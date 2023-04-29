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中国农业银行发布2023年一季度业绩

2023年04月29日08:37 | 来源：新华网
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原标题：中国农业银行发布2023年一季度业绩

　　4月28日，中国农业银行股份有限公司（股票代码SH:601288；HK:1288）发布2023年一季度业绩。今年以来，农业银行牢牢把握高质量发展这一首要任务，更加主动融入和服务构建新发展格局，统筹业务经营、改革创新与风险防范，实现了一季度业务经营“开门红”。

　　价值创造与业务经营保持韧性

　　价值创造能力保持稳健。总资产达36.8万亿元。一季度实现净利润721亿元，增速2.8%。营业收入1894亿元，增速2.2%。手续费净收入325亿元，增速2.8%。拨备前利润1396亿元，增速1.1%。加权平均净资产收益率（ROAE）为12.60%。成功发行700亿元二级资本债，资本充足率达16.8%。

　　主体经营指标再创新高。贷款总额21.1万亿元，新增1.37万亿元，增速6.9%；债券投资新增2729亿元，同比多增1121亿元。客户资金管理能力不断增强，全口径存款余额30.9万亿元，新增2.7万亿元，增速9.5%；其中，对公客户存款突破10万亿元，新增1.1万亿元；个人储蓄存款达16.4万亿元，新增1.4万亿元，存款付息率为1.69%。

　　服务实体经济持续走在前列

　　重点领域信贷投放精准有力。制造业贷款（监管口径）余额2.69万亿元，新增3921亿元，增速17%，增量、增速均同业领先。其中，制造业中长期贷款新增2191亿元，增速28.6%。战略性新兴产业贷款余额1.6万亿元，新增4312亿元，增速34.7%。绿色信贷业务余额3.3万亿元，增速22%。

　　扩投资促消费力度不断加大。扩投资方面，房地产开发贷款投放超1000亿元；基础设施基金配套融资累计投放705亿元，居同业领先。促消费方面，个人贷款余额7.9万亿元，新增3584亿元。其中，个人住房贷款余额5.39万亿元，新增482亿元；个人消费类贷款余额8793亿元，新增383亿元，其中信用卡贷款余额超过6500亿元。个人贷款、个人住房贷款、个人消费类贷款、信用卡贷款四项增量均居同业领先。

　　服务国家高水平对外开放取得新成效。国际结算、跨境人民币结算、国际业务用信业务（包括贸易融资、涉外保函、信用证）稳健增长，业务量分别为6623亿美元、8104亿元、5,024亿元，同比增速分别为47%、36%、43%。

　　服务农业强国建设步伐加快

　　县域贷款余额突破8万亿元。贷款余额达8.05万亿元，新增7195亿元，增速9.82％，增量创历史同期新高，在全行贷款占比较上年末提升1.05个百分点。涉农贷款余额6.23万亿元，增速12.73％，高于全行5.88个百分点，占比较上年末提升1.58个百分点。

　　乡村振兴重点领域贷款快速增长。全力做好春季农业生产重点区域、重要主体金融服务，春耕备耕贷款新增超过2000亿元。粮食重点领域贷款余额2464亿元，新增687亿元，增速38.6%，显著高于全行和县域贷款增速。水利贷款余额4846亿元，新增454亿元，增速10.3%，余额、增量、增速均创历史新高。160个国家乡村振兴重点帮扶县贷款余额3460亿元，新增311亿元，增速9.9%，高于全行3.0个百分点。

　　农户贷款经营能力创新提升。实现农户贷款余额9705亿元，新增1901亿元，增量创历史新高。加大创新产品推广力度，“惠农e贷”增速25.9%，“富民贷”增速56%。

　　数字化乡村振兴金融服务扩面提质。数字乡村云平台功能不断完善，入驻客户总量达3.2万个，服务范围覆盖2484个县（区）。大力推广手机银行乡村版，县域个人手机银行注册客户达2.14亿户。

　　服务普惠与民生质效不断优化

　　普惠小微服务支持力度不断加大。普惠金融领域贷款余额突破3万亿元，达3.14万亿元，新增5707亿元，增速22%。普惠型小微企业有贷客户数达310万户，新增57万户，服务覆盖面不断扩大。

　　民生金融服务质效进一步提升。优化完善新市民客群专属存款和理财产品配置，累计发放“筑福卡”412万张。民生领域金融服务取得新成效，养老金受托管理规模2196亿元，增速7.75%。累计发行实体社保卡2.88亿张，电子社保卡签发量、医保电子凭证激活量分别为8751万张、6330万张，均保持同业领先。

　　线上金融服务水平持续深化。手机银行月活客户达1.93亿户，创历史新高，总量、增量、月增量多项指标均保持同业领先。“农银e贷”线上贷款产品体系发展完善，余额达3.46万亿元，增速13.6%。持续推进优化校园、食堂等重点场景标准化、体验式建设，互联网高频场景数达3.9万个，增速24.3%。推出“农银思享”一站式线上融智服务平台，整合市场资讯、产业解析、智能财务、ESG咨询等8大功能，全方位满足企业客户投融资与经营管理需求。

　　风险防范化解能力稳步提升

　　资产质量持续改善。不断加强全面风险管理，有效维护金融资产安全，不良贷款率1.37%，与上年末持平。各类风险先行指标持续改善，关注类贷款率1.44%，较年初下降2BP；逾期贷款率1.00%，较年初下降8BP。拨备覆盖率为302.61%，保持坚实的风险抵御能力。

　　重点领域信用风险化解不断强化。加强风险评估，稳妥做好房地产、地方政府相关信用业务等重点领域风险防范化解。加强监测预警、数据模型等前瞻性风险识别工具的应用,风险预警监控系统对信贷客户的覆盖率为100%，预警效率和精准度显著提升。

　　市场风险防控的前瞻性和有效性持续提升。密切关注主要经济体货币政策调整及市场波动情况，加强境外机构市场风险监测和资产负债管理，合理控制业务敞口和期限，实施外汇全额资金管理，相关市场和流动性风险总体可控。

　　生产运行与网络安全防线进一步筑牢。核心系统交易量再创新高，日均交易量15.64亿笔，同比增长33%，生产运行保持平稳。持续推进网络安全运营技防体系建设，云安全防护平台在分布式核心并行验证环境实现100%部署，有效保障系统安全稳定运行。

(责编：李源、董童)
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