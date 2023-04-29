人民网记者 许维娜 林晓丽

4月27日-28日，第六届数字中国建设峰会在福建省福州市举办。人民网 叶青卿摄

4月的八闽大地，繁花似锦，春意浓浓。为期两天的第六届数字中国建设峰会28日在福州闭幕。集中签约项目52个，总投资581亿元；招商对接数字经济项目606个，总投资3357亿元……本届峰会交出了一份亮眼的成绩单。

5G的升级版5.5G是什么? 为什么要“东数西算”? 为什么虚拟数字人这么火? 人工智能的潜力究竟有多大……本届峰会聚焦“加快数字中国建设，推进中国式现代化”这一主题，国内外与会嘉宾展开智慧“碰撞”，为新时代数字中国建设再插上新的翅膀。

数字中国建设同样给全球带来机遇，见证新时代中国促进世界经济复苏、引领全球数字经济浪潮的大国担当。官方数据显示，2022年中国数字经济规模达50.2万亿元，总量稳居世界第二，占GDP比重提升至41.5%，成为中国稳增长促转型的重要引擎。

这是一场立足今日眺望未来的盛会。“数据资源”“数字治理”“数字政务”“数字生态”……一场场主题论坛亮点纷呈，照见了数字中国建设欣欣向荣，从谋篇布局的“大写意”进入了精雕细琢的“工笔画”新阶段。

“智”上发力共享数字成果

书法机器人挥毫泼墨、笔走龙蛇。人民网 钱嘉禾摄

饱蘸墨水、宣纸摊开，笔触轻盈而又遒劲有力地写下“天道酬勤”四个大字——这是一企业自主研发的AI书法机器人在进行演示。

作为数字中国建设峰会的重要组成部分，第六届数字中国建设成果展览会上，参展商们在展会上亮成果、觅商机，参展观众体验着一场“数字盛宴”。成果展的“热度”宛如“晴雨表”，熙熙攘攘的人群预示着热闹的回归，也彰显着数字产业的蓬勃脉动。

本届峰会上，有一个数据备受关注：去年，我国移动物联网终端用户数达18.45亿户，中国成为了全球主要经济体中首个实现“物超人”的国家。

当智慧农业的触角伸向田间地头，成为农民的好帮手；当一个个企业“上了云”；当城市有了“智慧大脑”……在数字乡村主题展区，新能源无人驾驶拖拉机、农业无人机、水下巡检仿生金枪鱼等田间无人作业数字化应用场景吸引了众多体验者围观。不少体验者纷纷感慨“无处不在、无所不包、无所不能的物联网服务及应用”。

包括人工智能和物联网在内，我国目前在多条数字技术“赛道”布局，成效已经显现。

相关数据显示，2022年，我国信息领域相关PCT国际专利申请近3.2万件，全球占比达37%，数字经济核心产业发明专利授权量33.5万件，同比增长17.5%。5G实现技术、产业、网络、应用领先，6G加快研发布局。在集成电路、人工智能、高性能计算、EDA、数据库、操作系统等方面取得重要进展。

近年来，随着网络强国、数字中国战略深入实施，5G应用已覆盖52个国民经济大类，给制造业生产模式和生产形态带来了深刻改变。

工信部副部长徐晓兰表示，将推动6G、光通信、量子通信等关键核心技术加速突破，加大人工智能、区块链、数字孪生等前沿技术研发力度，同时深入梳理制造业重点产业链数字化转型中的关键技术，“心中有数，路径统一，坚决打赢核心关键的产业技术攻坚战”。

可以预见，我国人工智能、大数据、软件、电子信息等领域的一批数字产业集群实现了从无到有、从小到大、从弱到强，华夏大地正焕发出新时代多彩数字之美。

数字福建探路数字中国新未来

恒温箱中培育的银耳。人民网记者 林晓丽摄

遍地开花的数字应用已深深融入福建的各个“末梢”。

在福建省宁德市古田县大桥镇的一处标准化银耳菇房，一个个整齐排列的架子上，培养基中长出一朵朵晶莹的“白花”。由于银耳需要避光、温暖的生长环境，温控智能化设备通过雾化、控温等多项功能，模拟出银耳在野生环境的生长条件。

“按传统的培育方式，银耳的整个生长周期是周期在60天左右，22到25摄氏度之间的温度最适宜，因此银耳对生长环境要求相对苛刻。”现场的工作人员介绍说，恒温箱可以自动调控温度，保障银耳的生长不受限，大大提升了银耳的产量。

福建省宁德市古田县因食用菌产业而闻名，这些年，“科技风”吹下了地、也吹上了架，菇农开始用“新”培育食用菌。

福建是数字中国建设的思想源头和实践起点。在过去23年间，八闽大地上，数字产业飞速发展——2022年，福建数字经济增加值达2.6万亿元，占全省地区生产总值比重超过49%。

数字化深刻地影响着福建的产业格局。一方面，数字产业化规模不断壮大，集成电路和光电产业、计算机和网络通信产业产值均超过2000亿元，大数据、物联网等产业进入全国第一梯队。另一方面，产业数字化转型步伐加快，“上云用数赋智”行动深入开展，数字化产品和服务在智能制造、智慧农业等领域推广应用，新一代信息技术与制造业加快融合发展。

