为构筑数字基础设施和数据资源体系“两大基础”所做的努力。

　　近年来，中国电信全面实施云改数转战略，积极打造云网融合的新型信息基础设施，加强云网资源的前瞻性布局，优化形成“2+4+31+X+O”梯次分布、云边协同的泛在算力基础设施体系，目前，天翼云已成为全球最大的电信运营商云、国内最大的混合云，市场份额稳居业界第一阵营。

　　天翼混合云能力展示

　　作为云服务“国家队”，中国电信积极贯彻落实国家重大部署，落实国资央企投身国云体系建设的工作要求，担负起牵头布局、建设和发展“国云”的职责。

　　本次成果展上，中国电信展出了天翼云智能计算平台“云骁”、算力分发网络平台、云网融合、云边协同、端云一体、天翼云出海等精彩成果。天翼云智能计算平台“云骁”依托天翼分布式架构云底座和海量计算、存储、网络资源，提供全栈国产化、千卡规模集群的能力，基于下一代GPU提供超强算力，混部调度资源利用率可提升20%、千卡并行计算效率可达80%；天翼云4.0算力分发网络平台“息壤”,实现3.1 EFLOPS(每秒310亿亿次浮点运算)全国算力的调度；星河AI平台依托中国电信的四级算力，打通与31省份的云边协同，实现AI能力一键下发、快速部署、全场景应用。

　　深耕5G+云网 注智赋能千行百业

　　中国电信持续深耕5G+云网，推出基于云网融合的创新应用，赋能千行百业数字化转型。

　　在助力央企国企上云方面，天翼云以“1朵央企云统领，N朵行业云共载，M朵私有云共生”为建设思路，促进行业云平台和“国资央企SaaS服务共享平台”快速落地，加快央国企转型升级进程。在特色行业云建设方面，天翼云充分发挥云网一体、5G、物联网在工业互联网与产业互联网的优势，为行业注入持续发展动力。基于以上行业云能力，天翼云不断助力2000多家央国企客户实现业务云化转型。

　　在数字政务领域，打造多个跨场景应用，成效显著。在本次成果展上，中国电信展示了“数字底座+四平台”数字政务架构，凸显了政务一体化服务能力；展示了天翼云法庭系统，通过打造“线下+线上”混合开庭、驻所远程开庭等典型应用场景，解决诉讼参与人需要到法院法庭现场的开庭方式，节约诉讼总成本。

　　此外，成果展上的四川教学视频云平台、甘肃全民健康信息平台、武夷山茶产业一张图平台、翼云居商旅酒店在线预订服务平台等展项也备受关注，生动展现了中国电信以5G+云网技术驱动生产方式、生活方式和治理方式变革创新的最新成果。

　　观众体验天翼云元宇宙空间

　　强化科技创新 筑牢数字安全屏障

　　云网融合的发展，安全贯穿始终。中国电信基于运营商网络安全优势打造云网一体的安全能力，不断加强“端到端全程全网的调度监控处置、下沉到接入边缘的复合安全投放、多维度全场景的数据赋能及溯源”三个能力的建设，赋能各种接入场景，使得中国电信的专线、IDC、云、5G、家庭宽带具备安全属性，让千行百业放心共享清朗的网络空间。

　　天翼云伏羲安全运营平台展示

　　在本次成果展上，中国电信展示了“云堤·抗D”“天翼云红盾2.0”“墨子安全运营平台”等天翼云新一代安全防护体系产品。其中，“云堤·抗D”目前已为全国多家政务、医卫、教育、公共服务部门提供了网络攻击监控与网站监测及应急服务；天翼云安全红盾，从主机、应用、网络到数据建立全方位的云原生安全防护体系，让企业客户拥有与天翼云平台侧同等级别的安全防护能力；墨子平台可对企业提供7×24小时的安全事件监控及应急处置，100%实现安全问题的反馈闭环。

　　本次云生态成果展，全面展现了中国电信在云计算领域的最新技术成果和最新应用成果，中国电信将携手合作伙伴在技术、应用、服务、渠道生态体系建设上融合共创，共促数字经济与实体经济深度融合，助力数字时代的中国式现代化建设。

(责编：李源、董童)
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