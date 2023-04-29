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微塑料可在摄入两小时后进入大脑

2023年04月29日10:01 | 来源：科技日报
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　　奥地利科学家发表在《纳米材料》杂志上的一项对小鼠的新研究表明，微塑料颗粒在被摄体内后，仅2小时即可穿过血脑屏障进入大脑。这说明几乎无处不在的微小塑料可能比以前想象的更令人担忧。

　　血脑屏障是一个由血管和组织组成的网络，是一种重要的细胞屏障，只允许水、氧气、二氧化碳以及全身麻醉剂进入大脑，同时有助于阻止毒素和有害物质进入大脑。

　　研究人员在6只小鼠身上进行了研究，他们使用了3种尺寸的聚苯乙烯制成的微塑料，分别是9.5微米、1.14微米和293纳米，并根据大小对微小的颗粒进行了不同的荧光标记，在模拟消化液中对其进行了短时间的预处理。其中3只小鼠口服了这些微塑料颗粒，并在摄入后2—4个小时被实施安乐死。结果，摄入仅2小时后，研究小组就检测小鼠大脑中塑料的存在。这表明，一些微塑料颗粒能在较短时间内穿透肠道和血脑屏障。

　　该研究的主要作者、奥地利维也纳医科大学的卢卡斯·肯纳表示，在大脑中，塑料颗粒可能会增加炎症、神经紊乱，甚至是阿尔茨海默病或帕金森氏症等神经退行性疾病的风险。

　　使用计算机模拟，该团队绘制了一种微塑料颗粒转运机制，即在膜表面胆固醇分子的帮助下进入大脑。他们希望新模型能够帮助更好地理解微塑料颗粒及其对健康的影响，并用于未来的研究。

　　此前，科学家在全球多地动物体内发现了微塑料和纳米塑料颗粒，甚至在人类胎盘中也发现了它们。这种颗粒可通过装在塑料瓶和食品包装中的饮用水进入人体。新研究为微塑料颗粒几乎无处不在添加了新证据。（记者张佳欣）

(责编：王仁宏、杨迪)
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