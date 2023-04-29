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北控水务发布2022年度ESG报告

2023年04月29日08:35 | 来源：新华网
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原标题：北控水务发布2022年度ESG报告

　　4月26日，北控水务正式发布2022年可持续发展报告，这是自2015年以来，北控水务连续八年发布可持续发展报告。报告从环境、社会、管治方面全方位展现北控水务2022年在可持续发展领域的实践经验与优秀成果。

　　2022年，北控水务积极响应国家战略、紧跟时代步伐，恪守“客户为源、创新为道”的经营宗旨，以“持续获取和管理大体量资产，依托科技和模式创新打造业务新增长点，提升企业运营效率，实现公司可持续发展”的中长期战略目标为指引，持续开展可持续发展相关工作。

　　过去一年中，北控水务在可持续发展方面成绩斐然，例如首次获纳入道琼斯可持续发展指数新兴市场成分股；在MSCI（明晟指数）ESG 评级提升至A评级，是水务行业里唯一一家获此评级的亚洲企业；在CDP评级中保持B级，超过全球平均水平；北控水务作为唯一一家上榜的中国环保公司入选“2023年全球最佳可持续发展企业百强”榜单。

　　本年度报告紧密结合北控水务业务特色，对齐集团战略，突出1+4+4业务组合（即“1+4”的大体量资产业务组合：1代表市政污水；4代表供水水司、污泥、厂网一体化管网、再生水；与“+4”的新赛道业务：代表环卫、装备、工业水、新固废业务）对环境和社会的积极影响。

　　守护绿水青山，北控水务在节能减排，加强水资源管理，积极应对气候变化，保护生物多样性等方面的努力。2022年，北控水务将自身业务与环境议题深度融合，从源头节水、漏损控制到替代水源开发与水源保护，牢记企业使命，关注地球每一滴水。年内北控水务在节约水资源、环境影响等方面取得多项突出成果：北控水务自用水率实现连续三年下降，管网漏损率呈持续显著下降趋势，COD、氨氮、总磷、悬浮物的削减量均较2021年显著增加。

　　共建和谐社会，北控水务集团在多方面持续加强治理，彰显社会责任担当。2022年北控水务全面夯实安全生产，开展全员安全培训；聚焦关键人才培养，为行业培养与储备大批优秀专业人才，并系统性升级北控水务客户服务体系；在创新战略的指引下，集团坚持以科技作为核心竞争力，年内不断孵化创新技术成果，获得多项授权专利；持续开展环保宣传教育，积极投身社区建设和乡村振兴等公益事业，不断为社会贡献北水力量。

　　深化科学管治，北控水务将ESG理念融入到集团整体治理理念中。持续强化供应商全周期管理，高度关注信息安全保护。重视供应链的可持续风险管理，在各个环节增加对供应商ESG风险评估的考量，积极识别高可持续性风险供应商；重点完善信息安全管理体系及组织架构，保障企业数据安全和用户隐私。

　　北控水务凭借在环保行业多年发展经验，深耕水务业务的同时积极探索新赛道业务，勇担行业龙头责任，引领行业可持续发展。在环卫业务上，重点展示北控水务环卫业务承载主体——北控城市资源的业务特点及可持续发展亮点，展现集团未来打造水务与环卫协同发展的新格局；在污泥业务上，基于大体量水务运营资产的优势，着力提升“打通污水‘最后一公里’、实现全流程低碳处理”能力，全面展现北控水务污泥业务布局与阶段性成果，助力国家双碳目标实现。

　　北控水务将可持续发展理念与集团战略深度融合，充分发挥业务环保属性，为美丽中国持续贡献北水力量。2023年，北控水务将继续围绕“客户为源、创新为道”的经营宗旨，以新业务组合为方向，持续提升卓越运营服务品质，强化旗舰品牌核心竞争力，不断实现企业高质量、可持续发展，向着成为深受信赖、引领发展的世界级水务环境服务商的企业愿景不断迈进。

(责编：李源、董童)
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