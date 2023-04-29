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韦布发现迄今最遥远星系团

刘霞
2023年04月29日10:02 | 来源：科技日报
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据英国《新科学家》杂志网站25日报道，美国科学家利用詹姆斯·韦布空间望远镜，发现了迄今已知最遥远的星系团，其距离地球约300亿光年。研究人员表示，它可能是目前宇宙中已知最大的星团之一。

此前，哈勃太空望远镜已经观测到了该星系团中所有七个星系，但科学家们不知道它们距离地球多远，也不知道它们是否真的结合在一起。

加州理工学院的森下隆弘（音译）及其同事使用韦布空间望远镜的光谱仪测量了这些星系的红移。红移是宇宙由于膨胀引起的一种现象，随着宇宙膨胀，天体发出的光线被拉得越来越长，并在此过程中“变红”，如同一件物体离得越远，它发出的声音变得越小一样，随着光波拉长，会从可见光频率变为红外频率。

森下隆弘在一份声明中指出，借助哈勃望远镜提供的数据，我们知道星系之间有点过于“亲密”，但当第一次看到韦布望远镜拍摄的光谱时，惊讶地发现所有七个星系都以完全相同的红移排列。

意大利国家天体物理研究所的伯纳德塔·武尔卡尼在一份声明中表示，这些遥远的星系就像不同河流中的小水滴，最终都将成为一条巨大河流的一部分。他们的模拟表明，这个原始星团现在可能是宇宙中最巨大的星团之一。（记者刘霞）

(责编：王仁宏、杨迪)
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