记者4月28日从北京证券交易所获悉，截至目前，191家北交所上市公司全部披露2022年年报，共实现营业收入1501.91亿元，同比增长22.1%；共实现净利润138.11亿元，同比增长12.17%，盈利面为92.15%。

北交所相关负责人表示，2022年，在复杂多变的内外部宏观环境下，北交所上市公司“产业链”转型升级提速，“创新链”成果转化显著，“基本面”实现稳健增长，体现了创新型中小企业的发展活力。

其中，北证50指数样本公司发挥“领头雁”作用，2022年合计实现营业收入752.53亿元，同比增长43.56%；实现净利润74.16亿元，同比增长27.46%，其营业收入和净利润分别占北交所上市公司整体的50.1%和53.7%。

统计显示，北交所新能源、新材料等相关产业链公司实现快速发展。新能源相关产业公司平均营业收入、平均净利润分别同比增长103.33%、53.90%；新材料相关产业公司平均营业收入、平均净利润分别同比增长32.49%、62.36%。

据统计，北交所目前已有79家公司入选国家级专精特新“小巨人”企业名录。2022年，北交所公司持续加大研发投入，研发支出共计67亿元，同比增长18.03%，其中七成公司研发投入同比增长。（记者姚均芳）

(责编：王仁宏、杨迪)

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