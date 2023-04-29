一季度，积极财政明显发力：全国一般公共预算支出超6.7万亿元，同比增长6.8%；发行用于项目建设的新增专项债券超1.3万亿元；今年出台的税费优惠措施，预计全年可为经营主体减负约1.2万亿元。今年以来，积极财政政策加快落地，为稳经济注入强劲动能。

支出保持较高强度

“财政政策是国家宏观调控的重要手段，在促进经济增长、推动高质量发展等方面发挥了重要作用。”财政部预算司副司长李大伟表示，今年以来，中央财政按照“积极的财政政策加力提效”的要求，保持较高的支出强度，持续提升财政政策效能，有力推动了经济回稳向好。

数据显示，基本民生、乡村振兴、教育、科技攻关等重点支出得到有力保障。在一季度全国一般公共预算支出中，社会保障和就业支出12256亿元，同比增长9.6%；教育支出10178亿元，同比增长4.1%；卫生健康支出6420亿元，同比增长12.2%。

“财政支出规模变动对经济增长率变动具有重要影响。因为大部分财政支出会形成当期投资或消费。”中国财政科学研究院研究员白景明告诉记者，一季度财政支出结构进一步优化，更加精准地投向保民生、补短板的薄弱环节和重要领域，对于提振消费、拉动投资具有积极作用。

在地方层面，一季度地方一般公共预算支出60675亿元，同比增长6.9%，体现出前置发力特点。例如，北京一季度聚焦卫生、科技、教育等重点领域，一般公共预算支出超2508亿元，增长5.7%；完成年度预算的32.9%，超过时间进度7.9个百分点，实现规模进度双提升。上海一季度一般公共预算支出超2292亿元，增长9.4%，优先保障科学技术、卫生健康、商业服务等重点支出，执行情况较好。

财力下沉进一步保障了地方财政支出效率。记者从财政部获悉，今年安排中央对地方转移支付100625亿元，增长3.6%，剔除一次性安排的支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付后增长7.9%，为落实好基层“三保”提供财力支撑。

税费红利精准释放

“4月份我们享受到了一季度所得税优惠减免16.4万元。”成都好绿缘园林绿化工程有限公司有关负责人介绍，这笔钱对小微企业来说不算小数目，让他们创业更有信心了。

对小微企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；将符合条件行业企业研发费用税前加计扣除比例由75%提高至100%的政策，作为制度性安排长期实施……今年以来，按照党中央、国务院部署，财税等部门先后发布了两批延续和优化实施的税费优惠政策，进一步稳预期强信心。

“减税降费是积极财政政策的重要抓手。今年延续和优化实施的税费优惠政策，既保持了政策的连续性和稳定性，稳定了经营主体预期；也通过聚焦小微企业发展、科技创新、民生等，进一步增强政策精准性，更有效发挥引导作用。”北京国家会计学院学术委员会主任、教授李旭红说。

为了将税费优惠及时送达，今年税务部门推出了多批便民办税新举措。比如，制定研发费用加计扣除政策指引；深入开展减税降费红利账单推送并进一步扩大推送范围；持续优化电子税务局功能，推动个体工商户减半征收、小型微利企业所得税优惠等延续优化税费优惠政策的申报，实现信息系统自动计算减免税额、自动预填申报。

财政部有关负责人表示，在税费优惠政策方面，财政部将综合考虑经济结构调整和助企纾困需要，聚焦中国式现代化重点工作任务，进一步增强政策精准性，重点围绕制造业高质量发展、加快实施创新驱动发展战略等，强化政策供给，促进经济高质量发展。

专项债靠前发力

财政部近日发布的最新数据显示，今年一季度，全国发行新增专项债券13568亿元，主要支持市政和产业园区基础设施、交通基础设施、社会事业以及保障性安居住房等重点领域、重大项目建设。

今年以来，各地快马加鞭推动专项债发行使用。比如，重庆今年已累计发行新增专项债券617.14亿元，占财政部提前下达新增专项债券额度的70%。截至3月底，陕西已发行新增专项债券353.97亿元，占提前下达额度的65.1%，发行的债券资金已全部拨付有关市县，加快形成实物工作量。

财政部门也进一步优化管理，确保专项债资金真正用在刀刃上、花出效果来。“财政部正在持续强化专项债券管理，指导地方用好地方政府债券资金，发挥专项债券稳定经济大盘的积极作用。”李大伟表示，将加强专项债券投向领域负面清单管理，严禁将专项债券用于各类楼堂馆所、形象工程和政绩工程，同时将专项债券收支全面纳入预算管理一体化范围，严禁“以拨代支”“一拨了之”等行为，防止资金挪用。

“今年专项债超前谋划、靠前投资作用明显，持续发力稳基建、补短板、强弱项的投资强度不减，呈现早发快用、加力提效的总体特征。新增专项债券对带动扩大有效投资、保持经济平稳运行发挥了重要作用。”对外经济贸易大学国际经济贸易学院副院长、教授毛捷告诉记者，二季度专项债发行预计进一步加快，将有力推动投资稳步回升，对全年经济持续向好起到重要支撑作用。（记者 董碧娟）

(责编：王仁宏、杨迪)

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