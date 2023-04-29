人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

人民车评：汽车行业新时代是自主品牌的新起点

栗翘楚
2023年04月29日11:19 | 来源：人民网
小字号

日前，以“拥抱汽车行业新时代”为主题的2023第二十届上海国际汽车工业展览会（以下简称：2023上海车展）落下帷幕。1000余家企业参展，超36万平方米的展览面积充分体现了行业热度，众多首发新品、创新技术备受市场瞩目，中国自主品牌更成为了2023上海车展的绝对主角。

这个主角，来之不易。1953年，中国汽车工业开始起步，七十年风风雨雨，经历了从自力更生到打开国门，从寻找合资到自主品牌逐渐成熟，从无到有、从小到大，从诞生、成长到成熟的螺旋式发展历程。

华丽转身的背后，得益于中国自主品牌技术的持续突破、政策的有效支持，以及市场的不断壮大。今天，在多方因素同频共振下，中国汽车工业不断向中高端迈进。

技术层面，近年来，中国自主品牌车企紧抓电动化、智能化、网联化转型机遇，实现“换道超车”。新体系电池、汽车芯片、车用操作系统等技术攻关和产业化应用持续加速，智能网联汽车准入和上路通行试点开始启动，5G车路协同的技术应用不断加快，促进电动化与智能化、网联化协同发展。

政策层面，2012年以来，从《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》到《汽车产业中长期发展规划》，再到《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》陆续出台，相关政策就技术、市场、品牌指明发展方向。在此期间，相关主管部门还就能源供给、安全保障、市场推广及流通等方面发布相关政策，进一步助力我国汽车工业高质量发展。

市场层面，2022年，我国机动车保有量达4.17亿辆，新能源汽车保有量达1310万辆，全年新注册登记535万辆。据工信部数据统计，2012年以来，新能源汽车销售的年均复合增长率达到了87%，累计推广新能源汽车达到了1596万辆，将近1600万辆。我国成为全球汽车产业电动化转型的重要引导力量。

当前，调整产品结构、市场结构、品牌结构，通过技术创新、产业链整合千方百计降低成本、提升销量，迎接更加激烈的市场竞争，已成为行业共识。

从产品结构看，新能源汽车渗透率持续提高，其中，插电式混合动力汽车延续去年迅猛增势，新一轮新能源产品结构调整大幕拉开；从市场结构看，新能源汽车在拓展二、三线城市乃至农村市场同时，借助产业先发优势按下出海“快进键”，我国新能源汽车行业有望进一步开拓电动化增量市场，扩大发展空间；从品牌结构看，2022年，传统车企纷纷加大新能源新车投放数量，推出新能源技术和产品，并在中高端赛道持续发力，为其它传统汽车集团提供了借鉴样板。

思深方益远，谋定而后动。可以说，发展新能源技术是自主品牌赢得半壁江山的关键一招。2022年，我国新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，我国新能源汽车的产销连续8年位居世界第一；新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的25.6%。

纵观我国汽车工业，正在从“以市场换技术”到“以技术换市场”的华丽转变，在新一轮科技革命和产业变革中站上潮头，在此背景下，跨国车企纷纷“转向”，深度融入中国市场。同时也要看到，当前，我国新能源汽车产业发展面临环境复杂多变，市场发展不够均衡，产业布局不够优化，智能化竞争加剧，实现高质量发展仍需付出艰苦努力。

迈进汽车行业新时代，各界应始终站在时代前沿，勤修“内功”的同时，更需加强与外界交流，以见微知著的敏锐度洞察把握行业势，牢牢把握创新发展的主动权，自觉下好中国自主品牌发展“先手棋”。

(责编：王仁宏、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“百城万企”民企高校携手促就业行动在京举行
　　人民网北京4月29日电 （记者夏晓伦）4月28日，“百城万企”民企高校携手促就业行动在北京联合大学启动。 全国政协副主席、全国工商联主席高云龙在现场动员部署会上表示，行动为大学生就业搭建更广阔的舞台、提供更丰富的机会。…
八闽灵秀 因“数”而美——新时代数字中国建设迈向更广阔的星辰大海
　　4月27日-28日，第六届数字中国建设峰会在福建省福州举办。人民网 叶青卿摄 4月的八闽大地，繁花似锦，春意浓浓。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部