数字化赋能千行百业，老百姓可以直观地感受到数字红利。今年春节，福建平潭综合实验区全域交通流量同比上升70%的前提下，涉及道路拥堵的警情反而同比下降了20%，背后“看不见的手”就在于数字化。

“智慧交通系统根据天气、节假日、车流量、路口等变量生成非常丰富的方案库，每天根据实际情况从方案库中最优方案，对信号灯进行调整，由此来缓解道路拥堵。”平潭综合实验区公安局交警支队交通指挥中心副主任吴朗称，尽管系统运行时间不长，但是一组数据已能见成效：由于数字交通提供的优化方案，平潭信号路口的优化率超过95%，道路的拥堵指数降低10.3%。

如今在福建，数字化生活的体验再升级。目前，福建省政务服务事项全程网办比例超80%，“一趟不用跑”比例超90%。数字社会建设蹄疾步稳。数字基础设施加快建设，累计建成5G基站7.5万个，实现所有乡镇全覆盖。“三医一张网”等数字应用全省推广，远程医疗覆盖全省所有三级公立医院和超过90%的基层医疗卫生机构。

本届峰会发布的《数字中国发展报告(2022年)》指出，2022年我国数字经济规模达50.2万亿元，总量稳居世界第二，占GDP比重提升至41.5%，推动高质量发展的“数字引擎”更为强劲。

“数字福建”建设激发了创新活力，也为未来福建建设现代化经济体系增添动力。福建省发改委统计数据显示，本届峰会共招商对接数字经济项目606个、总投资3357亿元，其中集中签约项目52个、总投资581亿元，项目平均投资额比上届增长超30%，涵盖数字基础设施、物联网、新能源等领域。

以数字中国建设助力中国式现代化

成果展上的北京中轴线“元宇宙”。人民网记者 林晓丽摄

万宁桥、景山、地安门等景点构成了北京中轴线，在成果展上，这条中轴线被“搬上”北京展馆的一面墙。观展者用手机扫一扫墙上的壁画，就能通过AR技术“如临其境”地感受一把千里之外的首都底蕴。

“我们对北京中轴线的场景进行了复刻，构筑了中轴线元宇宙，如果游客观光北京中轴线上的打卡点，用手机扫描眼前的景色，就会出现现实与虚拟交织的场景，仿佛穿越古今，置身于千百年前的时空。”北京河图公司工作人员陈颂在展会现场介绍说。

数字与文旅融合，元宇宙的热度不减。行走在数字中国建设成果展览会，数字人、无人车、机器狗……琳琅满目的数字化元素让观众有着更直观的感受：数字化应用场景不只存在于展台上，已经“润物细无声”地改变着老百姓的生活。

数字是座“富矿”，千行百业都在谋求数字化赋能，催生出新的业态——当我们印象中的中国铁塔还是基站的运营商时，它已经利用信号塔上的高点资源，将其转化为高点优势，实现“跨界”发展。“在基站上搭载高清摄像头，结合智能系统，对海岸线的海漂垃圾进行精准识别，可以助力美丽海湾的建设。”中国铁塔展位上的工作人员介绍说。

数字是个“宝藏”，从东部沿海到西部腹地，都努力置身于风口之上——甘肃庆阳，一座西部“小城”，在新一轮新基建当中，庆阳被确定为“东数西算”工程八大节点之一，西部“小城”即将迎来数字蝶变。

“以上游基础设施建设为核心，上游可以吸引设备制造、能源供应、软件开发的企业落户在庆阳，中游可以吸引数据治理的企业。”甘肃省庆阳市委书记黄泽元仔细盘算，这样一来庆阳就有可能借着数字经济东风，实现千载难逢的一次飞跃。

时至今日，信息技术创新日新月异，从数字福建的种子播撒，到数字中国的蓝图擘画，数字中国加快建设为满足人民日益增长的美好生活需要方面发挥着越来越重要的作用。

截至2022年底，我国开通5G基站231.2万个，5G用户达5.61亿户，全球占比超60%；从2012到2022年，我国电子政务发展指数国际排名从78位上升到43位；我国算力总规模位居世界第二，年增长率近30%；5G实现技术、产业、网络、应用领先，6G加快研发布局……一组组数据折射出数字中国建设几十年来的“厚积薄发”。

紧扣时代发展脉搏，数字中国建设峰会已连续六届在福建省福州市成功举办。在当前充满不确定性的世界中，乘着峰会召开的东风，数字中国建设正加快推进，助力中国式现代化，为建设一个更加美好的世界注入信心与力量。

高处谋势，新处落子。今年2月，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》（以下称《规划》），数字中国建设有了里程碑意义的顶层设计和整体谋划。正所谓根深干壮才能枝繁叶茂。在各方关注目光中，“中国号”巨轮正在数字化浪潮中扬帆远航，迈向更为广阔的星辰大海。

(责编：王仁宏、吕骞)

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