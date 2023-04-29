栗翘楚

日前，以“拥抱汽车行业新时代”为主题的2023第二十届上海国际汽车工业展览会（以下简称：2023上海车展）落下帷幕。1000余家企业参展，超36万平方米的展览面积充分体现了行业热度，众多首发新品、创新技术备受市场瞩目，中国自主品牌更成为了2023上海车展的绝对主角。

这个主角，来之不易。1953年，中国汽车工业开始起步，七十年风风雨雨，经历了从自力更生到打开国门，从寻找合资到自主品牌逐渐成熟，从无到有、从小到大，从诞生、成长到成熟的螺旋式发展历程。

华丽转身的背后，得益于中国自主品牌技术的持续突破、政策的有效支持，以及市场的不断壮大。今天，在多方因素同频共振下，中国汽车工业不断向中高端迈进。

技术层面，近年来，中国自主品牌车企紧抓电动化、智能化、网联化转型机遇，实现“换道超车”。新体系电池、汽车芯片、车用操作系统等技术攻关和产业化应用持续加速，智能网联汽车准入和上路通行试点开始启动，5G车路协同的技术应用不断加快，促进电动化与智能化、网联化协同发展。

政策层面，2012年以来，从《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》到《汽车产业中长期发展规划》，再到《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》陆续出台，相关政策就技术、市场、品牌指明发展方向。在此期间，相关主管部门还就能源供给、安全保障、市场推广及流通等方面发布相关政策，进一步助力我国汽车工业高质量发展。

市场层面，2022年，我国机动车保有量达4.17亿辆，新能源汽车保有量达1310万辆，全年新注册登记535万辆。据工信部数据统计，2012年以来，新能源汽车销售的年均复合增长率达到了87%，累计推广新能源汽车达到了1596万辆，将近1600万辆。我国成为全球汽车产业电动化转型的重要引导力量。

当前，调整产品结构、市场结构、品牌结构，通过技术创新、产业链整合千方百计降低成本、提升销量，迎接更加激烈的市场竞争，已成为行业共识。

从产品结构看，新能源汽车渗透率持续提高，其中，插电式混合动力汽车延续去年迅猛增势，新一轮新能源产品结构调整大幕拉开；从市场结构看，新能源汽车在拓展二、三线城市乃至农村市场同时，借助产业先发优势按下出海“快进键”，我国新能源汽车行业有望进一步开拓电动化增量市场，扩大发展空间；从品牌结构看，2022年，传统车企纷纷加大新能源新车投放数量，推出新能源技术和产品，并在中高端赛道持续发力，为其它传统汽车集团提供了借鉴样板。

思深方益远，谋定而后动。可以说，发展新能源技术是自主品牌赢得半壁江山的关键一招。2022年，我国新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，我国新能源汽车的产销连续8年位居世界第一；新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的25.6%。

纵观我国汽车工业，正在从“以市场换技术”到“以技术换市场”的华丽转变，在新一轮科技革命和产业变革中站上潮头，在此背景下，跨国车企纷纷“转向”，深度融入中国市场。同时也要看到，当前，我国新能源汽车产业发展面临环境复杂多变，市场发展不够均衡，产业布局不够优化，智能化竞争加剧，实现高质量发展仍需付出艰苦努力。

迈进汽车行业新时代，各界应始终站在时代前沿，勤修“内功”的同时，更需加强与外界交流，以见微知著的敏锐度洞察把握行业势，牢牢把握创新发展的主动权，自觉下好中国自主品牌发展“先手棋”。

(责编：王仁宏、吕骞)

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